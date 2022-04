Panda Lux nehmen für ihr neues Album neun Mal denselben Song auf

Interview «Wir wollen die Grenzen des klassischen Popalbums sprengen»: Die Rorschacher Band Panda Lux nimmt für das kommende Album neunmal denselben Song auf Das neue Musikvideo von Panda Lux ist ein Vorgeschmack auf das Konzeptalbum «Blumen», welches im September erscheint. Warum die vier Rorschacher dieses als Kunstprojekt verstehen und was das Aussterben der Dinosaurier mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, erklärt Sänger Silvan Kuntz im Interview. Claudio Weder Jetzt kommentieren 11.04.2022, 12.00 Uhr

Panda Lux sind: Moritz Widrig, Janos Mijnssen, Silvan Kuntz und Samuel Kuntz. Bild: PD/Remy Otto

Am 8. April ist ein neues, knapp zehnminütiges Musikvideo der Band Panda Lux erschienen. Gedreht wurde es im Dinosauriermuseum Aathal, Regie führte die Luzerner Filmemacherin Kezia Zurbrügg. Mit dem Video läuten die vier Rorschacher ihr Konzeptalbum «Blumen» ein, welches im September erscheint. Das Spezielle: Jeder der neun Songs ist eine Variation der bereits im Herbst 2021 erschienenen gleichnamigen Single.

Wie kommt man darauf, neunmal denselben Song aufzunehmen?

Silvan Kuntz: Wir wollten mal etwas Anderes ausprobieren. In «Blumen» kommen sämtliche Einflüsse der Bandmitglieder zusammen – das Melodische, das Filmmusikalische, das Elektronische, das Poetische. Das gelingt uns nicht oft. Der Song ist aber auch inhaltlich vielseitig und lässt Raum für weitere Versionen. Es hat so viele Themen darin, dass wir auf die Idee kamen, daraus ein ganzes Album zu machen.

Silvan Kuntz, Sänger und Gitarrist von Panda Lux. Bild: PD

In wenigen Monaten soll das Album erscheinen. Stimmt es, dass es noch gar nicht fertig ist?

Ja. Das Album existiert bislang nur in unserem Terminkalender. (lacht) Fest steht, dass wir Ende Mai in Berlin aufnehmen werden. Was dabei herauskommt, wissen wir aber noch nicht. Es ist ein On-Going-Projekt.

Neun Versionen des gleichen Songs – geht einem da nicht irgendwann die Kreativität aus?

Nein, im Gegenteil. Wir waren musikalisch schon immer sehr divers und fahren keine klare Linie. Das führt zwar manchmal zu Schwierigkeiten beim Marketing oder beim Buchen von Tourneen; denn die Veranstalter wissen oft nicht, was sie erwartet. Doch genau dieses «Problem» machen wir nun zu unserer Stärke.

Die ersten beiden «Blumen»-Versionen sind vergangene Woche erschienen: eine Spokenword- sowie eine Chorversion. Was kommt als Nächstes?

Es wird eine elektronische, eine Orchester- wie auch eine akustische Version geben. Zudem haben wir zwei Kollaborationen geplant – die Namen verrate ich aber noch nicht. Auch habe ich vor, den Text leicht umzuschreiben. Es wird nicht neunmal derselbe sein.

Das Musikvideo zu den ersten drei «Blumen»-Versionen. Video: Youtube

Die neuen Songs werden Sie laufend veröffentlichen, mal einzeln, mal im Doppelpack. Ein eher ungewöhnliches Vorgehen.

Wir wollen die gängigen Release-Muster auf den Kopf stellen und die Grenzen des klassischen Popalbums sprengen. Die zweite Version von «Blumen» ist ja mehr Literatur als Musik. Das Album ist ein Experiment, ein Kunstprojekt, bei dem wir uns kreativ austoben können.

Worum geht es im Song «Blumen»?

Es geht um den Hedonismus unserer Generation, um Männlichkeitsbilder, aber im Zentrum steht der Umgang mit unserem Planeten. «Wie können wir uns noch schneller zerstören?», heisst es im Refrain. Und an anderer Stelle: «Unser Ego, ein Placebo.» Der Song ist ein Aufruf an uns alle: Nur wenn wir uns von unseren Egos befreien, können wir die Zerstörung der Erde stoppen.

In der Schlussszene Ihres neuen Videos zeigen Sie das Aussterben der Dinosaurier, Meteoriten fallen wie Bomben auf die Erde. Das liest sich wie ein Abbild des gegenwärtigen Europas.

Der Songtext entstand im Februar 2021, mitten in der zweiten Coronawelle, als der Ukraine-Krieg noch in weiter Ferne war. Doch tatsächlich hat der Song nun eine erschreckend neue Bedeutung erhalten. Jemand greift ein Land an und zerstört eine ganze Kultur. Auch das hat viel mit Egoismus und Machtgier zu tun.

Im Video wirkten unter anderem eine deutsche Schauspielerin sowie der Konzertchor St.Gallen mit. Wie haben Sie die Produktion finanziert?

Aktuell sind wir daran, Kulturstiftungen anzuschreiben, um Fördergelder zu erhalten. Das alleine reicht aber nicht aus, um alle Kosten zu decken. Einen grossen Teil bezahlten wir aus unseren eigenen Gagen. Letztlich war die Finanzierung aber nur möglich, weil viele Beteiligte gratis an diesem Projekt mitwirkten.

Panda Lux live: 23. 4., Industrie36 Rorschach. Mehr Infos: www.pandalux.ch

