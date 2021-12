The Churchills: Zwei Ex-Aeronauten gründen eine neue Band

Interview «Wir haben uns in einer Kirche gefunden»: Zwei Ex-Aeronauten gründen eine Coverband Im Januar 2020 verstarb der Frontmann der legendären Schaffhauser Rockband Die Aeronauten. Nun haben die verbliebenen Mitglieder Roger Greipl und Lukas Langenegger die Band The Churchills gegründet, am Donnerstag spielen sie im Eisenwerk Frauenfeld ihr erstes Konzert. Den Geist der Aeronauten werden sie aber nicht weitertragen, erklärt Greipl im Interview. Emil Keller Jetzt kommentieren 08.12.2021, 17.00 Uhr

Gitarrist Lukas Langenegger (l.) und Saxofonist Roger Greipl haben zusammen den Grundstein für die Band The Churchills gelegt. Begleitet werden sie von Oli Keiser am Schlagzeug und Mario Sander am Bass. Bild: PD

Sie sind Profimusiker, mit der vierköpfigen Formation The Churchills stehen Sie am Donnerstag jedoch zum ersten Mal auf der Bühne. Ist der Auftritt für Sie noch etwas Spezielles oder einfach Ihr tägliches Brot?

Roger Greipl: Ich bin sicher nervöser als sonst vor einem Konzert. Es geht ja nicht nur darum, die richtigen Töne zu treffen und die Stücke hinter sich zu bringen. Der Auftritt soll auch Spass machen und wir wollen sehen, wie unsere Ideen beim Publikum ankommen. Im Proberaum hat die Chemie gestimmt, aber jetzt sind wir natürlich alle gespannt, ob sich das auch auf die Bühne überträgt. Für die Zuhörenden wird es auf jeden Fall ein spezieller Abend, den ersten Auftritt einer Band hört man ja nicht alle Tage.

The Churchills haben Sie zusammen mit dem Gitarristen Lukas Langenegger gegründet. Gemeinsam haben Sie auch das letzte Album der Aeronauten, «Neun Extraleben», aufgenommen. Kennen Sie sich aus dieser Zeit?

Ich kenne Lukas schon viel länger. Bei einem Gig im Vorfeld einer Kinovorführung des uralten «Batman»-Filmes haben wir uns kennen gelernt. Er ist heute noch unter Lukas Batman in meinem Handy gespeichert.

2020 verstarb Aeronauten-Frontmann Olifr M. Guz. Soll die neue Band den Geist der Aeronauten weitertragen?

Nein, wir fahren eine neue Schiene. Guz war die prägende Person hinter den Aeronauten. Mit seinem Tod war klar, dass auch die Aeronauten nicht weiterbestehen können. Jetzt spielen wir Covers von bekannten, aber auch vielen unbekannten Bands. Unter anderem ist aber auch ein Song der Aeronauten dabei – als Anspielung an die vergangenen Tage.

Ihr Genre ist von Rock über Ska bis hin zu Gospel ziemlich breit abgesteckt. Konnten Sie sich nicht auf einen Musikstil einigen?

Wir mögen halt alle Musik aus ganz vielen Stilecken und wollten uns nicht gleich auf ein Genre festlegen. Zumindest jetzt am Anfang geben wir uns noch diese Freiheit, Verschiedenes auszuprobieren.

Wenn nicht durch die Aeronauten, wie kam es dann zur neuerlichen Zusammenarbeit?

Während des ersten Lockdowns, als wirklich alles abgesagt wurde, spielte ich manchmal über Mittag in meiner hiesigen Kirche. Weil das allein mit der Zeit langweilig wurde, lud ich weitere Musiker ein – unter anderem Lukas. Irgendwann hatten wir dann ein Repertoire zusammen, mit dem wir nach den Lockerungen auch auftreten konnten. Unser Bandname hat also nichts mit dem englischen Politiker zu tun, sondern vielmehr mit der Kirche, in der wir uns gefunden haben.

Also hatte Corona doch etwas Gutes?

Ich würde nicht sagen, dass die Pandemie etwas Gutes ist. Aber es zeigt, dass man auch aus einer schlechten Zeit etwas Gutes machen kann. Wir haben halt Scheisse zu Gold gemacht, wie man so schön sagt.

The Churchills sind am Donnerstag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Eisenwerk in Frauenfeld zu hören. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

