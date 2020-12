«Viel zu viele Leute kennen das Theater nicht»: Warum Schauspieler Matthias Flückiger trotz Corona einen Neuanfang im St.Galler Kleintheater Parfin de siècle wagt

Matthias Flückiger wurde 1965 in Biel-Bienne geboren, er wuchs dort zweisprachig auf. Sein Schauspielstudium absolvierte er am renommierten Mozarteum, der Hochschule für Musik und darstellenden Kunst in Salzburg. Nach Abschluss des Studiums kam er 1991 als Schauspieler ans Theater St.Gallen, wo er zehn Jahre engagiert war. Seit 2001 ist er freischaffend tätig, spielte unter anderem an den Sophiensälen Berlin, am Theater Basel, Schlachthaus Bern oder am Theater Chur. Seit 2005 unterrichtet er das Freifach Theater an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen. Seit 2015 tritt er regelmässig im St.Galler Kleintheater Parfin de siècle auf. Am 1. Januar 2021 übernimmt er die künstlerische Leitung der Bühne, am 1. Mai dann die Gesamtleitung.