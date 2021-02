JAZZ Der St. Galler Pianist Claude Diallo erinnert sich an die verstorbene Jazzlegende Chick Corea: «Er war ein Genie, das auf dem Boden geblieben ist» Für die Fans, die im November 2018 das Glück hatten, eine Karte für den Abend mit Chick Corea in Schaan zu bekommen, wird das Konzert lange in Erinnerung bleiben. Jazzpianist Claude Diallo war damals auch im Publikum, lernte Corea persönlich kennen und improvisierte mit dem Meister auf der Bühne. Martin Preisser 12.02.2021, 17.00 Uhr

Chick Corea bei seinem Auftritt in Schaan im November 2018. Bild: Michel Canonica

Claude Diallo ist ein grosser Verehrer von Chick Coreas Musik. Im November 2018 traf er ihn anlässlich seines Auftritts in Schaan im Rahmen seiner Europatournee. Chick Corea hatte es gerne, auch auf der Bühne von Publikum umringt zu sein. Claude Diallo hatte einen dieser dem Künstler nahen Plätze. In der Pause hat er Corea eine CD geschenkt, auf der er auch ein Stück von Chick eingespielt hatte.

Chick Corea am Midsummernight Jazz Special in Zürich 1989. Bild: Michel Canonica

Im zweiten Teil des Konzerts hatte Chick Corea Leute im Publikum eingeladen, mit ihm kurz zu improvisieren. Claude Diallo liess sich die Gelegenheit nicht nehmen, mit dem grossen Jazzer ein amüsantes und spielerisches Pingpong (siehe Video) auszuleben. Nervös war Claude Diallo in diesem Moment nicht. «Chick Corea hat mich eingeladen, mit ihm zu spielen. Nervosität kommt ja nur auf, wenn man selbst etwas erwartet. Und das war da ja nicht der Fall», sagt Diallo.

«Es war aber ein Moment, in dem ich wie ein Schachspieler hundert Optionen hatte, was ich machen könnte. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob ich in diesem Moment die richtige Wahl getroffen habe.»

Chick Corea hat sich jedenfalls mit einer Umarmung beim Schweizer Kollegen bedankt, mit den Worten: «Thank you, that was fun».

Claude Diallo hat im November ein Konzert mit Werken Chick Coreas gespielt

Nach dieser kurzen Begegnung in Schaan gingen drei, vier Mails hin und her. Claude Diallo hat Chick Corea zu seinem letzten Geburtstag gratuliert und im November in der Tonhalle St. Gallen im Trio ein Konzert nur mit Werken der Jazzlegende gespielt. Chick Corea hat davon noch erfahren. Und das freut Claude Diallo jetzt nach Coreas Ableben besonders.

Chick Corea war auch in der Klassik stets mit Lust und Lebendigkeit daheim. Auf dieser Aufnahme verjazzt er den Barockkomponisten Scarlatti. Quelle: YouTube

Als «warm-wohliges wie auch packend-anspruchsvolles Erlebnis» hat unsere Zeitung den Chick Corea-Abend in Schaan damals beschrieben und von einem «Tausendsassa» geschwärmt, der «seine Lust so unbändig, farbenreich, aber auch so spontan wie eh und je ausübt».

Claude Diallo ist erstmals als 16-Jähriger mit der Musik Coreas in Berührung gekommen und hat ihn damals eher als klassischen Musiker wahrgenommen, der auch improvisieren kann. «Chick war in beiden Welten souverän zu Hause, im Jazz wie in der Klassik. Wunderbar spielerisch konnte er jeden Stil zur Perfektion bringen», bewundert Diallo Coreas Kunst. Ihn in Schaan getroffen zu haben, sei ein besonderer Moment gewesen.

«Ich habe ihn als sehr zugänglich und am Boden geblieben erlebt. Mit dem Motto ‹Danke, dass Ihr zuhört› schien er auf der Bühne zu sein. Er hinterlässt eine grosse Lücke in der Pianistenwelt.»