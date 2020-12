Interview «Wir sind im deutschsprachigen Raum das einzige Theater, das spielt»: Warum im TAK-Theater Liechtenstein der Vorhang noch immer hochgeht Kultur nur ohne Publikum oder online? Nicht in Liechtenstein. Das TAK-Theater darf noch immer Vorstellungen, Konzerte oder Puppentheater aufführen, live, vor Zuschauerinnen und Zuschauern. Intendant Thomas Spieckermann über diese besondere Situation, warum eine norwegische Sängerin trotz anschliessender Quarantänepflicht bei ihm auftrat, und wie es mit seinem neu gegründeten Schauspielensemble weitergehen soll. Julia Nehmiz 15.12.2020, 12.37 Uhr

Fürs Foto hatte sich Intendant Thomas Spieckermann in den leeren Zuschauerraum des TAK Liechtenstein gesetzt, doch sein Haus ist aktuell das einzige im deutschsprachigen Raum, das für Publikum spielen darf. Bild: Urs Bucher

Überall sind die Theater und Konzertlokale geschlossen – nur nicht im Fürstentum Liechtenstein. Der sechstkleinste Staat der Welt hält der Pandemie zum Trotz seine Kulturstätten offen. Das TAK Theater Liechtenstein zeigt weiterhin Gastspiele, Konzerte – und die Eigenproduktion des ersten eigenen Schauspielensembles. Intendant Thomas Spieckermann über die erste Teil-Saison seines Ensembles, Schutzkonzepte und das Glück, in diesen Tagen Theater machen zu dürfen.

Thomas Spieckermann, alle Theater sind geschlossen. Nur Ihres darf noch spielen – nicht nur als einziges in der Region, sondern vielleicht auch als einziges in Europa?

Thomas Spieckermann: Das kann ich nicht sagen, aber wir sind zumindest im deutschsprachigen Raum das einzige Theater, das spielt.

Wie kommt das?

Die Regierung in Liechtenstein hat andere Massnahmen ergriffen als die Schweiz oder Österreich. Die Liechtensteiner Regierung geht stark davon aus, dass die Hauptmöglichkeit für Infektionen dann gegeben ist, wenn man sich ohne Mund-Nasen-Schutz begegnet. Uns wurde also verboten, die Theatergastronomie zu betreiben. Aber Theater ist möglich, wenn alle Zuschauerinnen, Zuschauer und Mitarbeitenden durchgehend Maske tragen.

Sie hatten schon zu Beginn der Theatersaison ein strenges Schutzkonzept. Mussten Sie es nun noch einmal anpassen?

Wir befolgen jetzt quasi zwei Schutzkonzepte simultan, jenes vom Schweizerischen Bühnenverband und jenes der Liechtensteiner Regierung. Ich bin sicher, dass das Risiko einer Ansteckung so minimiert wird. Wir öffnen den Saal früh, wir sorgen dafür, dass es zu keiner Zeit zu Ansammlungen im Foyer kommt, dass es nirgends einen Stau gibt, dass es genügend Desinfektionsmöglichkeiten gibt, dass Abstand gehalten wird. Und wir haben ein sehr genaues Contact Tracing, wir wissen, wer wann wo sass.

Wie kommt Ihr Kulturangebot beim Publikum an?

Natürlich gibt es auch Stimmen, die bedauern, dass es keine Theaterbar gibt, dass man sich nicht unterhalten kann nach der Vorstellung, dass der gesellschaftliche Aspekt verloren geht. Aber alle haben Verständnis dafür, dass das gerade nicht geht.

Strömen denn ausgehungerte Kulturfans nach Liechtenstein?

Wir haben eine gute Resonanz, aber weniger als in einer normalen Spielzeit. Ob wir jetzt ein Publikum aus anderen Regionen ansprechen, kann ich nicht sagen, wir haben die Zuschauerdaten nicht analysiert. Doch die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr dankbar, sie werden viel emotionaler gepackt vom Bühnengeschehen. Wir erhalten viele Rückmeldungen, mehr als in einer normalen Spielzeit, man würde den Eindruck im Herzen mitnehmen. Aber es gibt auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die wegbleiben.

Die zweite Produktion des neuen TAK-Schauspielensembles, Arthur Millers «Tod eines Handlungsreisenden», feierte am 31. Oktober 2020 Premiere. Bild: pd

Alle freischaffenden Künstlerinnen und Künstler sitzen auf dem Trockenen. Werden Sie von Auftrittsanfragen überrannt?

Die Künstlerinnen und Künstler sind wirklich glücklich, dass sie bei uns auftreten können. Aber nicht alle können ihren Auftritt wahrnehmen. Gerade internationale Künstlerinnen und Künstler, die im Rahmen einer Tournee bei uns aufgetreten wären. Wenn von 30 Auftritten 29 wegfallen, reisen sie nicht wegen einem extra zu uns. Aber es gibt auch Sonderfälle.

Welche denn?

Vergangenen Samstag trat die norwegische Sängerin und Songwriterin Rebekka Bakken bei uns auf. Sie hätte zwei oder drei Wochen zuvor bei uns mit ihrer Band ein Konzert geben sollen. Das wurde abgesagt. Doch Rebekka Bakken sagte, sie würde Solo trotz Quarantänepflicht zu uns kommen. Sie reist also aus Oslo an, spielt bei uns ein wundervolles Konzert. Jetzt ist sie in Norwegen zehn Tage in Quarantäne. Sie sehen, Künstlerinnen und Künstler nehmen extrem viel auf sich, um auf die Bühne zu können.

Die norwegische Sängerin und Songwriterin Rebekka Bakken reiste für ein Konzert extra nach Liechtenstein, obwohl sie nach der Rückkehr nach Norwegen zehn Tage in Quarantäne musste. Bild: pd

Nimmt das Publikum auch so viel auf sich? Sie sagten ja, es kämen weniger Zuschauerinnen und Zuschauer in die aktuellen Vorstellungen.

Wir haben die Zahlen noch nicht analysiert, aber über den Daumen geschätzt haben wir vielleicht ein Drittel weniger Publikum.

Befürchten Sie, dass die Liechtensteiner Regierung die Massnahmen demnächst verschärfen konnte?

Das ist natürlich jederzeit möglich. Wir planen im Moment weiter, bei Verschiebungen von Gastspielen versuchen wir, sie in einen Zeitraum zu legen, wo vielleicht eine gewisse Normalität eingesetzt haben könnte. Und wir überprüfen bei jeder einzelnen Vorstellung, ob sie überhaupt aufführbar ist, ob man ohne Pause spielen kann, ob das Schutzkonzept anwendbar ist.

Mitten in die Pandemie hinein gründeten Sie sogar ein TAK-Schauspielensemble. Von September bis jetzt brachte Ihr Oberspielleiter Oliver Vorwerk drei Eigenproduktionen heraus. Wie zufrieden sind Sie mit der ersten Saison?

Ich bin überaus zufrieden, unter allen Aspekten! Die drei Inszenierungen haben mich künstlerisch wirklich begeistert. Es waren gute Arbeiten, es ergab einen schönen Bogen über die drei Stücke hinweg.

Und wie kam das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an?

Auch aus dem Publikum erhielten wir ermutigende Rückmeldungen: Es seien tolle Aufführungen gewesen, tolle Spielerinnen und Spieler, die man gerne sehe. Auf und vor der Bühne herrscht also grosse Zufriedenheit. Es hätte nicht besser laufen können. Klar ist vieles drumherum ausgefallen, die Einführungen, Nachgespräche, Publikumsdiskussionen konnten pandemiebedingt nicht stattfinden. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Aufführungen und wie sie beim Publikum ankamen.

Als Sie im Juni Ihr neues Ensemble ankündigten, sprachen Sie davon, dass Sie sich vorstellen könnten, es weiterzuführen. Wie sind da jetzt die Pläne?

Wir sind gerade in den Spielplangesprächen, inhaltlich noch am Abklären, da möchte ich nichts Genaueres dazu sagen. Aber ich denke ja, das Ensemble wird weitergeführt. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche.

Nico Ehrenteit als Pressesprecher Stephen Bellamy in «Tage des Verrats»: Mit dem Vorläufer der erfolgreichen Netflix-Serie «House of Cards» eröffnete das TAK-Ensemble am 12. September 2020 die erste Saison. Bild: Ilja Mess

Dieses Jahr erarbeitete Ihr Ensemble drei Produktionen. Wird das ausgeweitet?

Auch dazu kann ich noch nichts sagen. Im Frühjahr stellen wir das neue Programm und das Budget vor. Bis dahin sind wir in Gesprächen.

Wurden Ihre Bemühungen um ein eigenes Ensemble auch ausserhalb Liechtensteins wahrgenommen?

Durchaus, die Theaterszene hat registriert, was wir hier machen. Wir haben Gastspiele im Kanton Aargau. Und eine Redaktorin der Fachzeitschrift «Theater der Zeit» hat sich für die nächste Vorstellung von Camus' «Der Fremde» angemeldet. Abgesehen von der Aussenwahrnehmung der Theaterszene: Wir freuen uns, wie das Publikum über uns spricht. Man merkt das, weil wir viel Zuspruch erhalten. Wir sind also auf dem richtigen Weg.