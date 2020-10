«Ja, ich habe Existenzangst – absolut»: Was Ostschweizer Kulturveranstalter zu den neusten Coronamassnahmen des Bundes sagen Eine Obergrenze von 50 Besuchern für alle Kulturveranstaltungen, ein Betriebsverbot für Clubs, eine Sperrstunde für Restaurants und Bars, Proben- und Auftrittsverbot für Laienchöre: Die neusten Massnahmen des Bundes treffen die Kulturszene hart, wie unsere Umfrage zeigt. Roger Berhalter, Christina Genova Linda Müntener, Julia Nehmiz Aktualisiert 28.10.2020, 19.53 Uhr

Die Clubs müssen schliessen: Szenen wie diese wird es im Nachtleben bis auf weiteres nicht mehr geben. Bild: Michel Canonica (1. Januar 2018)

Für den St.Galler Kulturveranstalter Lukas Hofstetter kommen die Massnahmen wenig überraschend. «Wir haben damit gerechnet», sagt das Vorstandsmitglied von «Nacht Gallen», der Interessengemeinschaft von Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie Veranstaltern der Stadt St.Gallen.

Lukas Hofstetter vom Vorstand von «Nacht Gallen». Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Einerseits kann Hofstetter den neuen Einschränkungen Gutes abgewinnen, insbesondere dem Betriebsverbot für die Clubs: «Das bedeutet für die Clubs Planungssicherheit.» Bis jetzt habe wegen des Tanzverbots ein faktisches Berufsverbot geherrscht. Jetzt hingegen könne man bei den Clubs über Kurzarbeit, Mietreduktionen und Ähnliches diskutieren.

Für Bars und Restaurants seien die neuen Massnahmen allerdings eine Katastrophe, sagt Hofstetter. «Viele haben bereits einen Notkredit aufgenommen und mussten sich unverschuldet verschulden.» Jetzt seien die Reserven aufgebraucht:

«Wenn die Gastronomiebetriebe keine schnelle, unbürokratische Hilfe erhalten, kommt eine Entlassungswelle.»

Bars und Restaurants seien systemrelevant und sollten auch so behandelt werden, fordert «Nacht Gallen»: «Wenn man Berufsverbote ausspricht, muss man auch finanzielle Hilfe in Aussicht stellen.»

Für Kulturveranstalter wie ihn sei zwar ein Auffangnetz da, sagt Hofstetter. Doch bis auf weiteres werde er keine Anlässe organisieren können. Die geplanten Poetry-Slam-Abende in Zürich und St.Gallen würden ins Wasser fallen, sagt Hofstetter. Auch das neue Festival «Sankt Elektronika», das im Rahmen der Schweizer Digitaltage am kommenden Wochenende erstmals hätte stattfinden sollen, musste wieder abgesagt werden.

Erwin Schwizer. Adriana Ortiz Cardozo

Nach dem Entscheid des Bundesrates, Laienchöre weder proben noch auftreten zu lassen, wirkt Erwin Schwizer, der Präsident des St.Galler Kantonalgesangsverbands, gefasst. «Es ist fast schon eine Erlösung», sagt der 70-Jährige.

«Ich wusste kaum mehr, was ich meinen Sängerkollegen an Schutzmassnahmen empfehlen sollte.»

Im Vorfeld der Medienkonferenz jedoch sass Schwizer wie auf Nadeln und war äusserst angespannt. «Sicher tut dieser Entscheid weh», sagt er. «Doch die Vernunft sollte nun bei allen überwiegen.» Der Entscheid des Bundesrates habe für ihn zwei Seiten: Einerseits blute sein Sängerherz, andererseits seien für ihn als Bürger die Massnahmen verständlich.

Dass es zu einem Verbot von Proben und Auftritten kommen würde, sei absehbar gewesen. Jetzt sei auch nicht der Moment, die Massnahmen des Bundesrates zu hinterfragen. Dass Profichöre weiterproben dürfen, findet er nicht ungerecht: «Die Profis leben davon, bei uns steht ein Verein dahinter.»

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne St.Gallen

Bild: Michel Canonica

«So lange Leute kommen, spielen wir auch nur für 50 Zuschauer weiter», sagt Matthias Peter. Der Leiter der Kellerbühne St.Gallen steht selber gleich auf der Bühne: quasi im Anschluss an die Pressekonferenz des Bundesrates hat er Premiere mit «Schikaneder – der Zauberflötenmacher». Und er ist guten Mutes, freut sich auf seine Premiere, «riesig» sei die Freude. Trotz der Verschärfungen, die auch ihn als Kulturveranstalter treffen. Matthias Peter sagt: «Der einzige Grund, mit Vorstellungen aufzuhören, wäre, wenn sich die Leute so ins Bockshorn jagen lassen, dass sie aus Angst nicht mehr ins Theater kommen.»

Wobei das Ganze schon auch zynisch sei:

«Der Bundesrat sagt, spielt weiter, und gleichzeitig gibt er die Parole aus, bitte bleibt alle zu Hause.»

Matthias Peter sagt: «Wir als Kellerbühne spielen lieber, als dass wir zu Hause hocken». Auch die gebuchten Künstlerinnen und Künstler empfänden das so. Riklin und Schaub werden nächste Woche ihre Premiere in der Kellerbühne spielen. «Sie sagen, sie haben so lange dafür geprobt, jetzt wollen sie raus damit.»

Der Bundesrat verkündet die verschärften Massnahmen, und zwei Stunden später spielt Matthias Peter mit seinen Musikern die Premiere «Schikaneder - der Zauberflötenmacher». Bild: PD

Doch bei allem Enthusiasmus: Lohnen sich Vorstellungen für ein so kleines Publikum finanziell? Für Einzelkünstler schon, sagt Peter. Bei grösseren Ensembles gäbe es ein Problem. Für ihn und seine «Schikaneder»-Truppe werde es jetzt halt eine kleinere Gage, «aber wir werden das irgendwie schon schaffen».

Die Ankündigungen des Bundesrates heute habe er so erwartet, er sei vorbereitet. Das Problem, dass sich ihm jetzt stellt: Er muss alle Sitzpläne nochmals neu erstellen, da nun ja keine Zweiergruppen mehr erlaubt sind. Dass nächste Woche für einige Vorstellungen schon über 50 Plätze verkauft seien, würde sich sicher noch von selber regulieren, vermutet Peter. Aber jetzt gehe er erstmal gut gelaunt in seine Premiere

«Wir sind froh, dass wir nicht schliessen müssen», sagt Sandra Meier. Die Leiterin des Kinok in St.Gallen habe vor der Pressekonferenz am Mittwoch mit allem rechnen müssen, sagt sie. Nun weiss sie: Bis zu 50 Leute können im Cinema in der Lokremise weiterhin einen Film schauen. Bisher waren teils bis zu 70 Leute im Kino, weil die derzeitige Regel besagt, dass Gruppen zusammensitzen dürfen. Künftig werde nur noch jeder zweite Platz besetzt.

Im St.Galler Kinok wird nun nur noch jeder zweite Platz besetzt.

Bild: Hanspeter Schiess

Sandra Meier ist optimistisch, das Kinok habe eine sehr gute Lüftung, die Saalluft wird innerhalb von fünf Minuten komplett ausgetauscht. Für die Massnahmen des Bundes zeigt sie Verständnis, auch wenn sie anfügt, dass die Einschränkungen für einen grossen Veranstalter wie beispielsweise das Theater St.Gallen gravierend seien. «Es ist klar, dass der Bundesrat handeln musste. Die Fallzahlen sind extrem hoch und einen zweiten Lockdown will niemand.»

Giuseppe Spina, Schauspieler und Regisseur Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld. Donato Caspari

Sie hätten mit diesen Massnahmen gerechnet, sagt auch Giuseppe Spina. Der Schauspieler und Regisseur der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld sagt, dass sie natürlich die Massnahmen unterstützen würden, sie halten schon bislang ein detailliertes Schutzkonzept ein, lassen im Moment nur maximal 48 Leute in ihren Theatersaal. Trotzdem sieht Spina eine Schwierigkeit:

«Wir bieten etwas, wovon man momentan abrät.»

Das sei paradox. Man verstehe die Massnahmen, aber er verstehe nicht, wie man unter diesen Umständen weiterarbeiten soll. «Es ist ja die Voraussetzung für unseren Beruf, dass viele Leute zusammen kommen.»

Und auch finanziell wird es bald vielleicht eng: Für den 12.Dezember ist die Premiere der Komödie «Gott des Gemetzels» geplant. Als die Theaterwerkstatt um Fördergelder für diese Produktion anfragte, gab es kein Corona, sie gingen also von einem vollen Saal aus. Wenn jetzt noch 50 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Theatersaal dürfen, fehlt bei den zehn geplanten Vorstellungen eine Summe von 10'000 bis 12'000 Franken an Einnahmen.

«Die Frage ist für uns, inwiefern die Verordnung so etwas deckt», sagt Spina. Und die Frage sei auch, ob überhaupt noch 50 Personen kommen wollen. Sie hätten bei den Vorstellungen am Wochenende gemerkt, dass bezahlte Plätze freiblieben. Für Spina fühlt es sich gerade wie im März an:

«Wir sind wieder die ersten, die schliessen müssen, und die letzten, die aufgehen.»

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld tourte im Sommer nach dem Lockdown mit Geschichten aus dem «Decamerone» durch die Ostschweiz. Bild: Donato Caspari

Er habe Vertrauen, dass der Bundesrat abfedernde Massnahmen für Kulturinstitutionen und Kulturschaffende bereitstellt, trotzdem bleibt Unbehagen:

«Vielleicht wäre ein klares Verbot ein stärkeres Zeichen gewesen, um zu wissen, welchen Tod man sterben muss.»

Ja, er habe Existenzangst, «absolut». Wir können nicht die ganze Zeit Monologe oder Zweipersonenstücke aufführen. «Unter den gegebenen Umständen ist ein profitabler Betrieb selbst bei uns nicht möglich.» Arbeiten, um Verlust einzufahren, das ginge vielleicht einmal, mit Rücklagen zwei Mal. Dann nicht mehr.

Und er sorgt sich um die das Theater umgebende Branche, beispielsweise ihren Technikzulieferer. Der habe dieses Jahr fünf Prozent der sonst üblichen Umsätze gemacht. «Ja, es wird hart, es wird ein dunkler Winter», sagt Spina. «Wir müssen Licht machen im Theater, da, wo es noch geht.»

David Bertschinger. PD

David Bertschinger ist Dirigent des Konzertchors Ostschweiz. Die Chormitglieder, alles Laien, kommen aus der ganzen Ostschweiz und proben in Arbon. Am 18. November hätten sie mit Schuberts Winterreise in Heiden Premiere gefeiert. Weitere Auftritte in Altstätten und Arbon wären gefolgt. Nun kommt der Vollstopp – schon der zweite. Denn bereits im Frühling war der Chor in der letzten Probephase, als der Lockdown kam.

Und jetzt kommt das Verbot für Laienchöre, zu proben und aufzutreten: «Wir waren nicht ganz unvorbereitet, aber trotzdem hofften wir, dass es anders kommt», sagt der Musiker. Nun sei er zwar nicht überrascht, aber traurig und frustriert.

Welches die finanziellen Konsequenzen seien, die das Verbot des Bundesrates mit sich brächten, kann der 53-Jährige noch nicht sagen. Zum Beispiel, wer die Gagen der Pianistin und des Solisten bezahle, oder was mit seinem Honorar als Dirigent geschehe. Hat Bertschinger auch Existenzängste? Angst sei ein starkes Wort. Aber es gebe schon viele Fragezeichen. Was passiere, wenn der Chor zugrunde gehe? Zum Glück habe er noch ein paar andere Standbeine, doch immerhin einen Viertel seines Einkommens erziele er als Dirigent des Konzertchor Ostschweiz und er habe eine Familie.

Auftritt des Konzertchors Ostschweiz im Presswerk Arbon 2018. PD

Bertschinger denkt aber nicht nur an sich, sondern vor allem an die Chormitglieder:

«Ich frage mich, was mit den Leuten passiert, wenn man ihnen ihr soziales und gesellschaftliches Leben derart reduziert. Ich weiss von Leuten, für welche die Chorprobe der Höhepunkt der Woche ist.»

Man befinde sich jetzt im luftleeren Raum: «Wir wissen nicht, wie lange das Verbot besteht.» Jetzt müsse man Schritt für Schritt schauen, wie es weitergehe und wann man den Probenbetrieb wieder aufnehmen könne: «Runterfahren ist einfacher als hochfahren, das haben wir im Frühling gesehen.»

Im Palace hat man schon vorsorglich reagiert. Die Albumtaufe von Manuel Stahlberger und Bit-Tuner findet an diesem Mittwochabend gestaffelt statt. Gleich zweimal treten die zwei Musiker im St.Galler Kulturlokal auf, einmal um 18.30 Uhr und einmal um 21 Uhr, vor jeweils 50 Besucherinnen und Besuchern. «Wir haben das aus Vorsicht so entschieden», sagt Johannes Rickli, Co-Leiter des Palace. «So können die Leute sitzen und fühlen sich sicherer», ist er überzeugt.

Johannes Rickli, Co-Leiter des St.Galler Palace.

Bild: Benjamin Manser

Zu den neuen Massnahmen des Bundes sagt Rickli: «Vieles war zu erwarten. Es bleibt weiterhin ermüdend.» Schwer einzuordnen sei insbesondere die Tatsache, dass die Massnahmen unbefristet gälten. «Wir rechnen mit einem langfristigen Horizont, das macht die Situation nicht einfacher.»

Tische, Stühle und viel Platz zwischen den Sitzreihen: Das St.Galler Kulturlokal Palace am vergangenen Wochenende beim Konzert des Jazztrios Schnellertollermeier. Bild: Ralph Ribi

Immerhin herrsche nun etwas Klarheit – zumindest bis Freitag, wenn die St.Galler Regierung allfällige weitere Massnahmen kommuniziert. «Am Freitag werden wir uns in der Betriebsgruppe treffen und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Rickli.

Für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen. Offline sein. Sich in einen Kinofilm vertiefen. Das ist trotz verschärfter Massnahmen weiterhin möglich. Andrea Röst, Leiterin des Kino Roxy in Romanshorn, freut sich, dass das Kino zu den kulturellen Veranstaltungen zählt und somit künftig 50 Leute kommen dürfen. «Wir alle lieben unser Kino Roxy. Es zeigt sich jetzt, dass es dank seiner Grösse mit dieser Regelung gut zurecht kommt», sagt sie.

Im Kino Roxy in Romanshorn müssen Besucherinnen und Besucher, wie hier bei der ersten Vorstellung nach dem Lockdown, ihre Kontaktdaten angeben. Bild: Reto Martin (6. Juni 2020)

Das Kino Roxy arbeitet seit März mit einem Schutzkonzept des Dachverbands und fahre damit gut. Die freiwilligen Mitarbeitenden tragen bereits seit September Masken. «Alle machen gut mit.» Auf diesem Konzept werde man nun aufbauen und «mit Freude» weitermachen, sagt Andrea Röst.

«Zusammen einen Film anzuschauen, verbindet – auch unter Einhaltung der Abstände.»

Röst will ein «Feel-Good-Programm» bieten und achtet in der Coronakrise noch mehr auf ein ausgewogenes Programm als ohnehin. «Den Zauber des Kinos braucht es gerade jetzt noch mehr als sonst.»

Im Kulturlokal Eisenwerk in Frauenfeld hat man eine klare Haltung: «So lange wir veranstalten können, werden wir auch veranstalten», sagt Claudia Rüegsegger von der Geschäftsstelle. Als subventioniertes Veranstaltungslokal sei man dazu auch verpflichtet: «Wir haben den Auftrag, möglichst vielen Künstlern ein Überleben zu ermöglichen.» Auch das Restaurant, die Eisenbeiz, bleibe weiterhin geöffnet. «Wir setzen die neuen Vorschriften um, das ist gar keine Frage.»

Viele Details seien allerdings noch offen: Welche Konzerte finden künftig gestuhlt statt? Wie stellt man sicher, dass die Leute nicht tanzen? Welche Plätze bleiben bei einer Theatervorführung gesperrt? Diese und weitere Fragen will der Eisenwerk-Vorstand am Donnerstag an einem Treffen klären.

Claudia Rüegsegger, Leiterin der Geschäftsstelle des Eisenwerks in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Das neue Partyverbot trifft das Eisenwerk hingegen kaum, da Tanzveranstaltungen mit lauter Musik nur schon aus Lärmschutzgründen nicht in Frage kommen. «Das ist in der jetzigen Situation ein Vorteil», sagt Rüegsegger. Eine Herausforderung sei hingegen, in einem Betrieb mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeweils die aktuellen Regeln rechtzeitig umzusetzen:

«Die Kadenz der Änderungen ist sehr hoch. Kaum haben wir ein Schutzkonzept erstellt, müssen wir es schon wieder anpassen.»

Rüegsegger betont: «Wer zu uns kommt, ist gut aufgehoben.» Kulturveranstalter wie das Eisenwerk würden «wie die Häftlimacher» darauf achten, dass die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Sie befürchtet, dass das Eisenwerk noch lange unter diesen Bedingungen wird veranstalten müssen. Das sei zwar möglich, doch ob sich diese Veranstaltungen auch finanziell rechnen, sei eine ganz andere Frage.

Jörg Burkhalter. PD

Jörg Burkhalter ist Präsident des Nordostschweizer Jodelverbands. Der Gossauer findet die Massnahmen des Bundesrates «nachvollziehbar», doch gesellschaftlich und sozial gehe viel verloren, das sei tragisch. Die Stadtjodler Gossau, bei welchen er dabei ist, hätten den Probenbetrieb schon Anfang Woche eingestellt:

«Wir konnten es nicht mehr verantworten. Wir haben Mitglieder, welche der Risikogruppe angehören.»

Der Nordostschweizer Jodelverband, der 160 Jodelgruppen umfasst, habe es den einzelnen Mitgliedern überlassen, ob sie den Probenbetrieb weiter aufrechterhalten wollten. Nun hat der Bundesrat ihnen die Entscheidung abgenommen. Jetzt die Jodler an den Pranger zu stellen, weil sich wegen eines Jodlermusicals in Schwyz viele mit dem Virus angesteckt hätten, findet Burkhalter heikel. Dass sei ein einziger Anlass, der unglücklich verlaufen sei. Daraus dürfe man nicht schliessen, dass Jodeln besonders gefährlich sei.

Die Stadtjodler Gossau bei einem Auftritt im Jahr 2018. PD

Nun hofft der 56-Jährige, dass die Vereine wie schon im Frühling von der öffentlichen Hand einen Zustupf an die ausgefallenen Einnahmen erhalten werden: «Das kam sehr gut an.» Die für den November und Dezember geplanten Konzerte hätten sie schon länger abgesagt, den Unterhaltungsabend um ein Jahr in den Frühling 2021 verschoben. «Wir alle müssen jetzt diese Regeln einhalten, sonst ufert es aus zu Lasten unseres gesamten Gesundheitssystems.» Den Humor hat Burkhalter trotz allem nicht verloren:

«Zu Hause in der Badewanne und unter der Dusche kann ich immer noch singen.»