JUNGE KUNST Die Ostschweizerin Milena Naef stellt erstmals ihre Kunst vor: Statements aus Stein und Glas Die Ostschweizer Künstlerin Milena Naef stellt an der «Jungkunst» in Winterthur aus und ist erstmals in der Schweiz zu sehen. «Jungkunst» ist eine Ausstellungsaktion für junge Schweizer Kunstschaffende. Milena Naef verbindet in ihren Arbeiten den menschlichen Körper mit dem Werkstoff Marmor. Tobias Söldi 25.10.2021, 12.00 Uhr

Milena Naef entstammt einer Bildhauerfamilie. Den Marmor als Werkstoff hat sie für sich aber erst spät entdeckt. Bild: Andrea Stalder

Gegensätze prallen aufeinander im Werk von Milena Naef: Die 31-Jährige setzt dünne, miteinander verschmolzene Glasröhren zu filigranen, an der Wand hängenden Strukturen zusammen. Sie arbeitet aber auch mit massiven Marmorplatten, die sie mit passgenauen Öffnungen für ihre Arme, Beine oder den Rücken versieht, bis Körper und Stein zu einer Einheit verschmelzen. So unterschiedlich Glas und Marmor erscheinen, sie haben auch Gemeinsamkeiten: Beide Materialien sind hart – und zerbrechlich. «Diese Fragilität fasziniert mich einfach», sagt Naef, die ihre Werke demnächst an der «Jungkunst» in Winterthur präsentiert, einer Ausstellung für junge Schweizer Kunstschaffende.

Körper und Stein verschmelzen zu einer Einheit. Bild: PD

Mit Marmor kam Naef schon früh in Kontakt: Ihr Vater, Sohn eines Bildhauers, führt die Bildhauerschule Scuola di Scultura im Tessin. «Ich bin sozusagen auf dem Werkplatz der Bildhauerschule aufgewachsen», erinnert sich Naef, die bis 16 in der Ostschweiz und im Tessin lebte, bevor sie nach Deutschland zog. Die Arbeit mit dem Material aber reizte sie lange nicht: «Ich fand es verrückt, wie lange in den Bildhauerkursen an einem Kunstwerk gearbeitet wurde.» Erst während des Kunststudiums in Amsterdam – den Abschluss machte sie in der Abteilung für Glas – entdeckte sie den Marmor wieder:

«Ich habe aber realisiert, dass das Material für mich mit viel Last verbunden ist angesichts meines familiären Hintergrundes. Gleichzeitig wollte ich es aber auch nicht sein lassen.»

Sie suchte ihre eigene Herangehensweise an das Material, ihre eigene künstlerische Ausdrucksform, und begann, den Marmor mit dem menschlichen Körper zu verbinden.

In Milena Naefs Arbeiten geht es auch um Räume

Ob Glas oder Marmor – im Zentrum von Naefs Arbeiten steht nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Material, es geht auch um Räume: um das Verhältnis von Körper, Skulptur und dreidimensionalem Raum; um zweidimensionale Räume, wenn Naef abstrakte Zeichnungen in Marmorstelen graviert. Und um Erinnerungsräume: Ein Jahr konnte Naef dank eines Stipendiums in einer Keramikwerkstatt in Mexiko-Stadt arbeiten. Ihre Eindrücke hat sie auf schwarzem, mit einer weissen Patina aus Gips überzogenem Glas festgehalten: Baustellen, Strassenszenen, Gebäude.

Spannende Symbiosen zwischen Mensch und Kunst. Bild: PD

Ein anderer, ganz realer und für Naef wichtiger Raum ist die Werkstatt. «Die Überlegungen und Modelle sind schön und gut, aber die Umsetzung gibt mir viel mehr», sagt sie. Schon immer hat sie das Handwerkliche fasziniert, noch heute fertigt sie fast alle ihre Arbeiten selbst. Die Marmorskulpturen entstehen in der Bildhauerschule ihres Vaters – «ein Privileg». Und in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen sie in Lömmenschwil gelebt hat – vor kurzem ist sie nach Freiburg in Deutschland gezogen, wo sie sich zur Kunstlehrerin weiterbildet –, hat sie die Glaswerkstatt von Claudia Anliker in Arbon nutzen können. «Was entsteht, hängt meistens von praktischen Überlegungen ab: den Möglichkeiten, die ich habe.»

«Ich möchte ein Statement setzen»

Trotz ihrer Bezüge zur Schweiz: Hierzulande hat Naef ihre Arbeiten noch nie gezeigt, umso öfters dafür in den Niederlanden und Deutschland. «Ich wollte unbedingt eine Ausstellung in der Schweiz machen», sagt Naef, nicht zuletzt wegen ihrer Zeit in Lömmenschwil. Die «Jungkunst» in Winterthur nutzt sie denn auch, um mit fünf Werken einen Überblick ihres künstlerischen Schaffens zu geben. «Ich möchte ein Statement setzen», sagt sie zur anstehenden Premiere.

«Jungkunst» Winterthur (Halle 53, Katharina-Sulzer-Platz): 28. bis 31. Oktober; Do. + Fr., ab 16 Uhr; Sa. + So., ab 11 Uhr; Infos: www.jungkunst.ch