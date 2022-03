Jubiläum Der Vampirfilm «Nosferatu» wird 100 Jahre alt: Originaldokumente dazu lagern im Appenzellerland Am 4. März feiert der weltberühmte Horror-Stummfilm «Nosferatu» seinen 100. Geburtstag. Um die Entstehung des Films gibt es eine verschlungene Geschichte – mit Spuren in die Ostschweiz. Urs-Peter Zwingli Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Schauspieler Max Schreck als Graf Orlok (Nosferatu). Bild: Imago Stock&people

Eine bucklige Gestalt huscht durch den Raum, ihr Schatten zeigt klauenbesetzte Finger und spitze Ohren. Mit solchen Bildern ist der 1922 vom deutschen Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau gedrehte Horrorfilm «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» weltweit bekannt geworden. Die Spuren des Vampirs Nosferatu führen auch ins Appenzellerland. In einem der Archivräume der Ausserrhoder Kantonsbibliothek in Trogen liegt der Nachlass von Albin Grau. Der deutsche Kunstmaler war massgeblich für den durchschlagenden optischen Eindruck verantwortlich, den der Nosferatu-Stummfilm beim Publikum hat.

Selbstporträt von Albin Grau von 1918. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Grau war Produzent und Ausstatter. Er gestaltete die Szenen, Kulissen, Kostüme und Maske sowie die Werbeplakate des Films. Seine Arbeit am Nosferatu-Thema war kein Zufall: «Albin Grau hat sich nicht nur künstlerisch, sondern auch privat intensiv und lebenslang mit okkulten Phänomenen auseinandergesetzt», sagt Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Uraufführung des Films macht die Bibliothek nun Teile des Nachlasses von Grau öffentlich. Gezeigt werden etwa Filmplakate, Szenenskizzen oder Making-Of-Fotos. Das Kino Rosental in Heiden und das Kinok in St.Gallen führen ergänzend die 2006 restaurierte Fassung des Horrorklassikers vor (zum Programm siehe Infobox).

Das Okkultisten-Haus in Stein AR

Entwurf für ein Grossplakat am Alexanderplatz in Berlin von Albin Grau. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Das Interesse am Nosferatu-Material, das in Trogen lagert, ist international gross. Seit 2016 wurden Dokumente davon in München, Tampere (Finnland), Paris, Madrid, Barcelona, Zaragoza und Sevilla ausgestellt, eine Ausstellung in Berlin ist Ende 2022 geplant. Dass Graus Nachlass in Ausserrhoden lagert, hängt mit der «Psychosophischen Gesellschaft der Schweiz» zusammen. Diese war ein Geheimbund, der sich ab 1946 der Erforschung von übersinnlichen Phänomenen widmete. Ihren Sitz hatte die Gesellschaft in Stein AR. Der Okkultist und Astrologe Hermann Metzger betrieb im Dorf zusammen mit vier gleichgesinnten Frauen nach dem Vorbild von Aleister Crowley die «Abtei Thelema». Ab den 1960er-Jahren kam es zu einem Briefwechsel zwischen dem «Thelemiten» Albin Grau und der Gemeinschaft von Stein.

Die wohl einzige erhaltene Einladungskarte zur ersten öffentlichen Vorführung von «Nosferatu» am

4. März 1922 im Marmorsaal des Berliner Zoos. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Als Grau 1971 starb, vermachte er seinen Nachlass der Gemeinschaft. Deren letztes Gründungsmitglied, Annemarie Aeschbach, starb 2008. «Wir konnten 2009/10 rund 6700 Bücher und 125 Laufmeter Archivmaterial übernehmen», sagt Kantonsbibliothekarin Eisenhut. Diese Sammlung trägt den Titel «Collectio Magica et Occulta». Hunderte Dokumente und Bilder darin stammen von Grau. Alle seine Geheimnisse sind noch nicht gelüftet: Die Bibliothek hat seit längerem den Werknachlass mit gut 660 Bildern via Katalog online gestellt, «aber zu Grau sind noch mehrere Archivschachteln unerforscht», sagt Eisenhut.

Graus Material gibt einzigartige Einblicke in das damalige Filmschaffen. Auch Journalistinnen und Journalisten des deutsch-französischen Kultursenders Arte interessieren sich dafür: Sie drehten 2021 eine Doku über die turbulente Entstehungsgeschichte des Filmes und filmten auch in Trogen und Stein.

Der Krieg prägte den Horror

Foto vom Filmdreh auf dem Schiff: Links ein Matrose mit Beil und Nosferatu, der einem der Särge entsteigt. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Albin Grau und Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau gehörten zur filmischen Avantgarde des Kinos der Weimarer Republik. Mit «Nosferatu» etablierten sie das Genre des Horrorfilms und führten die Figur des Vampirs ins Kino ein. Das Drehbuch beruht auf dem Roman «Dracula» von Bram Stoker. Weil die Urheberrechte nicht eingeholt wurden, verklagte Stokers Witwe die Produktionsfirma «Prana», an der auch Grau beteiligt war. Sie bekam recht und setzte vor einem Berliner Gericht die Vernichtung sämtlicher Kopien durch. Weil vorher Kopien ins Ausland gelangt waren, blieb das Werk der Nachwelt erhalten. Die Filmwissenschafterin Marina Schütz, die in der Programmation des St.Galler Programmkinos Kinok arbeitet, sagt:

«Seine Bildsprache wird bis heute immer wieder von Regisseuren aufgegriffen und zitiert.»

Neu für den expressionistischen Stummfilm der Zeit war, dass Murnau viel an Original-Schauplätzen drehte. «Wenn die vertraute Umgebung plötzlich unheimlich wird, irritiert das viel mehr, als wenn eine Geschichte in künstlichen Kulissen spielt», sagt Schütz.

Mit der Darstellung des Übernatürlichen spiegelte der Film den Zeitgeist: Im wilden Berlin der 1920er-Jahre war das Interesse für Aussergewöhnliches und Okkultes gross. «Die kollektive Verunsicherung durch den Schock des Ersten Weltkrieges war immer noch präsent», sagt Schütz. «In der unheimlichen Gestalt Nosferatus, ikonisch verkörpert durch den Schauspieler Max Schreck, fand das unfassbare Grauen seinen Ausdruck.»

