Das Hochmoor in Gais wird zum Schauplatz audiovisueller Kunst

Klanginstallationen «Der mythische Touch dieses Ortes passt gut zu unserem Festival»: Elf Scheunen in Gais werden zum Schauplatz audiovisueller Kunst Am Festival «Klang Moor Schopfe», das am Donnerstag eröffnete, wird ein Güllefass zum Klingen gebracht und ein Instrument gezeigt, das Himmelsbewegungen in Töne übersetzt. Die Installationen, die in elf Scheunen im Hochmoor von Gais erkundet werden können, stammen von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Claudio Weder 03.09.2021, 18.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zürcher Künstlerin Ursula Palla geht der Frage nach, was die Natur den Menschen wert ist. In ihrer Videoinstallation zeigt sie Ameisen, die eine Tausendernote zerlegen. Bild: Claudio Weder

Das Güllefass in der schummrigen Scheune wirkt befremdlich. Ein Beamer, der sich im Innern befindet, projiziert ein pulsierendes Gebilde an die Wand, wie ein schlagendes Herz sieht es aus. Das Güllefass ist aber auch ein Klangkörper: Tiefe, rhythmische Synthesizerklänge ertönen aus dem Innern, es dröhnt und brummt im Schopf, der Holzboden zittert.

Ein älterer Herr setzt sich auf den Stuhl in der Mitte des Raumes. Schlagartig setzt der Puls aus, das Beamerbild verblasst. Die Stille ist beklemmend. Erst als der Mann aufsteht, beginnt das «Herz» wieder zu schlagen, schnell, hektisch, unregelmässig.

Es ist der Herzschlag der Wiener Video- und Perfomancekünstlerin Billy Roisz, der in diesem Schopf hör- und sichtbar gemacht wird. Aber nicht nur das. Durch spezielle Lautsprecher, die im Innern des Güllefasses angebracht sind, fühlt man den Puls regelrecht durch den Körper fliessen.

Klingende Korken und eine gefährliche Schlange

Die Scheunen, die den Schauplatz für das Festival «Klang Moor Schopfe» stattfindet, liegen verstreut im Gaiser Hochmoor.

Bild: Mareycke Frehner

Die Installation ist Teil des audiovisuellen Festivals «Klang Moor Schopfe», welches am Donnerstag im nahe von Gais gelegenen Hochmoor eröffnete. Elf ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Scheunen verwandeln sich für zehn Tage in Ausstellungsräume. Bespielt werden sie von nationalen und internationalen Klangkünstlerinnen und Klangkünstlern.

Manche Installationen sind interaktiv. Einige sind laut, andere ganz leise. So beispielsweise diejenige von Rie Nakajima, welche ganz ohne Lautsprecher auskommt. Mittels kinetischer Geräte bringt die japanische Künstlerin Alltagsgegenstände zum Klingen. Einen Korken, eine Dose, ein Blech. Ihre Scheune wirkt leer, man vernimmt ein Klopfen hier, ein Klopfen da. Dann wieder Stille. Es tönt wie im Wald.

Die musizierende «Schlange» der beiden Brüder André und Michel Décosterd aus Le Locle.

Bild: Andri Vöhringer

Sichtbarer und auch «gefährlicher», so behaupten André und Michel Décosterd alias Cod.Act scherzend, ist der Klangkörper im Schopf nebenan. Ein grosser, schlangenähnlicher Plastikschlauch liegt am Boden. Langsam beginnt er sich zu winden, während er bedrohliche Töne von sich gibt. «Was die Schlange macht, ist völlig unvorhersehbar», erklären die beiden Brüder aus Le Locle. Sie bewegt sich auf und ab, knäuelt sich zusammen oder bleibt still liegen, als ob sie schlafen würde.

Den Himmel hörbar machen

Ebenso zufällige Töne spielt das Instrument, welches der Zürcher Künstler, Forscher und Komponist Marcus Maeder entwickelt hat. Maeder zeigt in seinem Schopf eine zeitgenössische Version eines Nephoskops, eines Wolkenspiegels. «Dieses Gerät wurde im 19. Jahrhundert zur Messung der Richtung und Geschwindigkeit von Wolkenbewegungen verwendet», erklärt er. Mit seiner Installation will er auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Konzerte und Workshops «Klang Moor Schopfe» dauert noch bis zum 12. September. Das audiovisuelle Festival findet im Hochmoorgebiet nahe von Gais statt. Dieses erreicht man am besten von der Station Schachen aus. Die Klanginstallationen können in einem Rundgang erwandert werden. Zudem gibt es ein tägliches Rahmenprogramm mit Konzerten, Live-Performances und Workshops. (wec)



Maeders Nephoskop misst jedoch nicht nur die Bewegungen am Himmel, sondern macht diese auch hörbar. Eine Kamera im Freien fertigt ein Videobild des Himmels an und überträgt dieses an einen Computer im Innern des Schopfs. Ein Programm generiert dann aus den Licht- und Farbwerten, die an zwölf Stellen im Himmelsbild gemessen werden, Sinustöne und Farbflächen.

Das Verhalten des Instruments überrascht den Künstler immer wieder: «Mal spielt es seltsame Akkorde, mal erzeugt es ein rhythmisches Pulsieren.» Tatsächlich ändern sich Klangfarbe und Rhythmus immer wieder, auch wenn es am Tag der Festivaleröffnung wolkenlos ist. Maeder sagt:

«Bei blauem Himmel klingt das Instrument eigentlich ziemlich langweilig.»

Krabbelnde Ameisen werden mittels Beamer auf die Wände des Schopfs von Ursula Palla projiziert. Bild: Andri Vöhringer

Den Umgang mit der Natur macht nebst Maeder auch die Zürcher Videokünstlerin Ursula Palla in ihren drei Arbeiten zum Thema. Für eines ihrer Projekte ging sie der Frage nach, ob eine Ameise mehr wert ist, nachdem sie mit Geld gefüttert wurde. In einem der drei Räume ihres Schopfes werden ebenjene Ameisen an die Wand projiziert. Man kann ihnen dabei zusehen und -hören, wie sie eine Tausendernote zerlegen.

Aufbau war eine Herausforderung

Patrick Kessler ist Initiator des Festivals «Klang Moor Schopfe» in Gais. Bild: Andri Vöhringer

«Klang Moor Schopfe» wurde 2017 ins Leben gerufen und findet nun bereits zum dritten Mal statt. Bei Initiator Patrick Kessler ist die Freude über den Festivalstart gross:

«In den vergangenen Tagen hat es oft geregnet und es war kalt. Der Aufbau war unter diesen Bedingungen eine Herausforderung.»

Kessler ist Kontrabassist und Klangtüftler. Er wohnt ganz in der Nähe des Hochmoors. Übrigens, so sagt er, sei die Bezeichnung «Schopfe» kein Rechtschreibfehler. So wird nämlich das Moorgebiet am Fusse des Hirschbergs bezeichnet. Es ist ein Flurname, der auf keiner Landkarte steht. «Dadurch erhält dieser Ort einen mythischen Touch, der ganz gut zu unserem Festival passt.»

Infos und Tickets unter www.klangmoorschopfe.ch.