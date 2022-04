Jubiläum «Es geht auch darum, aufzuräumen»: Das Zeughaus Teufen wird zehn Jahre alt – Kurator Ueli Vogt hört im Herbst auf Zuerst feiern, dann Abschied nehmen: Mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm schaut das Zeughaus Teufen auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Für Kurator Ueli Vogt werden es die letzten Ausstellungen sein. Denn er hört im Herbst auf. Claudio Weder Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Ueli Vogt, Kurator des Zeughauses Teufen, vor einer Fotoarbeit von Martin Benz. Der Künstler hat mit einer Lochkamera die Geschehnisse im Zeughaus festgehalten. Bild: Michel Canonica

Das Obergeschoss des Zeughauses Teufen gleicht zurzeit einer Wunderkammer. Im Raum verteilt sind 20 Objekte, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben: eine historische Rettungsrutsche, Silvesterklaushauben, ein Pappschloss des Art-Brut-Künstlers Fritz Soltermann, eine Sammlung menschlicher Schädel und eine überdimensionale schwarze Puppe, die ein Sennenhemd trägt.

«Eine Hommage an unsere Nachbarn», nennt Kurator Ueli Vogt diese bunt zusammengewürfelte, teils befremdliche Objektschau. Sie soll das dichte Freundschaftsnetz des Museums widerspiegeln, denn sämtliche Objekte sind Leihgaben. Vogt hat über 20 Institutionen aus der Region – etwa das Kunstmuseum St.Gallen, das Museum Heiden oder das Figurentheatermuseum Herisau – angefragt, ob sie ihm Objekte aus ihrer Sammlung zur Verfügung stellen würden, die sie nicht ausstellen können. «Etwa weil sie zu gross sind oder zu toxisch», erklärt Vogt.

Gruselig: Eine Schädelsammlung, darunter auch ein Säuglingsschädel, aus dem Museum Heiden. Bild: Michel Canonica

Dieses kuriose Sammelsurium, das noch bis 24. April zu sehen ist, bildet den Auftakt der Feierlichkeiten zum 10-Jahr-Jubiläum des Zeughauses. 2022 ist also ein besonderes Jahr für Kurator Ueli Vogt – auch deshalb, weil er das Zeughaus, das 2012 zum Museum umgebaut wurde und sich in den Folgejahren zu einer wichtigen Ausserrhoder Kulturinstitution entwickelt hat, Ende September verlassen wird. Er habe Lust auf etwas Neues. «Vielleicht werde ich nun Pfleger oder Koch», sagt er schelmisch.

Die schwarze Puppe mit Sennenhemd stammt aus der Spielzeugsammlung Waldfee in Wald (AR). Bild: Michel Canonica

Nochmals aus dem Vollen schöpfen

Doch zuvor möchte der gebürtige Thurgauer nochmals aus dem Vollen schöpfen, sein Museum, das er als «Wunderkammer» und «Labor» bezeichnet, nochmals aufblühen lassen. Auch ein Buch sei geplant. Es soll im September erscheinen.

Es sei die Aufgabe von Kuratorinnen und Kuratoren, künstlerische Leistungen nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu beleben. Ueli Vogt sagt dies und verweist auf den Text, den Roland Scotti, Kurator des Kunstmuseums Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte, für das Grabkreuz des 1997 verstorbenen Appenzeller Malers Carl Walter Liner geschrieben hat. Das Kreuz nimmt in der aktuellen Ausstellung im Zeughaus einen prominenten Platz ein. In Scottis Häusern in Appenzell jedoch wurde es noch nie ausgestellt; es schlummert im Depot, wo es höchstens als Memento mori von Bedeutung ist.

Das Kreuz kann als Mahnmal gelesen werden. Denn laut Scotti sollen Kuratoren dafür sorgen, dass «Kunstmuseen nicht zu Mausoleen werden». Ueli Vogt sieht dies als Kompliment. «Genau das versuchen wir hier im Zeughaus.»

Das Grabkreuz von Carl Walter Liner (1914–1997) nimmt einen prominenten Platz in der aktuellen Ausstellung im Zeughaus Teufen ein. Bild: Michel Canonica

Getreu diesem Motto hat Ueli Vogt auch das Jubiläumsprogramm zusammengestellt. Um die Baugeschichte des Hauses in Erinnerung zu rufen, hat er einen Aufruf gestartet, um an historische Bilder zu gelangen. Diese werden im Rahmen der Zwischenstellung «Vom Bauen einer Ausstellung» gezeigt, die am 1. Mai eröffnet. Die Zwischenstellung ist übrigens eine Erfindung von Ueli Vogt: Damit ist eine kleinere, relativ freie Form einer Ausstellung gemeint, die dazu dient, die Zeit zwischen dem Ab- und Aufbau einer grösseren Ausstellung zu überbrücken.

Die Haubensammlung von Jakob Solenthaler (1911–1998), einem berühmten Silvesterklaus. Sie stammt aus der Sammlung des Brauchtumsmuseums Urnäsch. Bild: Michel Canonica

Über 60 Ausstellungen in zehn Jahren

«Es geht mir aber auch darum, aufzuräumen», sagt Vogt weiter. Über 60 Ausstellungen hat er in den vergangenen zehn Jahren im Zeughaus realisiert. «Da haben sich einige Überbleibsel angesammelt.» Diesen möchte er vom 12. Juni bis 11. September im Rahmen eines sogenannten Florilegiums, einer Blütenlese, Raum geben.

Das Florilegium bildet den Höhepunkt der Jubiläumsaktivitäten. Vogt geht es dabei aber nicht um eine blosse Retrospektive. Er möchte auch neue Kunstschaffende einladen oder bestehende Rauminstallationen neu befragen, etwa die Camera-Obscura-Arbeit des Fotografen Martin Benz im Treppenhaus oder die Schriftinstallation von Karin Karinna Bühler, die im Mittelgeschoss seit zehn Jahren an der Wand installiert ist.

Diese Kirchen-Modelle, die sich im Dachstock des Zeughauses stapeln, will Ueli Vogt für künstlerische Interventionen nutzen. Bild: Michel Canonica

In das Florilegium integrieren will Ueli Vogt auch die 13 Minikirchen, welche Studierende der Fachhochschule St.Gallen im Rahmen ihrer Architekturausbildung gebaut haben – unter seiner fachkundigen Anleitung. Es sind Nachbauten von Kirchen, welche die Ausserrhoder Baumeisterfamilie Grubenmann entworfen hat. «Doch leider sind die Modelle nicht für die Ewigkeit gemacht», sagt Vogt. Sie stapeln sich derzeit im Dachstock des Zeughauses, wo seit 2012 das Grubenmann-Museum untergebracht ist.

Bevor die Modelle aber entsorgt werden, sollen sie mittels künstlerischer Interventionen neu belebt werden. Eine ausgefallene Idee hatte der Gaiser Musiker Sven Bösiger: Er will in den Miniaturkirchen 13 kleine «Konzerte» veranstalten.

Zwischenstellung «Freund:innen zu Gast», bis 24. April; Zwischenstellung «Vom Bauen einer Ausstellung», 1. Mai bis 29. Mai; «Florilegium Teufen», 12. Juni bis 11. September. Infos unter zeughausteufen.ch

