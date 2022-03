Kinotheater: Neue Veranstaltungsreihe im Kino Passerelle Wattwil

Kinotheater «Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt»: Neue Veranstaltungsreihe bringt Theater und Literaturverfilmungen ins Wattwiler Kino Passerelle Das Ring-Theater Mosnang und das Kino Passerelle Wattwil haben gemeinsam eine neue Veranstaltungsreihe entwickelt: An fünf ausgewählten Kultursonntagen werden Literaturklassiker zu erleben sein – als Film wie auch als Theaterinszenierung. Die erste Ausgabe findet am 13. März statt. Claudio Weder 09.03.2022, 17.00 Uhr

Den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe macht «Via Mala» (1934) von John Knittel. Hier im Bild: Szene aus der Theaterinszenierung von Volker Ranisch (rechts) und Gian Rupf (links). Bild: PD

Es ist ein Format, das es in der Ostschweiz bislang noch nicht gibt: «Kinotheater» heisst die neue Veranstaltungsreihe, die das Ring-Theater Mosnang zusammen mit dem Kino Passerelle Wattwil entwickelt hat und die am 13. März Premiere feiert. Bis Oktober werden an fünf ausgewählten Sonntagen literarische Klassiker im Kino zu erleben sein – und zwar nicht nur als Film auf der Leinwand, sondern auch als Theaterinszenierung live auf der «Kino-Bühne».

Das Ganze soll ein «vergnüglicher Denkspass» werden, sagt Volker Ranisch, Leiter des Ring-Theaters Mosnang. «In unseren Theaterinszenierungen geht es ja unter anderem auch darum, über Sprache eine Art Kopfkino zu erzeugen.»

Peter Bötschi, Geschäftsführer Kino Passerelle Wattwil. Bild: Sascha Erni

Die Idee, beide Ausdrucksformen, Theater und Kino, an einem Tag und an einem Ort miteinander in Bezug zu setzen, sei an der letztjährigen Kulturkonferenz des Kantons St.Gallen entstanden. Peter Bötschi vom Kino Passerelle Wattwil sagt: «Es gibt viele Theaterstücke und Filme, darunter auch spannende Neuverfilmungen, die auf ein- und derselben literarischen Vorlage beruhen.» Er freut sich, durch die neue Reihe seine Begeisterung für bestimmte Stoffe mit anderen Leuten teilen zu können.

Ein Familiendrama macht den Anfang

Zum Auftakt des vom St.Galler Kulturamt unterstützten Pilotprojekts steht das Familiendrama «Via Mala», verfasst 1934 von John Knittel, auf dem Programm. Vormittags führt Volker Ranisch zusammen mit dem Bündner Schauspieler Gian Rupf die gleichnamige Theateradaption auf, am späten Nachmittag wird die Verfilmung von Paul May aus dem Jahr 1961 gezeigt. Dazwischen gibt es bei Suppe und Wein Gespräche, unter anderem mit der Enkeltochter von John Knittel und den Schauspielern der Theaterfassung.

Der Titel der Geschichte, die in den Bündner Bergen spielt, verweist nicht nur auf die berühmte Schlucht im Hinterrheintal, sondern meint auch den «schlechten Weg», den Menschen einschlagen können. «Dieser Stoff trifft einen Nerv», sagt Ranisch. Er ist fasziniert davon, wie Knittel den Zustand zwischen den beiden Weltkriegen beschreibt. «In ‹Via Mala› geht es um Flucht, Verwahrlosung und um die Fragen von Schuld und Mitschuld einer Gesellschaft», sagt Ranisch, «um Themen also, die bis heute leider nicht an Aktualität verloren haben.»

Überhaupt ist den Veranstaltern der Bezug zur Gegenwart wichtig, auch wenn die ausgewählten literarischen Klassiker um die hundert Jahre alt sind. Am 10. April stehen Thomas Manns «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» auf dem Programm, auch eine Veranstaltung zu Stefan Zweigs «Schachnovelle» ist geplant. Als Theatermacher sei diese Retrospektive spannend, sagt Ranisch:

«Wenn man in den Rückspiegel der Geschichte schaut, kann man die Gegenwart manchmal besser verstehen.»

Nicht nur Literaturklassiker

Aber nicht jeder dieser fünf Kultursonntage widmet sich einem literarischen Klassiker – am 22. Mai steht der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart und sein Werk im Zentrum, gezeigt werden die Theaterinszenierung «Schikaneder & Mozart. Die Zauberflöten-Macher» der Kellerbühne St.Gallen sowie Miloš Formans Film «Amadeus» aus dem Jahr 1984. Man wolle bewusst eine möglichst grosse Vielfalt an Themen, sagt Ranisch. Denn «Kinotheater» solle ein breites, für jedermann zugängliches Angebot sein.

Wichtig ist Ranisch und Bötschi letztlich auch der Austausch. Persönliche Begegnungen im Kino blieben in den vergangenen zwei Coronajahren auf der Strecke. Nun gehe es darum, mit dem Publikum sowie mit anderen Kulturschaffenden wieder ins Gespräch zu kommen. «Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt.»

Tickets und Infos unter kinopasserelle.ch oder unter 071 988 60 50. Erste Veranstaltung am Sonntag, 13. März: 10 Uhr Türöffnung und Mini-Brunch, 10.30 Uhr Theaterinszenierung «Via Mala», 12 Uhr Gespräche bei Suppe und Getränken mit den anwesenden Schauspielern, der Enkeltochter John Knittels und der Knittel-Biografin Ida Höhn, 13 Uhr Pause, 17 Uhr «Via Mala» Verfilmung mit Gert Fröbe in der Hauptrolle.