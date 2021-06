Superman Wilhelm Tell: Ausstellung zur Schweizer Kinderliteratur

Kinderliteratur Was Heidi heute lesen würde: Die Wanderausstellung «Expeditionen ins Geschichtenland» macht gerade Halt in St. Gallen Wie vielfältig die gegenwärtige Schweizer Kinderliteraturlandschaft ist, lässt sich bei einem Postenlauf durch die Stadtbibliothek Katharinen entdecken - am besten nimmt man sich viel Zeit dafür. Oder greift sich ein Thema heraus. Bettina Kugler 10.06.2021, 17.00 Uhr

Die Hörstation lässt eintauchen in den Sound Schweizer Mundarten. Auf der Rückseite gibt's die passenden Geschichten von Linard Bardill & Co. Bild: Reto Martin

Die Fixsterne dürfen nicht fehlen: Eine Ausstellung zur Schweizer Kinderliteratur, die auf «Expeditionen ins Geschichtenland» Lust machen will, wird an Johanna Spyris Klassiker «Heidi» nicht vorbeikommen. Ebenso wenig an der Tell-Sage, dem Schweizer Heldenmythos schlechthin, der Kindern heute in etlichen Varianten erzählt wird – mal Globi-Abenteuer in Comic- und Versliform, mal als in der Gegenwart verankerte Erzählung, wie im SJW-Heft «Tell, mein Vater» von Gabrielle Alioth oder Jürg Schubigers Kinderroman «Die Geschichte von Wilhelm Tell».