Interview «Jeder hat das Eingeschlossensein erlebt»: Die Ausserrhoder Theatergruppe Café Fuerte wird von Corona eingeholt und feiert trotzdem Erfolg Die Ausserrhoder Regisseurin Danielle Fend-Strahm zeigt mit ihrer freien Gruppe Café Fuerte Theater an aussergewöhnlichen Orten – und meist draussen. Auch wenn die Truppe wegen Corona lange Zeit nicht spielen durfte: Das Konzept des site-specific-Theatre erweist sich nun als pandemietauglicher Glücksfall. Julia Nehmiz 09.09.2020, 05.00 Uhr

Kristine Walther als namenlose Ich-Erzählerin in «Die Wand», der jüngsten Inszenierung der Ausserrhoder Regisseurin Danielle Fend-Strahm. Bild: Laurenz Feinig

Sie inszenieren mit Café Fuerte immer an expliziten Nicht-Theater-Orten, wie jetzt am Wochenende am Haus Saienbrücke in Urnäsch. Warum eigentlich?

Wir wollen neue Orte finden, an denen Theater zugänglicher wird, und wir wollen somit ein neues Publikum finden. Wir haben gemerkt, dass es für viele schon eine Herausforderung oder gar Abschreckung ist, ein klassisches Theater zu betreten. Wir aber finden, Theater ist für alle, wir wollen Geschichten für alle erzählen, nicht nur für ein klassisches Kulturpublikum. Deswegen suchen und bespielen wir neue Orte. So sagt sich vielleicht ein Nicht-Theater-Gänger: Ah, in meiner Seilbahn wird Theater gespielt, das schaue ich mir an.

Wirkt sich der spezielle Ort auch auf die Inszenierung aus?

Ja, und wie! Es ist schon eine Herausforderung und nicht zu unterschätzende Arbeit, diesen Ort überhaupt zu finden! Denn es braucht ja nicht nur einen Ort, sondern auch die Partner vor Ort. Das dauert manchmal, und kann einen auch nervös machen. So wie jetzt für unsere nächste Premiere «Pakete, Pakete». Übrigens noch ein Projekt, das von der neuen Wirklichkeit eingeholt wurde: Denn durch Corona nahm das online-Shopping und sich-beliefern-lassen massiv zu. Im November ist Premiere in Trogen, und der definitive Spielort steht erst seit einer Woche. Aber jetzt haben wir den perfekten Ort gefunden.

Welchen denn?

Eine Garage am Rand von Trogen.

Was ist zuerst da: das Stück oder der Ort?

Wir gehen immer zuerst vom Stoff aus, der uns interessiert, dann entwickeln wir dazu die Geschichte, und dann suchen wir den passenden Ort. Und erst mit dem Ort entsteht die eigentliche Umsetzung.

Regisseurin Danielle Fend-Strahm gründete gemeinsam mit Tobias Fend 2011 die Theatergruppe Café Fuerte. «Die Wand» ist ihre 18.Produktion. Bild: Lisa Jenny

Jetzt spielen Sie «Die Wand» nach dem Roman von Marlen Haushofer in Urnäsch.

Bei «Die Wand» ist es ein wenig anders als sonst in unseren Arbeiten, denn für mich war von Anfang an klar, dass wir das auf einem ein Quadratmeter grossen Podest spielen. Der Spielort hat also weniger Bühnenbildwirkung als atmosphärische Wirkung. Den Spielort in Urnäsch, das Haus Saienbrücke, habe ich im Vorbeifahren entdeckt, die Besitzer angeschrieben, und schon in der ersten Antwort gemerkt, dass das passt, dass hier eine gute Basis für eine Zusammenarbeit herrscht. Hier haben wir vergangenes Jahr bereits «Das letzte Haus» gespielt.

Weshalb haben Sie «Die Wand» für die Bühne adaptiert? Was fasziniert Sie an dem Roman aus dem Jahr 1963?

Marlen Haushofers Roman auf die Bühne zu bringen, war schon lange ein Wunsch von mir. Das Thema Begrenzung, Ausgrenzung interessiert mich. Was passiert mit einem, wenn man eingeschlossen ist? Doch Haushofers Text enthält noch so viel mehr: Der Gedanke, dass alles weitergeht, dass wir nur ein kleiner Teil vom grossen Ganzen sind. Es wird mich überleben, das finde ich einen tröstenden Gedanken. In «Die Wand» steckt für mich auch drin, dass wir uns nicht von der Natur abspalten können, wie müssen mit ihr zusammenleben.

Hat Corona Ihre Sicht auf den Roman und Ihre Stückbearbeitung verändert?

Wir hatten den Text ja schon vor Ausbruch der Pandemie bearbeitet, aber durch Corona legte sich ein anderer Filter drüber. Jede und jeder hat das Eingeschlossensein auf eine Art im Lockdown erlebt. Diese Erfahrung lässt einen die Inszenierung natürlich anders wahrnehmen. Wir wurden von der Aktualität eingeholt, es ist schön, dass es für uns so gut ausgegangen ist.

Wie sehr waren Sie mit Ihrer freien Gruppe Café Fuerte von der Coronakrise betroffen?

Die grösste Auswirkung ist, dass wir alles, was wir für 2020 geplant hatten, in die zweite Jahreshälfte verschieben müssen. Jetzt folgen die Projekte alle schnell aufeinander, zwei Premieren und eine Wiederaufnahme. Aber wir merken: Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben viel Lust auf Theater! Es ist ein Hunger, den wir stillen dürfen.

Viele Theater und Veranstalter müssen Sitzplätze freilassen. Wie handhaben Sie das?

Wir kommen gut klar mit den neuen Bestimmungen und Abstandsregeln. Unser Konzept für unsere Produktionen war quasi schon immer coronatauglich. Wir spielen outdoor, man kann gut Abstand halten, und wir bleiben mit der Zuschauerzahl immer unter hundert. Wenn die Bedingungen für Theaterschaffende so bleiben, kommen wir recht gut durch. Was mir eher Sorgen bereitet, ist die Frage, wie es für Theaterschaffende im kommenden Jahr aussieht: Was passiert mit der Kulturförderung in der Zukunft? Wird es zu Einsparungen kommen? Man kann die Auswirkungen der Pandemie auf den Kultursektor noch gar nicht abschätzen. Aber ein drohendes Sparkpaket hängt wie ein Damoklesschwert über uns Kulturschaffenden.

Planen Sie trotzdem schon Projekte für 2021?

Ja, wir haben die verordnete Spielpause im Frühling genutzt, um 2021 zu planen. Auch kommendes Jahr wollen wir wieder zwei Premieren und eine Wiederaufnahme auf die Bühne bringen. Die Stückauswahl steht, jetzt sind wir daran, Fördergelder zu suchen, Konzepte zu schreiben, das Team zu finden, Rechte abzuklären, und neue Orte zu finden für unsere Aufführungen.

