Keine Farbe ohne andere: Markus Weggenmann stellt im Kunstmuseum Appenzell aus Markus Weggenmann muss malen. Treffend formuliert es der Titel seiner Ausstellung im Kunstmuseum Appenzell: «Ein Bild schreit nach dem nächsten!» Das Ergebnis ist Wohlklang: Weggenmann ist ein Meister der Farbtöne. Kristin Schmidt 09.11.2020, 05.00 Uhr

Der Künstler Markus Weggenmann zeigt in Appenzell berauschende Farbkombinationen. Bild: PD

Was für ein Fest! Was für eine Bilderlust! Sattsehen? Nicht im Kunstmuseum Appenzell, nicht bei Markus Weggenmann. Ewig liesse sich verweilen in den dicht bestückten Kabinetten: immer noch ein weiteres Bild entdecken, ein neues malerisches Wagnis, eine berauschende Farbkombination.

Die Ausstellung beginnt bereits im Foyer des Museums. Ein grossformatiges Werk leuchtet mit knallgelber, runder Form in den Architekturkörper hinein. Ein kleines Werk setzt dazu einen deutlichen Kontrast: Fünf Quadrate auf weissem Grund behaupten sich, sind präzise angeordnet und farblich ausgewogen.

Nach diesem Auftakt steigert sich die Intensität der gezeigten Malerei um ein Vielfaches: Im ersten Saal zeigen Weggenmanns «Bagatellen», dass Farbe und Form schier unerschöpflich sind. Jeweils zwei Bilder gehören zusammen als Varianten über ein Thema. Sie stellen jeweils nur einen kleinen Ausschnitt aller Möglichkeiten dar, ganz gleich, ob der Zürcher Künstler mit Punkten, Streifen oder Karos arbeitet.

Wiederholungen und Zusammenstellungen

Entgegen der «Konkreten Malerei», zu deren Vertretern er mitunter gezählt wurde, findet Weggenmann seine Anregungen durchaus in der gegenständlichen Welt. «Parfümerie» beispielsweise zelebriert einen pudrigen Hautton gerahmt von zartem Violett. Im dazugehörigen zweiten Bild ist nur der Puderton nochmals zusehen. Solche Wiederholungen und Zusammenstellungen machen einen besonderen Reiz in Weggenmanns Arbeit aus.

Der Schweizer Künstler Markus Weggenmann. Bild: PD

Im zweiten Raum kommen sie sogar dutzendfach vor: Die Serie «Boulevard» besteht aus 72 Blättern mit vertikalen Streifen. Deren Anzahl und Breite bleibt immer gleich, das Farbspektrum jedoch ist unendlich gross. Und es zeigt zusammen mit dem Werktitel einmal mehr, wie Weggenmann die Welt in seiner Arbeit spiegelt.

Die Bezeichnung «Boulevard» deutet es an: Die sonoren Farben erinnern an Markisen, Kleider, Glace, Sonnenschirme, Drinks - alles, was zu einer sommerlichen Flaniermeile gehört. Auch farbliche Dissonanzen fehlen nicht, aber in der Menge lösen sie sich auf - die Farbenpracht ist überbordend. Sie wird unterstützt durch Weggenmanns spezielle Technik: Der Künstler verwendet hochpigmentierte Leimfarbe. Dadurch wirkt der Farbauftrag matt und besonders intensiv.

Muster, Ornamente, aber auch Blüten

Auch «Batterie» lebt von dieser Dichte. Hunderte von Bildern sind für diese Installation bis in den Dachspitz hinauf an die Wand gepinnt. Es gibt kein Raster, kein einheitliches Format, nur die Grösse der Blätter ist ungefähr gleich. Muster, Ornamente, aber auch Blüten oder andere gegenständliche Anklänge hängen im wilden Wechsel nebeneinander. Der ganze Raum feiert die Malerei in mannigfachen Tönen.

Umso abgeklärter wirken daraufhin Weggenmanns Lackbilder. Zwar hätten auch sie das Potenzial mit ihrem Farbklang zu betören. Aber die Hochglanzoberfläche wirkt wie eine Barriere. Die nicht mehr von Hand aufgetragenen Farben können keine Tiefenwirkung entfalten und werden von Spiegelungen überlagert. Dieser Werkgruppe fehlt das Sinnliche und Unmittelbare der Arbeiten mit Leimfarbe.

Vielleicht hat sich auch Weggenmann zurückgesehnt nach dem Malprozess und der Präsenz der Farbe. In seinen jüngsten Bildern jedenfalls arbeitet er wieder mit der selbst gefertigten hochpigmentierten Leimfarbe. Für die kleinen, mittleren oder riesigen Formate, aber auch für das eigens gemalte Wandbild gilt: Das Leuchten ist zurück!