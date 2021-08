Kinderliteratur Buchst du noch, oder wurmst du schon? Zwei Ostschweizerinnen haben ein frech poetisches SJW-Heft veröffentlicht Die eine ist vor Publikum nicht auf den Mund gefallen, die andere folgt ihr mit dem Stift: Andrea Gerster, Autorin aus dem Thurgau, und Lika Nüssli, St. Galler Illustratorin und Künstlerin, performen oft zusammen. Was da spontan aus dem Kopf heraus will, gibt es jetzt als SJW-Heft – für alle, die schon lesen und noch schräg denken können. Bettina Kugler 30.08.2021, 17.00 Uhr

Bücherwurm trifft Leseratte: Lika Nüsslis Cartoons zu Texten von Andrea Gerster lassen im Kopf Funken und Konfetti sprühen. Illustration: Lika Nüssli

Ja, Bücherwurm und Leseratte: Deutschlehrer lieben sie, und ihnen muss man dieses schmale Heft sicher nicht schmackhaft machen. Womöglich rümpfen sie sogar die Nase und verlangen nach richtigen Geschichten, nach ziegelsteindicken Schinken, Action in Serie oder in sieben Bänden. Damit warten Andrea Gerster und Lika Nüssli nicht auf in ihrem SJW-Heft «Moni heisst mein Pony».

Stattdessen haben sie die wuseligen Kreaturen auf frischer Tat ertappt, im Bücherturm von PISA und ihrem Nest in der Schulbibliothek, «in der fünften Ecke von rechts aus gesehen»: «Da krabbelt und brabbelt es, da wispert und schnüffelt es, da ist es wohlig warm und kuschelig.» Das macht doch Lust, von ihrem Kraftfutter zu kosten.

Die St.Galler Künstlerin Lika Nüssli. Bild: Tobias Garcia

Schwarzweiss trifft bonbonbunt in den Cartoons, die Lika Nüssli zu Andrea Gersters Sprachbohrungen in die Lebens- und Gedankenwelt von acht- bis elfjährigen Schülern geschaffen hat. In den Texten wird, ähnlich wie einst in den Kindergeschichten Peter Bichsels, ein wenig an den Schrauben der Grammatik und der Buchstabenfolgen gedreht und über Kuriositäten gegrübelt: etwa, wenn in «Abendessen» von Gerd Gerdes die Rede ist, der alles zweimal sagt. Es wird gekalauert, wortkombiniert und addiert, ohne dass der Kopf raucht – in Formeln, die Pippi Langstrumpf Spass machen würden.

Wortspielereien und Gespür für Alltagskomik

Die Freidorfer Autorin und Spoken- Word-Künstlerin Andrea Gerster. Bild: Andrea Stalder

Mal wird ein Reim zum Sprungbrett, etwa in der Titelgeschichte «Moni heisst mein Pony», in der ein Mädchen namens Toni das Wort hat; mal gräbt sich Gerster in die Wortmitte vor. Dann geht es um Urs, den alle Wurscht nennen. Warum wohl? Genauer Hinschauen genügt: sein Name steckt in «Wurscht», mittendrin. Urs ist ein Bub, der sich in der goldenen Mitte bewegt: Mittelstufe in der Schule, Mittelstürmer auf dem Rasen, gern am Mittelmeer, insgesamt «saumässig mittelmässig». Bis etwas passiert, das ihn spitze macht; etwas, womit er nicht einmal mittelfristig gerechnet hat. Man meint, Urs breit und sehr zufrieden grinsen zu sehen: so wie die Urs-Wurst auf der gegenüberliegenden Heftseite, gezeichnet von Lika Nüssli. Zum Reinbeissen!

Wehe, einer sagt noch Wurscht zu Urs – obwohl sein Name mitten in der Wurscht steckt. An solchen Details beisst sich die Spoken-Word-Kunst Andrea Gersters lustvoll fest. Illustration: Lika Nüssli

Ein Ich mit Witz – und ohne Sprechblockade

Das Ich, das hier die Stimme erhebt, hat Witz statt einer Schreib- und Sprechblockade. Es hat aber auch eine Ahnung davon, um welche Ecken Mittelstufenschüler denken – und was sie selbstbewusster macht. Man kann sich schon lebhaft die Hefte vorstellen, die sie füllen werden, mit eigenen aus dem Ärmel geschüttelten Nachdenkereien und Selfies in Sätzen – angeregt durch Texte wie «Finken», «Hula-hula» oder «Kaugummi».

Das Tempo der Texte ist rasant; man kann sie einzeln lesen oder auf einmal verschlingen wie ein süsses Schlecksäckli in der Badi. So leicht dahererzählt sie wirken, offenbaren sie doch mehr kindlichen Alltag als manches Problembuch; witziger und schräger sind sie sowieso. Das gilt auch für die Zeichnungen. Durch die regenbogenzarten Farbflecken wirken sie heiter, ein bisschen retro– aber der Strich karikiert, verniedlicht nichts.

Man schaue sich nur einmal an, wie Lika Nüssli beim Stichwort «Fetzig» ein Althippiepärchen, mit schütterem Haar, Zahnlücken und Totenkopfshirt, hüftschwingend tanzen lässt: Das sind Oma Fetzig und Opa Lässig, zwei ziemlich in die Jahre gekommene Wörter. Schade, hat Nüssli das Enkelkind namens «Oberaffentittengeil» weggelassen!