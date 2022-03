Interview «Ich will kontroverse Ausstellungen»: Gianni Jetzer wird neuer Direktor des Kunstmuseums St.Gallen Der 52-jährige Kunsthistoriker ist in St.Gallen kein Unbekannter, von 2001 bis 2006 war er Direktor der Kunsthalle St.Gallen. Danach lebte er 14 Jahre in New York. Jetzer will das Kunstmuseum experimenteller machen. Überraschungen sollen an der Tagesordnung sein. Christina Genova Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gianni Jetzer, designierter Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, vor einem Werk der New Yorker Künstlerin Anne Collier. Bild:Gabor Jéss

Als junger Kurator leitete Gianni Jetzer vor über 20 Jahren die Kunsthalle St.Gallen, nun kehrt der gebürtige Zürcher zurück in die Ostschweiz. Am 1. November wird der 52-jährige Kunsthistoriker Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, der wichtigsten Kunstinstitution der Ostschweiz. Er löst damit Roland Wäspe ab, der nach über 30 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand tritt. Für den Posten des Direktors waren knapp 40 Bewerbungen aus dem In- und Ausland eingegangen.

Sie lebten 14 Jahre in New York. Nun wechseln Sie nach einer kurzen Zwischenstation in Zürich in die 80'000-Seelenstadt St.Gallen. Was zieht Sie in die Provinz?

Gianni Jetzer: Ich denke nicht in diesen Kategorien. Mich interessiert das Raumprogramm in diesem klassizistischen Museumsbau im Park, der einmalig schön ist. Und die Lokremise als zweiter Ausstellungsort ist eine der interessantesten Industriebauten Mitteleuropas. In zwei so unterschiedlichen Räumen arbeiten zu dürfen, sehe ich als riesige Chance. Ausserdem ist St.Gallen Teil der Welt, mehr denn je. Besonders gereizt hat mich die Vorgabe, als Direktor Ausstellungen zu kuratieren, weil mich die Künstlerinnen und Künstler interessieren. Das ist nicht bei vielen Museen möglich und hat mich bisher davor zurückschrecken lassen, eine solche Position anzunehmen.

Das Kunstmuseum St.Gallen gehört zu den mittelgrossen Museen der Schweiz. Wie wollen Sie es in der Kunstlandschaft positionieren?

Es gibt in der Schweiz eine riesige Konkurrenz an grossartigen Museen. Wir müssen deshalb das richtige Programm und die richtige Vermittlung finden, unsere Stärken zeigen und alle Trümpfe ausspielen – die wunderbare Sammlung, die zwar nicht lückenlos ist, aber welche Sammlung ist das schon. Und mit Roman Signer haben wir einen Weltklasse-Künstler vor der Haustüre (und er ist beileibe nicht der einzige). Ich will sowohl neue, kontroverse Ausstellungen, als auch Klassiker nach St. Gallen bringen. Überraschungen sollen an der Tagesordnung sein.

Auch in der Region gibt es mit dem Kunsthaus Bregenz, dem Kunstmuseum Liechtenstein oder dem Bündner Kunstmuseum hochkarätige Konkurrenz.

Anders als in der Stadt Basel, die dank der der Kunstmesse Art zum Tor für die Kunstwelt nach Europa geworden ist, ist die Durchlässigkeit in der Bodenseeregion nicht so gegeben. Ich habe deshalb vor, das Kunstmuseum St.Gallen auch marketingorientiert zu führen. Es muss eine bis zwei Ausstellungen pro Jahr geben, die sich für ein gesamtschweizerisches und internationales Marketing eignen. Mein Traum wäre es, vor der Stiftsbibliothek, die hier am meisten Besucher und Touristinnen anlockt, ein Banner mit Werbung für die Blockbuster-Ausstellung des Kunstmuseums St.Gallen zu platzieren. Wir müssen uns als kulturelles Must zuvorderst positionieren.

Welche Vorstellungen haben Sie für die Zukunft des Kunstmuseums?

Ich wünsche mir ein offenes, lebendiges Museum, wo sich die Menschen begegnen und das ein möglichst breites Publikum anspricht, denn über Kunst verhandelt man gemeinsame Werte. Ich kann mir auch vorstellen, Arbeitslose oder Sozialhilfebezügerinnen als Museumsguides auszubilden, falls das Interesse dafür besteht. Ich will das Museum zum Stadtpark hin öffnen. Zum Beispiel, indem wir dort jeden Sommer eine partizipative Installation realisieren. Die geschlossene Museumsfassade wirkt momentan nicht sehr einladend, das muss sich ändern. Ich will auch hybride Ausstellungen schaffen, in welchen sich die analoge und digitale Welt durchdringen.

Wollen Sie Ihre Ausstellungen Instagram-tauglich machen?

Instagram ist ein Teil der Realität heutzutage. Man muss über die Bilder Emotionen erzeugen und die Leute dazu bringen, den Weg ins Museum unter die Füsse zu nehmen. Die Kunst ist nur ein kleiner Teil davon: Es geht auch um Veranstaltungen, um den Austausch mit anderen Menschen. Social Media hat auch eine neue Einsamkeit geschaffen, ein Vakuum für direkte Begegnungen. Das müssen wir auch mit einem lebendigen Museum kompensieren.

Bestens vernetzter Kurator Gianni Jetzer wuchs in Zürich als Sohn von Westschweizer Eltern auf. Seine berufliche Karriere startete der Kunsthistoriker, der mit Vornamen eigentlich Jean-Noël heisst, im Migros-Museum in Zürich. Von 2001 bis 2006 war er der jüngste Direktor der Kunsthalle St.Gallen und gehörte zu den Mitgründern der St.Galler Museumsnacht. Danach leitete Jetzer bis 2013 das Swiss Institute in New York. Im Anschluss war er als freier Kurator tätig, unter anderem bis heute für das Hirshhorn Museum in Washington DC. 2012 bis 2019 kuratierte er die Art Basel Unlimited. Der Vater einer neunjährigen Tochter klettert in seiner Freizeit gerne und lebt seit einiger Zeit vegan. An den Vernissagen wird es deshalb vielleicht in Zukunft auch vegane Bratwürste geben. (gen)

Der Ankaufsetat des Kunstmuseums ist nicht sehr üppig, die Sanierung des Kunklerbaus im Stadtpark lässt auf sich warten. Sie werden vorerst kleine Brötchen backen.

Mit der richtigen Taktik und Strategie lassen sich die Bedingungen rasch ändern. Wichtig ist es, die Beziehungen zu Kunstschaffenden und Sammlerinnen und Sammlern zu pflegen, denn daraus können sich Möglichkeiten ergeben. Es gibt kein Museum auf der Welt, das nur aus dem Vollen schöpfen kann. Ausserdem ist die Sanierung absehbar und es ist ja ein weitgehend funktionierendes Museum, auch wenn bezüglich der Warenliftsituation und des Klimas dringender Handlungsbedarf besteht.

Viele Ostschweizer Kunstschaffende wünschen sich mehr Möglichkeiten, im Kunstmuseum ausstellen zu können. Wie stehen Sie dazu?

Dieser Anspruch ist legitim. Ich finde, man muss davon träumen können, im Kunstmuseum auszustellen. Aber es gilt jene Kunstschaffenden zu finden, welche die Erfahrung, die Energie und die Fähigkeiten haben, diese Chance zu nutzen. Ich kann mir aber auch ein experimentelles Format vorstellen, wie es der leider verstorbene US-amerikanische Kurator Walter Hopps einmal durchgeführt hat. Er hängte an einem Wochenende jedes Kunstwerk auf, das die Leute ihm vorbeibrachten. Das gibt Energie, Austausch und Diskurs. Ein Museum sollte experimentell sein dürfen.

Seit Sommer 2021 sind Sie aus den USA zurück in Zürich. Werden Sie nach St.Gallen ziehen?

Ein Museumsdirektor ist zwar nicht wie der Pfarrer im Dorf, aber ich interpretiere es als lokales Würdenamt, deshalb werde ich meinen Lebensmittelpunkt in St.Gallen haben. Offiziell trete ich meine Stelle am 1. November an. Ich habe aber vor, bis dahin alle 14 Tage einen halben Tag in St.Gallen zu verbringen. Ich möchte schon bevor ich in den Alltag eingebunden bin, eine Vision für das Museum entwickeln, einen Kompass für die Zukunft.

Haben Sie mit Ihrer neuen Aufgabe als Museumsdirektor die Stelle bis zu Ihrer Pensionierung gefunden?

Ich bin nicht bekannt als jemand, der lange an einem Ort hängen bleibt. Ausserdem ist es nicht gesagt, dass ich mit 65 Jahren in Pension gehe. Spätestens nach sieben Jahren werde ich eine ganz genaue Analyse machen, ob die Bilanz für mich stimmt. Ich bleibe, solange Bewegung da ist und Lebendigkeit. In dieser Hinsicht ist Roland Wäspe ein Vorbild für mich. Er hat sich die Freude an seiner Aufgabe bis heute bewahrt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen