Interview: Welche Bücher Tranquillo Barnetta den Kindern vorliest

Interview Tranquillo Barnetta ist jetzt Hausmann, Vollzeitpapi und Lesebotschafter: «Ich entdecke beim Vorlesen, was meine Kinder bewegt» Der St.Galler Ex-Profifussballer Tranquillo Barnetta, derzeit Hausmann und Vollzeitpapi, ist Botschafter beim Schweizer Vorlesetag am 26. Mai. Seinen eigenen Kindern liest er täglich vor und geniesst es – besonders an stressigen Tagen. Bettina Kugler 22.05.2021, 05.00 Uhr

Vorbild für andere Väter und Mütter: Tranquillo Barnetta. Bild: privat

Als «Leseratte» würde sich Tranquillo Barnetta zwar nicht bezeichnen. Doch spielen Bücher seit seiner Kindheit eine wichtige Rolle für ihn: Diese Erfahrung will er Kindern und Eltern als Lesebotschafter weitergeben. Für den nationalen Vorlesetag am 26. Mai hat der ehemalige Profifussballer eine Online-Videolesung aus dem Buch «Being Young» vorbereitet; zu Hause geniesst der 36-jährige Vollzeitpapi zweier kleiner Kinder die enge Verbindung, die beim Lesen entsteht. Derzeit ist er mit seiner Familie in der Nähe von Bochum. Am Telefon sind zwischendurch im Hintergrund Kinderstimmen zu hören.

Sie sind zum ersten Mal Botschafter beim Schweizer Vorlesetag. Haben Sie selbst die Initiative ergriffen?

Tranquillo Barnetta: Nein, ich bin angefragt worden und habe mich sehr darüber gefreut! Für mich gehört es einfach dazu, dass man liest und Kindern vorliest. Gerade bei dem heutigen Angebot an Medien finde ich es wichtig, dass das Lesen nicht zu kurz kommt, denn es regt die Fantasie an. Das sehe ich bei meinen eigenen Kindern, und so war ich gern bereit, mitzumachen.

Ihre Kinder sind ja noch sehr klein: der Sohn ist drei, die Tochter einjährig. Lesen Sie auch ihr schon vor?

Mit der Kleinen schaue ich vor allem Bilderbücher an, da geht es erst einmal ums Schauen und Erkennen. Beim Bub sind es jetzt schon kürzere Geschichten, die ich ihm erzähle oder vorlese. Er liebt das sehr.

Haben Ihre Kinder Zugang zu anderen, zu digitalen Medien?

Nein. Klar, sie sind wirklich noch sehr klein. Aber ich sehe in anderen Familien, dass diese Medien durchaus schon früh präsent sind. Wenn es für die Eltern so stimmt, dann verurteile ich das nicht. Jeder muss selbst entscheiden, wie er es handhabt. Natürlich müssen Kinder lernen, mit den heutigen Medien umzugehen. Wir finden aber, dass das noch Zeit hat.

Gehört das Vorlesen denn zu ihren Kindheitserinnerungen? Haben Ihre Eltern mit Ihnen Bücher gelesen, als Sie klein waren?

Ja, Bücher haben eine wichtige Rolle gespielt, vor allem meine Mutter hat uns vorgelesen. Andere Medien, Fernsehen und Computer, waren ziemlich reduziert. Welche Bücher das waren, weiss ich heute nicht mehr so genau. Ich glaube, es waren Schweizer Bilderbücher, Globi, Papa Moll, solche Sachen. Die Reime fand ich toll.

Tschuttend statt lesend: Tranquillo Barnetta (hier bedrängt vom Norweger Brede Hangeland) auf dem Fussballplatz. Bild: AP/Keystone

Sie sind ja derzeit Hausmann. Lesen Sie jeden Tag vor, ist das ein festes Ritual für Ihre Kinder?

Meistens baue ich es ins Abendritual ein. Das ist jetzt mit zwei Kindern schwieriger geworden, ich muss es ein wenig aufteilen. Aber ich versuche mindestens einmal am Tag mir Zeit dafür zu nehmen, mal länger, mal kürzer. Je nachdem, wie der Tag so läuft. Gerade wenn es aufregend zu- und hergeht, kommt die Initiative eher von uns Eltern; es hilft, ein wenig herunterzufahren.

Wählen Sie als Vater die Bücher bewusst aus, oder signalisieren die Kinder, was Sie anschauen und hören möchten?

Einen kleinen Teil haben wir zu Hause, andere holen wir aus der Bibliothek, und da merkt man dann ja schnell, was die Kinder interessiert. So lernen sie immer wieder Neues kennen. Manchmal möchte mein Sohn ein Buch ausleihen, das er schon anderswo gesehen hat. Und sonst entscheidet das Cover: Ob ein Fahrzeug drauf ist, beispielsweise. Eigentlich achten wir darauf, die Kinder nicht vorschnell festzulegen auf Buben- und Mädchenthemen. Es muss nicht immer um Bagger gehen. Lustigerweise sind es dann aber doch genau diese Bücher, die mein Sohn interessant findet. Tiere kommen bei beiden gut an.

Gemeinsames Lesen stärkt die Bindung – das sagen Sie als Botschafter anderen Eltern und Bezugspersonen. Wie erleben Sie selbst als junger Vater das Vorlesen?

Sobald die Kinder ein bisschen vertraut sind damit, fangen sie selbst an, Geschichten zu erzählen, oder sie zeigen: Lueg emol da! Ich finde es wahnsinnig spannend, das dann gemeinsam durchzugehen. Ich entdecke dadurch, was sie beschäftigt und bewegt. Sie sind auch sehr aufmerksam dabei; man sieht es ja daran, dass man die Sachen immer ganz genau gleich erzählen und lesen muss, ja nichts vergessen oder ändern darf.

Werden Sie auch noch vorlesen, wenn Ihre Kinder es schon können?

Ja, ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt und wir auch längere Geschichten zusammen lesen können. Oder Bücher, in denen man abwechselnd eine Seite liest. Dann muss das Kind nicht alleine üben, sondern man hat schöne gemeinsame Zeit mit einer Geschichte.

Muss man sich den Fussballer Tranquillo Barnetta als begeisterten Leser vorstellen?

Ich bin vielleicht nicht gerade eine Leseratte, aber es gehört fest zu meinem Leben und war in meiner Zeit als Fussballprofi immer ein guter Ausgleich zum Beruf, gerade auch, wenn wir unterwegs waren. Momentan bin ich oft einfach zu müde, noch selbst ein Buch in die Hand zu nehmen, wenn die Kinder dann endlich einmal schlafen.

«Lesen ist ein wohltuender Ausgleich», sagt Tranquillo Barnetta. Bild: Michel Canonica (30. Oktober 2020)

Waren Sie damit ein Exot unter den Sportlerkollegen?

Das wäre jetzt etwas überspitzt gesagt. Aber es war wohl doch ein kleinerer Teil der Mannschaft, der gelesen hat.

Sie sagten, Lesen rege die Fantasie an. Brauchen auch Fussballprofis Fantasie?

Kreativität ist sicher gefragt, und geistig auf der Höhe sollte man als Sportler auch sein. Vor allem ist das Lesen eben ein wohltuender Ausgleich. Man steht ja auf dem Platz enorm unter Druck.

Haben Sie ein paar Tipps für vorlesende Eltern?

Es hilft, wenn es ein festes Ritual ist, zum Beispiel abends vor dem Schlafengehen. Dann fordern die Kinder von selbst ihre Geschichte, weil sie schon darauf warten. Wenn Eltern willkürlich und unvermittelt sagen: «Komm, lesen wir doch mal ein Buch», ist das Interesse nicht gleich stark.

Legen Sie sich so richtig ins Zeug als Vorleser?

Ich bin eher ein langsamer Leser, auch beim Vorlesen. Natürlich versuche ich, Kunstpausen einzubauen oder mal etwas dramatisch zu gestalten. Doch wenn die Kinder noch so klein sind, muss man aufpassen, wenn es zu spannend wird. Da übertreibe ich lieber nicht und lese einfach, was dasteht.

Gibt es ein Lieblingsbuch Ihres dreijährigen Sohnes?

Ja, ein Weihnachtsbuch. Das bringt er auch jetzt immer wieder. Wahrscheinlich, weil es das erste war mit richtigen Geschichten, die ich nicht erzählt, sondern Wort für Wort gelesen habe, das hat ihn gefesselt. Und wenn es dem Junior so gefällt, macht mir das Lesen erst recht Spass.