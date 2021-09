Interview «Wir hauen alles raus, was wir können»: Die St.Galler Band Saint City Orchestra plant für die Taufe ihres neuen Albums eine fulminante Liveshow Am Freitag tauft das Saint City Orchestra im Presswerk Arbon seinen Neuling «Unified». Frontmann Sandro Schmid erzählt im Interview, warum es die «beste Schweizer Liveshow» sein wird und wie die Coronapandemie die Entstehung des Albums beeinflusst hat. Tobias Söldi 23.09.2021, 17.00 Uhr

2019 spielte die St.Galler Irish-Rock-Band Saint City Orchestra am Summerdays Festival in Arbon. Bild: PD

Die «beste Schweizer Liveshow» soll es werden, heisst es auf den Plakaten zur Plattentaufe. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein?

Sandro Schmid, Frontmann von Saint City Orchestra. Bild: PD

Sandro Schmid: Wir wollen mit unseren Liveauftritten auf ein neues Level kommen und haben für diese Show wirklich alles, was wir können, in die Waagschale geworfen. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt. In Sachen Performance arbeiten wir mit Nicole Wiese zusammen, einer Choreografin aus Berlin, die schon für die Band Kraftklub tätig war. Und das Lichtdesign kommt von Gunnar Loose, einer Koryphäe auf dem Gebiet.

Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer genau?

Wir hauen alles raus, was wir können, nutzen alle möglichen Showeffekte und haben das Bühnendesign – bis jetzt eine Bar – komplett überarbeitet. Konkreter will ich aber nicht werden, es soll eine Überraschung bleiben.

Hat sich auch die Musik verändert?

Ja. Auf unserem neuen Album «Unified» sind wir um einiges härter geworden, weil eine elektrische Gitarre dazu gekommen ist. Davor spielten wir akustisch mit Cajon, Gitarre, Bass, Geige und Akkordeon.

Video: Youtube

Warum dieser Wechsel?

Das war eine bewusste Entscheidung. Wir sind mit dem akustischen Set-up nicht mehr weitergekommen. Für grosse Festivals waren wir einfach zu wenig rockig. Mit dem neuen Album wollten wir das einmal richtig durchziehen, und es hat extrem gut funktioniert.

Wie hat die Coronapandemie die Entstehung des Albums beeinflusst?

Eigentlich hätte «Unified» im November 2020 herauskommen sollen. Im Mai war das Album schon fast fertig. Aber wegen Corona haben wir die Veröffentlichung verschoben. Eine Zeitlang konnten wir auch nicht mehr gemeinsam proben, weil wir zu sechst in der Band sind. Und mit dem Song «To Your Honour» wollten wir den Alltagshelden der Coronakrise ein Kränzchen winden.

Video: Youtube

Das Saint City Orchestra hat während der Pandemie Konzerte aufgenommen oder gestreamt. Wie war es, ohne Publikum zu spielen?

Das erste Streaming-Konzert im April 2020 war sehr speziell. Wir wussten nicht, wie viele Leute überhaupt zuschauten und wie sie reagierten. Bei der «Empty-Pub-Tour» im Frühling 2021 haben wir acht Konzerte in Pubs aufgenommen und dann ausgestrahlt. Das fühlte sich eher wie ein Videodreh an – und daran, keinen Applaus zu hören, hatten wir uns schon gewöhnt. Aber es fehlt definitiv etwas. Wir sehen unser Publikum als Bandmitglied und so behandeln wir es auch an den Konzerten. Auf der anderen Seite konnten wir uns ohne Publikum stärker auf unsere musikalischen Skills konzentrieren.

Wie geht es nach der Plattentaufe weiter?

Wir gehen als Support auf Tour mit Fiddler’s Green, einer deutschen Irish-Punk-Band, und spielen Konzerte in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Holland. Dafür nehmen wir unsere neue Show und unser Bühnendesign mit, allerdings können wir nicht an jedem Konzert alles auffahren, weil die Bühnen zum Teil kleiner sind. Im nächsten Jahr haben wir aber bereits Gigs geplant, an denen wir wieder das ganze Package auf die Bühne bringen werden.

Plattentaufe am Freitag, 24. September 2021, im Presswerk in Arbon, Tickets unter www.ticketcorner.ch, Zutritt nur mit Zertifikat (genesen, geimpft oder getestet).