Ist dieser Vater recht bei Trost? In ihrem ersten Kinderroman schreibt die Schwellbrunnerin Eva Roth über einen lebensgefährlichen Trip in die Wildnis

Das spannende Buch ist aus dem Stand auf der Empfehlungsliste «Die besten 7 für junge Leser» des Radiosenders Deutschlandfunk gelandet und ist auch für Erwachsene lesenswert.

Bettina Kugler 18.11.2020, 12.00 Uhr

Eva Roth hat einen Kinderroman geschrieben, den auch Erwachsene gerne lesen.

Wie Autoscooter und Geisterbahn zusammen fühlt es sich an für Lila, als der Vater ihr zum ersten Mal den Zündschlüssel in die Hand drückt, sie im neu angeschafften Auto Platz nehmen lässt ­– nicht auf dem Beifahrersitz, sondern am Steuer. Dabei ist Lila erst zwölf und kommt kaum mit dem Fuss ans Gaspedal. Ist dieser Vater recht bei Trost? Seit Lilas Mutter gestorben ist, redet er kaum, und das Mädchen hat sich daran gewöhnt, möglichst klaglos zu funktionieren: Also widerspricht sie nicht, steigt ein mit mulmigem Gefühl, gibt Gas, fährt los und versucht, die Spur zu halten.

Am Waldrand hat Lila ihre erste Fahrlektion ­– in der Ferien soll es in die Wildnis gehen. «Wenn mir irgendwo im Nirgendwo etwas passiert, musst du mit dem Auto Hilfe holen»: So viel auf einmal, muss Lila zugeben, hat Papa lange nicht gesagt. Es ist der Auftakt eines grossen Abenteuers, das sich spannend liest, ohne je zu dick mit Action aufzufahren. Der Roman, diesen Herbst im Wiener Jungbrunnen-Verlag erschienen, ist Eva Roths erstes Buch für Leserinnen und Leser ab zehn. Aus dem Stand hat es die in Schwellbrunn aufgewachsene Autorin damit auf die Liste «Die besten 7 für junge Leser» des Radiosenders Deutschlandfunks geschafft: ein vielversprechender Start, der neugierig macht auf mehr. Mit einem Werkbeitrag des Kantons Appenzell Ausserrhoden arbeitet Eva Roth derzeit einen weiteren Kinderroman.

Notfalls das Steuer übernehmen

«Lila Perk» lockt vom ersten Satz an ruhig und unaufgeregt aus der Komfortzone. Lila wird ihre Fahrkenntnisse bald brauchen: im wilden Flusstal in den Bergen, ganz weit draussen an der Grenze zur Ukraine. Dort will der in seiner Trauer gefangene Vater ihr und sich selbst beweisen, dass das Leben weitergeht – und dass man in der Wildnis mit sehr wenig überleben kann. Erzählt wird aus der Sicht der Zwölfjährigen, und man kann sich bestens in sie einfühlen – auch wenn man älter, schon erwachsen oder kein Mädchen ist.

Eva Roth: Lila Perk. Ab 10. Jungbrunnen, 152 S., Fr. 23.90. PD

An überraschenden Entwicklungen mangelt es ebenso wenig wie an Einsichten über das, was zählt im Leben: Weder das eine noch das andere wird allzu breit ausgewalzt; es passiert einfach, und Lila versucht, in der Spur zu bleiben. Zu bremsen, wenn sie nicht weiter mag. Oder notfalls das Steuer zu übernehmen – ohne dass ihr Vater davon weiss. Auch er wird nach dem lebensgefährlichen Trip in die Wildnis ein Stück reifer sein.