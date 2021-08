Die Kellerbühne St.Gallen startet optimistisch in die neue Saison

Kleinkunst 90-mal das Schutzkonzept erklärt: Matthias Peter erlebte in der Kellerbühne St.Gallen den stressigsten Frühling seit 17 Jahren In der vergangenen Saison war das Kleintheater während vier Monaten geschlossen. Trotzdem mussten keine Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen beantragt werden. Für die neue Spielzeit hofft Peter auf viele Livemomente, die das Publikum erschauern lassen. Christina Genova 18.08.2021, 18.00 Uhr

Bundesrat Berset bescherte Matthias Peter den «stressigsten Frühling der letzten 17 Jahre». Also seit er Leiter der Kellerbühne St.Gallen ist. Denn mit der Öffnung, die der Bundesrat im April verkündete, hatte Peter nicht gerechnet: Ab 19. April durften die Theater wieder Publikum empfangen und einen Drittel der Plätze belegen. Nicht nur die Planung verursachte einen grossen Zusatzaufwand, sondern auch die Kommunikation: «Ich bin in der letzten Spielzeit rund 90-mal hingestanden und habe das Schutzkonzept erklärt», sagt Peter am Pressegespräch zur neuen Spielzeit 2021/22.

Zuerst hatte es der Theaterleiter mit einem Videoeinspieler versucht, doch das habe zu ernst gewirkt. Deshalb entschloss er sich, vor jeder Vorstellung drei bis vier Minuten persönlich aufzutreten. Die Botschaft: «Wir nehmen die Massnahmen ernst, ich übernehme die Verantwortung, Sie können sich sicher fühlen bei uns.» Das habe sich bewährt und dem Publikum ein gutes Gefühl vermittelt. «Wir hatten keinen einzigen rückverfolgbaren Coronafall», sagt Peter.

Die Krise mit grossem Einsatz und lustvoll gemeistert

Nicht zu verhindern war, dass sich die Pandemie in den Zahlen niederschlug: Während 2018/2019, noch vor Corona, die Kellerbühne von über 13'000 Personen besucht wurde, waren es in der vergangenen Spielzeit nur 4407. Und anstatt 145 Vorstellungen wurden nur 96 durchgeführt.

Trotzdem steht die Kellerbühne finanziell solide da. Vor allem, weil die erste Coronasaison 2019/2020 sehr gut begonnen hatte, bevor die Pandemie ihren Anfang nahm. Mit den dadurch möglichen Rückstellungen von 22'000 Franken konnte das Defizit der zweiten Coronaspielzeit 2020/21 fast vollständig gedeckt werden. Deshalb musste die Kellerbühne bisher weder Ausfall- noch Kurzarbeitsentschädigungen in Anspruch nehmen. Peter ist stolz darauf, wie die Kellerbühne die Krise bisher «mit grossem Einsatz lustvoll gemeistert» hat. Und Leo Gehrer, der neue Präsident des Vereins Kellerbühne St.Gallen, unterstreicht: «Wir haben sehr schnell wieder geöffnet.»

Doch die magischen Momente, die es bei der Wiedereröffnung nach dem Lockdown im Sommer 2020 in fast jeder Vorstellung gegeben habe, hätten sich nicht mehr eingestellt, sagt Peter. In der vergangenen Spielzeit habe sich gezeigt, dass man die Leute bei der Hand nehmen und aktiv einladen müsse. Die Menschen hätten vergessen, was ein Liveerlebnis auslösen könne: «Erst nachdem sie wieder einmal hier gewesen waren, wurde ihnen bewusst, was sie vermisst hatten.» Die Pandemie habe zu einem Bedeutungsverlust der Kultur geführt:

«Der Hunger beim Publikum ist leider nicht so gross, wie die Kulturszene das gerne hätte.»

In die neue Spielzeit startet das Kleintheater mit zwei Dritteln der Plätze, also 96. Das September-Programm besteht grösstenteils aus wegen Corona verschobenen Vorstellungen, denn Matthias Peter hatte den Künstlerinnen und Künstlern garantiert, dass sie ihre Auftritte nachholen können.

Der deutsche Chanson-Kabarettist Ulrich-Michael Heissig alias Irmgard Knef führt unter dem Titel «Barrierefrei» seine fortlaufende Hommage an die fiktive Zwillingsschwester der Hildegard Knef weiter. In der Kellerbühne ist Heissig Ende September zu Gast.

In der Programmierung setzt er auf die bewährte Mischung aus Lesungen, Chanson, Schauspiel und dem Schwerpunkt Kabarett. In dieser Sparte stehen drei Schweiz-Premieren auf dem Programm: Hosea Ratschiller, 2020 mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet, tritt Mitte September mit «Ein neuer Mensch» auf, Ende September folgt Irmgard Knef mit ihrem Chanson-Kabarett und dem Programm «Barrierefrei». Ende Oktober ist Sarah Hakenberg mit «Wieder da» zu Gast.

Hoffnung auf neugieriges Publikum

In der Sparte Literatur ist die Lesung des St.Galler Autors und «Tagblatt»-Bloggers Christoph Keller zu erwähnen. Er stellt seine neusten drei Bücher vor. Im November findet eine Gedenkveranstaltung für den kürzlich verstorbenen St.Galler Schriftsteller Fred Kurer statt, der die Kellerbühne einst leitete. In der Sparte Schauspiel, die Peter besonders am Herzen liegt, auch wenn sie nicht besonders profitabel ist, kommt es im November zur Wiederaufnahme der Eigenproduktion «Schikaneder & Mozart – die Zauberflötenmacher».

Jetzt, kurz vor dem Start in die neue Saison, ist Matthias Peter positiv eingestellt: «Ich hoffe auf ein neugieriges Publikum und viele schöne Liveauftritte, die zum Lachen animieren oder einem einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen.»