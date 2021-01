Interview «Wir sind so etwas wie ein Geheimtipp»: Warum Erich Hausammann trotzdem seine Galerie Kirchgasse in Steckborn in neue Hände gibt Mitten in der Coronapandemie und im Veranstaltungsverbot geht die Galerie Kirchgasse in Steckborn in neue Hände. Erich und Heidy Hausammann übergeben die von ihnen 2015 gegründete Galerie an die künstlerische Leiterin Anne Gruber. Ein Gespräch über Loslassen, neue Pläne, anspruchsvolle Sammler und wie sich eine kleine Galerie ausgerechnet in Steckborn halten kann. Dieter Langhart 05.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Galerist Erich Hausammann den Werken «ohne Titel» von Mary Bauermeister (links) und dem Glasobjekt «Needless Needles Commentary» (rechts). Bild: Andrea Stalder

Sie und Ihre Frau Heidy übertragen die geschäftliche und operative Verantwortung an Anne Gruber. Warum?

Erich Hausammann: Ich werde diesen Monat 65, und wir möchten künftig vermehrt den Ruhestand auskosten und wieder reisen, sobald das möglich ist. Wir kennen Anne Gruber und ihre Arbeit seit Jahren und wissen, dass die Kirchgasse in gute Hände kommt. Es gibt nichts Besseres als die Übergabe an jemanden aus den eigenen Reihen. Dadurch ist die Kontinuität für die Künstlerinnen und Künstler in der Zukunft gesichert.

Ist die Leitung einer Galerie ein Vollzeitjob?

Nein, aber man muss täglich dran sein. Anne Gruber kennt die Künstler und den Markt, ist gut vernetzt an der ZHdK und am Kunsthaus Glarus. Sie hat bereits intensiveren Kontakt zu Sammlerkunden, sie vertrauen ihr. Für sie ist es also ein fliessender Übergang in ihre zusätzliche Aufgabe.

Bleiben Sie und Ihre Frau im Hintergrund?

Wir sind da – aber wirklich nur, falls man uns braucht. Anne ist frei und hat keine Auflagen.

Erich Hausammann, Leiter Galerie Kirchgasse Steckborn, fällt loslassen nicht schwer. Bild: Dieter Langhart

Können Sie gut loslassen?

Aber ja. Ich habe in meinem Leben schon mehrmals losgelassen. Denn wer besitzt, wird besessen.

Haben Sie deshalb die Galerie 2015 gegründet?

Ich habe in der Industrie Betriebe geführt, sass in Verwaltungsräten. Als ich 60 wurde, gab ich alles ab. Ich wollte etwas Einzigartiges mit Kunst machen, einen engen und vertrauensvollen Kontakt zu Kunstschaffenden und dem Kunstbetrieb haben.

Warum ausgerechnet in Steckborn?

Wir liegen ideal im Dreieck Zürich – München – Stuttgart, und auch aus London kommen Sammler zu uns. Wir sind so etwas wie ein Geheimtipp, und was man anbietet, ist wichtiger als das Wo. Unter anderem durften wir Werke an Sammler nach New York, Washington, Toronto, London und München liefern.

Mit knapp 90 Quadratmetern ist die Kirchgasse eine kleine Galerie.

Ein klarer Vorteil: Bei schon etablierten Künstlerinnen wählen wir die Rosinen aus, und weniger bekannte Künstler müssen nicht gleich eine Halle füllen.

Zurück zum Loslassen und Übergeben: Braucht das Mut?

(zögert) Nicht, solange man klar und offen ist und saubere Rahmenbedingungen festlegt.

Wehmut?

Gewiss. Aber wir fühlen uns auch befreit.

Welche Rechtsform hat Ihre Galerie?

Wir sind eine GmbH, die jetzt zu hundert Prozent an Anne Gruber übergeht.

Und wann öffnet die Kirchgasse wieder?

Die Vernissage für Cédric Eisenring wäre am 14. November gewesen – wann es weitergeht, wissen wir nicht genau. Voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar.

Hinweis: Infos zur Galerie und zur kommenden Ausstellungen erhalten Sie hier.