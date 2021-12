Klangkunst Muhende Blattläuse und brummende Moskitos: Der Ausserrhoder Klangtüftler Patrick Kessler musiziert mit über 50 Insekten – und startet einen Anti-Weltrekordversuch Am Freitag wird das Tropenhaus des Botanischen Gartens in St.Gallen zu einer begehbaren Klanginstallation: Der Experimentalmusiker Patrick Kessler ist mit seiner Konzertreihe «Bumblebeeflight II» zu Gast. Zu hören sind verschiedene Insektenaufnahmen – sowie die weltweit langsamste Version des «Hummelflugs». Claudio Weder Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Kessler, Klangtüftler, Kontrabassist und Initiator des Gaiser Festivals «Klang Moor Schopfe». Bild: Michel Canonica

Ein normal spielendes Orchester braucht für den «Hummelflug» des russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow rund eineinhalb Minuten. Den Weltrekord hält der deutsche Tubist Jörg Wachsmuth. Er schafft die 106 Takte des virtuosen Instrumentalwerks in 53,82 Sekunden – das sind 15 Noten pro Sekunde.

Etwas gemütlicher nimmt es der Klangtüftler und Kontrabassist Patrick Kessler aus Gais. Gemeinsam mit seinem Chuchchepati Orchestra (ausgesprochen: Tschutschepati) – ein seit 2017 bestehendes internationales Musikkollektiv, das sich auf thematische Klanginstallationen spezialisiert hat – versucht er, den Weltrekord im Spiel des «Hummelflugs» mit der langsamsten Interpretation zu unterbieten.

Der «Hummelflug» gespielt von den Berliner Symphonikern. Video: Youtube

Der Start des Projekts war im September. Am Musikfestival Bern präsentierte Kessler zusammen mit Schlagzeuger Julian Sartorius und Klangregisseur Ludwig Berger die ersten vier Takte seiner Slow-Motion-Version. Der fünfte erklingt am Freitag im Tropenhaus des Botanischen Gartens in St.Gallen. «Bei grossem Andrang hängen wir vielleicht noch den sechsten an», meint Kessler. Aber nur mit der Ruhe.

Moskitos, die wie Synthesizer klingen

Entschleunigung statt Beschleunigung lautet das Motto des Langzeitprojekts, das sich «Bumblebeeflight II» nennt. Angelegt ist es als installative Konzertserie, wobei das Chuchchepati Orchestra pro Aufführung jeweils nur einen Takt des «Hummelflugs» interpretiert. Wie lange dieser dauert, ist offen. 40 Minuten oder länger seien aber durchaus möglich, meint Kessler. Denn:

«Einzelne Noten können schon mal bis zu fünf Minuten lang werden.»

Die drei Musiker machen dies aber nicht bloss zum Spass. Hinter dem Projekt verbirgt sich eine ernste Botschaft. Kessler und sein Mini-Orchester wollen mit ihrer ins Extreme verlangsamten Version des «Hummelflugs» auf das Insektensterben aufmerksam machen. Kessler meint:

«Es geht in der Welt immer nur um Wachstum und Beschleunigung, alles muss schneller und grösser werden. Darunter leidet unsere Umwelt.»

Zum wesentlichen Bestandteil der Installationen des Chuchchepati Orchestra gehören 32 grosse Lautsprecher. Sie stammen aus Chuchchepati, einem Stadtteil Kathmandus (Nepal). Bild: PD

Um den vom Aussterben bedrohten Insekten eine «Stimme» zu geben, werden sie akustisch in die Installation integriert: 20 internationale Wissenschafterinnen und Wissenschafter, welche die Kommunikation von Insekten erforschen, haben dem Chuchchepati Orchestra ihre Labor- und Feldaufnahmen zur Verfügung gestellt. Diese werden über 16 Lautsprecher abgespielt, wobei das Orchester versucht, mit den Insekten in einen musikalischen Dialog zu treten.

Zu hören sind über 50 verschiedene Arten, darunter Spinnen, Blattläuse, Ameisen, Bienen oder Moskitos. Die Laute der Tierchen wurden mittels hochsensibler Mikrofone aufgenommen. «Damit sie überhaupt hörbar sind, mussten die Frequenzen teilweise oktaviert werden», so Kessler. Dadurch hätten sich auch neue und unerwartete Klänge ergeben:

«Ich habe nicht gewusst, dass Blattläuse wie Kühe muhen können oder Moskitos wie Synthesizer klingen.»

Für die Insektenaufnahmen wurden Spezialmikrofone eingesetzt. Bild: PD

Liveübertragung nach Chile

Zur ökologischen Thematik des Projekts passt es, dass die Aufführung im Tropenhaus stattfindet. «Es wird aber kein Konzert im klassischen Sinne sein, das Publikum wird sich frei bewegen können», sagt Kessler. Aufgrund der Sensibilität des Ortes sei die Anzahl der Personen auf 50 beschränkt.

Der Ort verweist aber auch auf die «tropischen» Ursprünge des Projekts: Entstanden ist «Bumblebeeflight II» in Zusammenarbeit mit dem chilenischen Tsonami Festival. Dieses auf Umwelt- und Gesellschaftsthemen fokussierte Klangkunstfestival ist vergleichbar mit dem von Patrick Kessler initiierten «Klang Moor Schopfe», das im Zweijahresrhythmus im Hochmoor von Gais stattfindet. Als Beitrag zum diesjährigen Tsonami Festival wird die Aufführung live im chilenischen Radio übertragen.

Ob der Anti-Weltrekord gelingt, weiss Kessler aber noch nicht. Schliesslich sind es insgesamt 106 Konzerte, die gespielt werden müssen. «Wenn wir beim letzten Takt angelangt sind, haben wir wohl alle graue Haare.»

«Bumblebeeflight II», 3. Dezember, 20 Uhr, Botanischer Garten St.Gallen. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldung via info@bassilikum.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen