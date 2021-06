Regisseur Pierre Massaux über das Virus und die Denkfreiheit

Interview «Wir müssen wieder selber denken»: Regisseur Pierre Massaux bringt Platon und das Covid-19-Virus auf der Bühne in einen Dialog In seinem neuen Stück für das St. Galler Theater 111 verbindet Pierre Massaux Platons «Phaidon» mit dem sehr aktuellen «Monolog eines Virus». Zur Diskussion mit dem Publikum hat er auch den Infektiologen Pietro Vernazza eingeladen. Mirjam Bächtold 15.06.2021, 16.18 Uhr

Pierre Massaux: Flüchtingstheater um Wilm Hosenfeld, den Retter des Pianisten im Theater 111, Grossacker in St. Gallen

Der Regisseur Pierre Massaux inszeniert im St. Galler Theater 111 ein Stück, bei dem er Platons «Phaidon» mit dem «Monolog eines Virus» kombiniert. Platon behandelt die Lehre des Philosophen Sokrates, der das eigenständige Denken forderte – Massaux sieht diese Denkfreiheit durch die aktuellen Entwicklungen während der Pandemie in Gefahr.

Worum geht es in Ihrem kombinierten Stück?

Pierre Massaux: Platons Dialog des Phaidon ist ein Denkmal an den grossen Philosophen Sokrates. Dieser animierte die Menschen zu eigenständigem Denken. Er warf grundsätzliche Fragen zu Tod und Leben auf und war der Ansicht, dass jeder seine eigene Meinung haben soll. Dafür wurde er zum Tode verurteilt. Er akzeptierte dieses Urteil, weil er seine Lehre nicht widerrufen wollte; durch logisches Denken bewies er, dass die Seele unsterblich ist.

Nun kombinieren Sie diesen über 2000 Jahre alten Dialog mit dem «Monolog eines Virus». Weshalb?

Sokrates’ Lehre hat viel zu tun mit der heutigen Zeit. Wir denken überhaupt nicht mehr eigenständig, sondern lassen uns unser Verhalten vom Staat diktieren. Viele Menschen leben seit dem Ausbruch der Pandemie in Angst, anstatt die Situation zu hinterfragen. Die Medien berichten nur über die Coronatoten. Menschen, die durch Krieg oder Hunger sterben, werden totgeschwiegen. Im Monolog, den ich in einer französischen Zeitung entdeckte, schildert das Virus, dass es gebraucht wurde, um den Motor unserer Gesellschaft zu bremsen und uns wachzurütteln. Die Covid-Schutzmassnahmen sind teils widersprüchlich und greifen in unser Verhalten ein.

Sie wollen mit dem Stück Gegensteuer bieten?

Ich hoffe, dem Publikum einen Denkanstoss zu geben. Es ist die Aufgabe der Regierungen und Medien, uns über verschiedene Meinungen klar und unparteilich zu informieren, damit wir selber in Freiheit denken und handeln können. Oft wird einseitig berichtet. Deshalb habe ich den Infektiologen Pietro Vernazza zu einer Podiumsdiskussion über das Stück und die aktuelle Situation eingeladen. Er ist ein Spezialist für das Thema und hat eine klare Meinung, die es wert ist, gehört zu werden.

Sie inszenieren Ihre Stücke oft mit Flüchtlingen. Auch bei Platon spielen einige mit. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Das waren immer sehr positive Erfahrungen. Es braucht viel Motivation und Mut, um in einer Fremdsprache aufzutreten. Hier war es eine besondere Herausforderung, weil die Darsteller Platons philosophische Ideen verstehen mussten, um auf der Bühne glaubwürdig zu wirken.





17.–19.6., 20 Uhr; 20.6., 11 Uhr, im Anschluss an diese Vorstellung Diskussion mit dem Infektiologen Pietro Vernazza. Theater 111, St. Gallen.