Jubiläum Vom Dorf bis zur Welt: Das Musikerpaar Irène und André Manz hat Weltklasse nach Amriswil gebracht Vor 50 Jahren initiierten André und Irène Manz die Amriswiler Konzerte und brachten Weltklasse in den Ort. Über tausend Konzerte sind es bis jetzt. Das Musikerpaar schaut begeistert auf ein Leben prallvoll mit musikalischen Erinnerungen und Erlebnissen zurück. Martin Preisser 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Begeisterung für die Musik hält sie jung: das Musikerpaar Irène und André Manz an einem ihrer beiden Flügel im Haus und inmitten ihrer unzähligen Musikalien. Bilder: Tobias Garcia

1971 kamen Irène und André Manz nach Amriswil, frisch von der Musikhochschule und unverheiratet. Zuvor hatte sich Organist André in Hamburg für die Nachfolge des berühmten Gerd Zacher beworben. Gelandet sind er und seine Frau zum Glück im Oberthurgau. Heiraten mussten sie allerdings gleich nach der Anstellung, er als Organist an der evangelischen Kirche und sie als Klavierlehrerin an der ebenfalls 1971 gegründeten Jugendmusikschule Amriswil. «Wilde Ehe» in diesen beiden Stellungen ging damals gar nicht.

Bis heute wirken die beiden (er ist 79, sie 76 Jahre alt) als glückliches, unkonventionelles, lebendiges und fast ein wenig flippiges Paar. Die Leidenschaft für die Musik hält sie jung, und nach wie vor wirken sie eng verbunden. «Es gab damals in Amriswil einen Hunger nach Musik», erinnert sich André Manz.

«Unsere Begeisterung für die unermesslichen Schätze und den Reichtum der Musik an die Bevölkerung weiterzugeben, hat uns immer angetrieben.»

Musiker aus der Heimat und aus aller Welt

Das Paar gründete noch im Jahr ihres Starts die Amriswiler Konzerte. In der Badi hätten sie im Telefonbuch geblättert, um interessierte Leute zu finden, die in ihre Konzerte kämen, erinnert sich das Musikerehepaar. Ein Publikumsstamm ist gewachsen. Der Konzertreihe, die seit 2008 ein Verein ist und seit 2010 von Stefan Zöllig präsidiert wird, geht es gut. Über all die Jahre kam das Publikum von weither, auch von ausserhalb des Kantons. Bis heute besuchen mehr Auswärtige als Einheimische die Konzerte.

Vom Dorf bis zur Welt, so könnte man das Engagement des Manz-Duos beschreiben, für das die beiden 1996 mit dem Thurgauer Kulturpreis ausgezeichnet wurden. Das kinderlose Paar hat sich stets für Musikerinnen und Musiker der Region eingesetzt. Amriswiler Kammerorchester, Männerchor und Blasmusik wurden von Anfang an in die Konzertreihe integriert. Thurgauer Ensembles hatten ihre festen Auftritte in der Reihe von bisher über tausend Konzerten. Zwölf Opernproduktionen mit dem Thurgauer Barockensemble unter dem Dirigenten Raimund Rüegge belebten viele Jahre die Stadt.

Man konnte den Start junger Karrieren mitbegleiten, etwa der Amriswilerin Sängerin Irène Friedli. André Manz begeisterte selbst als famoser Organist, musste aber wegen einer Krankheit an der Hand 2006 zu spielen aufhören. Durch seine weit verzweigten Kontakte gelang es ihm immer wieder, auch grosse internationale Namen der Pianisten- und Organistenszene nach Amriswil zu bringen. An denkwürdige Abende mit dem Russen Igor Shukow oder dem damals noch jungen Konstantin Scherbakov erinnert man sich genauso gerne wie an Orgelrezitals mit Grössen wie Marie-Claire Alain oder Daniel Roth.

Unmengen von musikalischen Erinnerungen sind im Haus des Musikerpaares Manz zu finden, darunter rund 1500 alte Kassetten.

Das Chaos zeichne das Genie aus, Ordnung sei etwas für Kleingeister, liest man an einem Aufkleber an einer der beiden Büros: Chaos herrscht zwar nicht im Hause Manz, aber man taucht ein in Unmengen von Büchern, Noten, alten Kassetten, Platten und Programmheften. Prallvoll beladen mit musikalischen Erinnerungen und Dokumenten ist auch einer der beiden Flügel.

Für klassische Musik wird es schwieriger

«Mit allen Registern» sind die Memoiren von André Manz betitelt, die vor sechs Jahren erschienen sind. Alle Register ziehen Irène und André Manz, wenn sie die für sie schnell verflogenen 50 Jahre in Amriswil Revue passieren lassen. Man könnte den beiden stundenlang zuhören. Ihre Begeisterung entzündet sich bei ihnen an jeder Erinnerung und Anekdote neu.

Der russische Meisterpianist Igor Shukov war mehrere Male in Amriswil zu Gast, auch als einzigartiger Interpret der Musik von Alexander Skrjabin. Quelle: Youtube

Das Jahr 2000 bezeichnen beide als Zäsur. «Wie von einem Moment auf den anderen wurde es schwerer, jungen Menschen Klassik nahezubringen», sagt die Pianistin und Klavierpädagogin Irène Manz, die sechs Jahre auch die Geschicke der Jugendmusikschule leitete. Die Digitalisierung und die grossen Popmusik-Events könnten in dieser Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt haben, sinniert ihr Gatte. Die Amriswiler Konzerte selbst öffneten sich seither mehr auch in Richtung populärer Musik, etwa aus Film, Musical oder innovativer Volksmusik.

Weniger optimistisch schaut André Manz in die Zukunft der klassischen Musik. «Wir befinden uns in einem riesigen Kulturwandel. Und in allen Kulturen gibt es Aufstiege und wieder Abstiege.» Jetzt werden die beiden am Sonntag erst einmal gefeiert für ihre Lebensleistung als Musiker, aber auch als engagiertes Paar. 1971 haben die beiden zweifellos ein neues Kapitel Thurgauer Musikgeschichte aufgeschlagen und Amriswil musikalisch wachgeküsst.

Gala-Konzert: So, 19.9., 17 Uhr, evang. Kirche Amriswil.