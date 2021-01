Interview «Wir überlegen, ob wir dem Publikum anbieten, sich bei uns im Theater testen zu lassen»: Wie die Intendantin des Vorarlberger Landestheaters auf die Pandemie reagiert 150'000 Euro Budgetkürzung, und zwar ab sofort – unter diesen schwierigen Bedingungen startet das Vorarlberger Landestheater Bregenz ins neue Jahr. Intendantin Stephanie Gräve stellt nun den Spielplan um. Und sie hofft, dass ihr Haus am 29. Januar mit einer Premiere den Lockdown hinter sich lassen kann. Vorausgesetzt, alle Zuschauerinnen und Zuschauer sind getestet. Julia Nehmiz 06.01.2021, 05.00 Uhr

Bei der Inszenierung «Geld, Parzival »funkelt der Bühnenboden wie ein Geldspeicher, doch das Budget glitzert nicht: Das Vorarlberger Landestheater muss 2021 mit knapp 150'000 Euro Budgetkürzung klarkommen. Bild: Anja Köhler

Es ist ein schwieriger Start ins neue Jahr, den Sie mit Ihrem Theater erleben. Der Lockdown in Österreich sollte eigentlich am 7. Januar enden, wird nun aber doch verlängert. Wie gehen Sie damit um?

Stephanie Gräve: Bislang stand ich dem Lockdown akzeptierend gegenüber, doch langsam habe ich das Gefühl, man müsste sich eine neue Methode ausdenken, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. In Irland hat man die Fallzahlen mit einem strengen Lockdown in den Griff bekommen, doch kaum wurde gelockert, schnellten die Ansteckungen wieder in die Höhe. Wir können doch aber die Menschen nicht über Monate in einen Lockdown schicken.

Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater Bregenz. Bild: Arthur Gamsa

Was wäre also Ihr Vorschlag?

Das ist nicht meiner, sondern der der österreichischen Regierung, und mir scheint es ein möglicher Weg: Man macht auf, aber die Leute müssen sich für alles testen lassen. Kanzler Kurz sagte sogar, testen sollte so selbstverständlich werden wie zähneputzen. Es soll in Österreich nun also Eintrittstestungen geben.

Was heisst das?

Bei allen Veranstaltungen, für die man eine Eintrittskarte braucht, muss man neben dem Ticket einen negativen Test vorweisen, der nicht älter ist als 48 Stunden.

Das heisst, wer Ihr Theater besuchen möchte, braucht einen negativen Test.

Genau. Wir hoffen sehr, dass wir am 29. Januar die mehrfach verschobene Premiere «Tasso» spielen können. Und unser Publikum muss dann einen negativen Test vorweisen, ein Schnelltest reicht. Wir überlegen sogar, ob wir an unserem ersten Wochenende, wenn wir wieder spielen dürfen, selber im Theater die Möglichkeit anbieten, sich bei uns von einer Sanitäterin oder Pflegefachkraft testen zu lassen. Doch diese vorsichtige Öffnung mit ganz vielen Tests finde ich wirklich sinnvoll.

Für wie viel getestete Zuschauer dürfen Sie dann Theater machen?

Wir dürfen die Hälfte unserer Plätze belegen, also im Grossen Haus knapp 250, in der kleinen Spielstätte Box noch 28. Wir werden zu Beginn aber nur am Wochenende spielen.

Wieso das?

Es herrscht in Österreich nach wie vor eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Also beginnen unsere Vorstellungen bereits um 17 Uhr, damit alle Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Ausgangssperre auch wieder nach Hause kommen. Unter der Woche macht es keinen Sinn, um 17 Uhr bereits zu beginnen, da müssen viele ja noch arbeiten.

Sie müssen aber nicht nur mit den Unwägbarkeiten der Coronamassnahmen kämpfen: Mitten in der Pandemie kürzt das Land Vorarlberg das Budget Ihres Theaters.

Ja, das ist für unser kleines Haus eine Katastrophe. Das Land Vorarlberg kürzt unser Budget um knapp 150'000 Euro, und zwar für das Jahr 2021. Wir sind ohnehin schon das am geringsten subventionierte Haus in ganz Österreich, bei einem Landeszuschuss von 4,1 Millionen Euro sind 150'000 ein grosser Einschnitt. Zusätzlich müssen wir noch mit rund 250'000 Euro Einnahmeneinbussen rechnen. Das sind insgesamt also 400'000 Euro weniger – ein ziemlicher Einbruch.

Bekommt Ihr Haus keine Ausfallentschädigungen?

Für November 2020 bekommen wir 80 Prozent vom Bund, für Dezember 2020 betragen die Ausfallentschädigungen aber nur noch rund 50 Prozent. Das Problem ist: Die Entschädigungen sind eine Umsatzentschädigung, sie werden nach der Umsatzsteuer von November und Dezember 2019 berechnet. Aber unsere Abonnenten haben ihre Abos ja schon im September bezahlt. Im November 2019 haben wir wenig Tickets im freien Verkauf verkauft, da dort viele Abonnementvorstellungen stattfanden. Für November 2020 haben wir also rund 15'000 Euro Ausfallentschädigung erhalten, der Dezember wird gerade noch ausgerechnet.

Und für Januar?

Es wurden noch keine weiteren Ausfallentschädigungen angekündigt.

Das Weihnachtsmärchen «Pünktchen und Anton» war fertig geprobt – und musste nun coronabedingt auf die nächste Spielzeit verschoben werden. Bild: Anja Köhler

Welche Auswirkungen haben die Budgetkürzung und die Einnahmeneinbussen auf Ihr Haus?

Für unser Theater ist das wirklich fatal. Wir gehen richtig hart über die Bücher. Ich musste eine Ensemblestelle streichen. Die war in dieser Spielzeit noch vakant, aber ich kann sie nun nicht nachbesetzen. Zwei Produktionen habe ich auf die nächste Spielzeit verschieben müssen. Zudem werden in einigen Produktionen Gastschauspielerinnen und -schauspieler eingespart, die Regieteams müssen neue Fassungen machen mit kleinerer Besetzung. Das betrifft die Inszenierungen «Alle meine Söhne», «Jephtha», «Schlafes Bruder», «Die Vögel». Künstlerinnen und Künstler, die schon eine Zusage hatten, verlieren ihre Arbeit. Und der für das Publikum vielleicht grösste Einschnitt: Wir werden ab Februar die Vorstellungen nicht mehr im Repertoire spielen, sondern en suite.

Weshalb das?

So können wir Geld einsparen und die Arbeitsbedingungen für unser ohnehin extrem kleines Technikteam wenigstens etwas verbessern. Das hat aber die Folge, dass «Alle meine Söhne» von Arthur Miller am 12. Februar Premiere feiert und am 20. Februar schon die letzte Vorstellung stattfindet.

Man muss sich also ganz schön beeilen, wenn man diese Inszenierung sehen will.

Ja, aber es geht nicht anders. Mit weniger Geld können wir nicht denselben Spielplan aufrechterhalten wie bisher.

Hinweis: Am Freitag, 8. Januar 2021 streamt das Vorarlberger Landestheater Bregenz ab 19.30 Uhr auf seinem Youtubekanal die eigens geschaffene online-Fassung von «Tasso». Die Theaterinszenierung von Milena Fischer wird voraussichtlich am 29. Januar 2021 um 17 Uhr Premiere im Grossen Haus feiern. Am 30. und 31. Januar 2021 sind um jeweils 17 Uhr die beiden letzten Vorstellungen von «Geld, Parzival» geplant.