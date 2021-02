Klassik «Orchester können von Fussballvereinen viel lernen»: Schon vor Corona war das Konzertwesen im Umbruch – Streamings beschleunigen diese Erneuerung Der Kultur-Lockdown und erschwerte Probenbedingungen lähmen seit Monaten den klassischen Konzertbetrieb, auch in der Tonhalle St.Gallen und bei anderen regionalen Veranstaltern. Geht mit dem grossen Orchesterkonzert gerade ein jahrhundertealtes Kulturgut bachab? Der Kultursoziologe Martin Tröndle sieht es nicht so düster: Die Krise bestehe schon länger – und sie zwinge zum Umdenken. Bettina Kugler 09.02.2021, 05.00 Uhr

Laptop und Mandarinli for one statt kollektiven Live-Erlebnisses: Das St.Galler Tonhalle-Konzert «Himmlisch! » im November 2020, gratis daheim.

Bild: Benjamin Manser

Fast sehnt man sich derzeit zurück nach den Wochen, als die Tonhalle St.Gallen mit fünfzig Personen im Parkett ein ausverkauftes Haus war. Erst recht nach dem euphorischen Wiedersehen und -hören mit den Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters im Juni 2020: in Kleinbesetzung, mit einem Repertoire, auf das man sonst wohl kaum gekommen wäre. Zwar sass das Publikum maskiert im Saal oder im Stadtpark, zwar waren die Bedingungen für den sozialen Austausch und den gemeinsamen Kunstgenuss eher dürftig und die Programme kürzer als gewohnt. Doch es war live, immerhin. Wer Abonnent war oder schnell genug mit der Buchung, der sass mit etwas Glück vor Ort und erlebte, was während des Lockdowns vielen gefehlt hatte: ein vertrautes kulturelles Ritual.

So alt, wie wir denken, ist es keineswegs, seinen Höhepunkt hatte es um 1880. Doch für Musik von Bach oder Mozart, auch für die oft gespielten Werke von Beethoven oder Schubert, ist das heute übliche Setting, die gehobene Abendveranstaltung für ein interessiertes, gebildetes Publikum, eigentlich historisch falsch. Passt sie noch in die Gegenwart – oder hängen wir, durch die coronabedingte grosse Pause mehr als vorher, an einer verstaubten Präsentationsform von Musik der letzten Jahrhunderte?

Wie um 1880: Das Konzert als festliche Abendunterhaltung vor vollem Saal: Vielen fehlt dieses kulturelle Ritual seit der Coronapandemie schmerzlich.

Bild: Michel Canonica

Eine Anpassung des klassischen Konzertes an den Wandel der Zeit findet der Kultursoziologe Martin Tröndle dringend nötig. Die äussere Form stehe seltsam quer zur Gesellschaft in liberaler Demokratien, zu Werten wie Selbstverwirklichung und Individualismus:

«Dass wir zwei Stunden lang schauen und schweigen, während ein Dirigent über eine Vielfalt von Künstlerpersönlichkeiten regiert, hat mit unserer gegenwärtigen Lebenswirklichkeit wenig zu tun.»



Martin Tröndle, Kulturwissenschafter und Kultursoziologe. Bild: Mischa Lorenz (pd)

Tröndle lehrt an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen; seit Jahren ist «Nichtbesucher-Forschung» ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit: Die Frage, was Menschen daran hindert, sich ein Konzert- oder Theaterbillett zu kaufen und an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Kosten seien es nicht allein, sagt Tröndle: Auch das Ticket für ein Bundesligaspiel sei teuer, und dennoch keine Hemmschwelle für einen Stadionbesuch. Entscheidender Faktor sei die Publikumsbindung.



«Orchester können von Fussballvereinen viel lernen: vor allem, wie man Nähe zu seinen Fans herstellt. Wenn das gelingt, sind diese für vieles offen – und äusserst treu.»

Der Wille zur Veränderung ist bei vielen etablierten Orchestern und Konzerthäusern schon länger spürbar: aus Sorge um das Publikum von morgen. Die Gesellschaft sei heterogener geworden, das spiegle sich in den Programmen und Formaten, sagt Tröndle: Auch diese werden diverser. So müsse jedes Haus seine eigene Signatur finden. «Musik ist für die Menschen da, nicht umgekehrt.»



An das Publikum von morgen denken: Schon vor Corona hat die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz und Breitenwirkung klassische Konzertveranstalter und Festivals in Bewegung gebracht.

Bild: Michel Canonica

Eine wichtige Rolle spielt heute die Vermittlung – nicht belehrend, sondern auf Augenhöhe, inklusiv, möglichst interaktiv. Auch die äussere Form hat sich vielerorts verändert. Kluge Intendanten, so Tröndle, dimmen auch mal das Licht auf der Bühne oder lassen das Publikum zwischen den Musikern sitzen, wie bei «Mittendrin» im Konzerthaus Berlin. Hier dürfen anschliessend Fragen gestellt werden, wie bei «Auf einen Drink» mit den Künstlern des Meisterzyklus in der Tonhalle St.Gallen, einem locker moderierten Talk mit offener Runde im Foyer.



Nähe lässt sich auch über digitale Formate herstellen

Schaffe es ein Konzerthaus, Nähe herzustellen – zu einem möglichst breiten Publikum –, dann gehe es weniger um Künstlernamen und konkrete Programme, sondern um Identifikation und Teilhabe: ein viel beschworenes Schlagwort der aktuellen Kulturpolitik. Doch wie entsteht Nähe in Zeiten erwünschter Isolation, wie kann man sie monatelang auf Distanz erhalten?



Sozialer Austausch ist Teil des Konzerterlebnisses; Nähe kann man aber auch über digitale Angebote herstellen und bewahren.

Bild: Michel Canonica

Anfang 2021, mitten in der zweiten Welle der Coronapandemie, ist der Laptop wieder die einzige Verbindung zwischen Künstlern und Publikum, nicht nur beim Sinfonieorchester St.Gallen. Wo immer Mittel zur Verfügung stehen, wird gestreamt: Die J.S. Bach-Stiftung St.Gallen hat im Januar nach einer längeren Coronapause ihre Kantatenaufführungen wieder aufgenommen und zeigt sie als Livestreams aus der Olma-Halle. Die St.Galler Dommusik machte schon im letzten Frühling den Anfang und stellte die Domorgelkonzerte kostenlos ins Netz, später die Barockkonzerte. Derzeit streamt die Reihe Alte Musik St.Gallen nicht nur ihre Konzerte live, sondern auch die Einführungen und Workshops: Das ist zwar noch kein Dialog zwischen Musikern und Publikum, aber doch mehr als eine gefilmte Aufführung ohne Applaus und Pausengespräche.



Eine Studie misst Herzrate, Hautleitwert und Bewegungen beim Musikhören

Wie Livestreams und andere digitale Formate wirken und ob die Hörhaltung verändern, untersucht ein internationales Forscherteam um Martin Tröndle aktuell im Projekt «Digital Concert Experience» (siehe Kasten unten). Schon 2019 begann er mit einer grossangelegten Studie, in welcher die «Vermessung des Konzerterlebens» bei Live-Veranstaltungen im Mittelpunkt steht. Hier werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur vor und nach dem Konzert befragt, sondern auch Faktoren wie Herzrate, Hautleitwert und Bewegungen während des Hörens erfasst.



Nähe könne man mit digitalen Angeboten durchaus herstellen, sagt Tröndle: etwa mit speziellen Programmdramaturgien, via Moderation oder in einer virtuellen «Konzertbar» für den Austausch mit anderen Zuhörern. Von analogem Erleben unterscheiden sie sich dennoch, räumt Tröndle ein:

«Ein Saal klingt anders als ein Stream, auch die Platzverhältnisse im Konzerthaus spielen eine Rolle.»

Gezeigt habe sich das bei Untersuchungen in der Hamburger Elbphilharmonie im September, als man weniger Gäste mit Abstand platzierte. Nicht nur sei das Erleben bewusster und kostbarer gewesen. Viele hätten auch geschätzt, mehr Platz zu haben, «mehr im Klang» zu sein.



Zudem wächst die Reichweite klassischer Konzerte, wenn sie gestreamt und entsprechend beworben werden: Das beweisen hohe Klickzahlen, auch bei kostenpflichtigen Angeboten, je nach Ruf des Orchesters oder nach der Herkunft von Gastmusikern weit über die entsprechende Region des Konzerthauses hinaus. Bleibt die Frage nach der Finanzierung. «Gratis kann es in Zukunft nicht bleiben», sagt Martin Tröndle. Staatliche Förderung wird gleichwohl auch künftig die Grundvoraussetzung sein für Vielfalt im klassischen Konzertleben – eine, die noch stärker in die Breite wirkt, ob analog oder digital.



Was aber, wenn infolge der wirtschaftlichen Einbussen und volkswirtschaftlichen Kosten der Coronakrise gespart werden muss? Auch in diesem Punkt sieht der Kultursoziologe Tröndle für die Kultur keineswegs schwarz. Die Ausgaben für Kultur seien, selbst in Ländern wie Deutschland und der Schweiz mit einer hohen Dichte an subventionierten Häusern und Orchestern, eine marginale Grösse im Staatshaushalt:

«Gemessen daran, welchen Wert Kultur für eine freie, demokratische und pluralistische Gesellschaft hat, sind diese Beträge eine Investition, die sich in jedem Fall auszahlt.»



Digital Concert Experience Digitale Konzertangebote und ihre Hörerwirkung im Vergleich Wie wirken digitale Konzerte auf ihre Hörer? Welche Art der digitalen Aufbereitung kommt beim Publikum wirklich gut an? Das internationale Forschungsprojekt der Zeppelin Universität Friedrichshafen, des Max-Planck-Institutes für empirische Ästhetik Frankfurt am Main und der Universitäten Bern und York/GB unter Federführung von Martin Tröndle untersucht dies seit Januar 2021 anhand eines Konzertfilms in sechs verschiedenen Formaten – darunter eines mit VR-Brille. Hier haben die Testpersonen den Eindruck, direkt auf der Bühne bei den Musikern zu sitzen. An dem Projekt sind hochkarätige Musiker beteiligt: das Kammermusikensemble Alban Gerhardt & Friends, also Baiba Skride, Gergana Gergova, Micha Afkham, Brett Dean und der Cellist Alban Gerhardt. Sie spielen Streichquintette von Ludwig van Beethoven, Brett Dean und Johannes Brahms. (bk.)



Mehr über das Forschungsprojekt unter www.digital-concert-experience.org