Theater St.Gallen: Neuer Opernchef Jan Henric Bogen

Interview «Teilhabe ist mir am Theater wichtig»: Operndirektor Jan Henric Bogen setzt in seiner ersten Spielzeit am Theater St.Gallen auf Frauen und auf Diversität Jan Henric Bogen will das Musiktheater mit gesellschaftlich aktuellen Themen verbinden und vertraute Stücke aus zeitgemässer Perspektive zeigen. Frauen werden dabei in leitender Position zum Zuge kommen ‒ das verspreche auch eine neue Sicht auf weibliche Rollen. Sein Stichwort dafür: «Herstory». Bettina Kugler 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue St.Galler Opernchef Jan Henric Bogen. Bild: Arthur Gamsa

Als neues Gesicht beim «Familienfoto» der Direktoren von Konzert und Theater St.Gallen darf Jan Henric Bogen als erster ans Rednerpult im locker bestuhlten Foyer treten und seine Pläne für die Spielzeit 2021/22 vorstellen. Bogen, 1983 in Ludwigshafen geboren, war zuletzt stellvertretender Intendant an der Opera Vlaanderen in Antwerpen/Gent,

Ihr Start in St.Gallen ist von Einschränkungen geprägt: Da ist die Theatersanierung einerseits, die Pandemie und ihre Folgen andererseits. Mussten Sie Kompromisse und Abstriche machen?

Jan Henric Bogen: Wie die anderen Spartendirektoren auch hatte ich grosse Denkfreiheit, was den künstlerischen Aspekt der Planung angeht. Die Themen, die mich umtreiben für das Musiktheater, haben allesamt mit gesellschaftlichen Zuständen und Umbrüchen zu tun – und diese sind durch die Pandemie noch verstärkt worden. Ich musste also nicht umdenken. Und praktisch hiess es lediglich, dass die szenische Umsetzung mit den geltenden Abstandsregeln vereinbar sein musste, zumindest einmal bis Ende des Jahres.

Wie erleben Sie derzeit die Stimmung am Haus?

Ich bin an sich nicht sehr esoterisch veranlagt, doch man spürt durchaus, dass es hier gut läuft, dass mein Vorgänger Peter Heilker gute Arbeit geleistet hat. Das Betriebsklima ist freundlich und angenehm, und es beeindruckt mich, wie kreativ das Haus durch die Krise gekommen ist. Man hat da immer gesehen, dass der Wille zu spielen da ist, dass das Theater in der Stadt sichtbar bleiben will. Und jetzt freuen sich alle darüber, dass es weitergeht.



Gibt es einschneidende Wechsel im Ensemble und im Team?

Es gibt Wechsel, aber mit Augenmass, nicht radikal. Natürlich habe ich mein künstlerisches Netzwerk, und eine Entscheidung für jemanden bedingt eben auch, sich gegen andere zu entscheiden. Aber einen Kahlschlag hat es nicht gegeben.



Wie werden Sie sich dem Publikum präsentieren?

Ich möchte auf die Leute zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Über meine Themen möchte auch Leute ansprechen, die sich nicht primär für die Gattung Oper interessieren. Ich sehe das Theater im Zentrum der Stadt, hier soll die Themen verhandelt werden, die gesellschaftlich wichtig sind. Ein demokratischer Grundgedanke ist, dass diese Gesellschaft sich im Theater auch repräsentiert fühlt.

Und wie wollen Sie das erreichen?

Man muss also darauf schauen, welche ethnischen Hintergründe die Künstler und welches Geschlecht die Leute in Leitungsfunktionen bei bestimmten Produktionen haben ‒ zum Beispiel bei der «Zauberflöte», die wir ja im Programm haben: mit einem weiblichen Leitungsteam. Der Gedanke der Teilhabe spielt für mich auch am Theater eine grosse Rolle, natürlich immer unter der Prämisse, dass wir die jeweils besten Künstler wollen. Aber in der Auswahl habe ich eine Verantwortung; ich möchte auf und hinter der Bühne in allen Funktionen ein möglichst buntes Bild fördern ‒ denn das finde ich ja so auch hier in St.Gallen vor.

«Warum ist Monostatos schwarz?», so titelte die NZZ diese Woche einen Artikel über die Frage des Kanons. Wird Monostatos in der St.Galler «Zauberflöte» schwarz sein?

Ich bin kein Verfechter der Cancel-Culture. Wir spielen diese Stücke ja unter anderem, weil sie einen universellen humanistischen Kern haben. Mit den Störgeräuschen aus ihrer Entstehungszeit müssen wir heute umgehen. Eine Oper ist nicht die Partitur an und für sich, sondern das, was man Hier und Jetzt daraus macht. Da kann ich Monostatos nicht mehr «blackfacen». Wir haben einen weissen Monostatos, Riccardo Botta, und wir haben einen schwarzen Darsteller, Justin Hopkins, der Sarastro singen wird. Wir haben auch eine schwarze Pamina. Und das ist nicht Konzept der Produktion, sondern liegt einfach daran, dass wir neu zwei schwarze Ensemblemitglieder haben. Grundsätzlich bin ich ein grosser Freund des «farbenblinden» Castings. Wir gehen ja auch ins Theater, um eine Geschichte zu glauben. Das schaffen wir, unabhängig von der Hautfarbe der Darsteller.

Haben Sie auch vor, den Kanon aufzubrechen? «Breaking the waves» der Komponistin Missy Mazzoli weist in diese Richtung.

Ja, es ist eine sehr ambivalente Geschichte, basierend auf dem Film von Lars von Trier, und ganz bestimmt abseits des Gängigen, des Schemas von Opfer und Täter. Selten gespielt wird aber auch die nächste Festspieloper, Tschaikowskys «Jungfrau von Orléans». Das ist zwar eine bekannte und operntypische Geschichte ‒ die sich aufopfernde Frau ‒, aber sie wird hier aus anderer Perspektive gesehen. Ansonsten werde ich den Kanon erweitern, um Werke, die zeitgleich zu sehr bekannten entstanden sind, aber auch um neue Geschichten, die mit uns heute zu tun haben.

«Herstory» ist Ihr Spielplanmotto, auf der Bühne und in entscheidenden künstlerischen Positionen. Wird man diese Frauenpräsenz zu spüren bekommen?

Das will ich hoffen! Schon im Moment, wenn die Dirigentin in den Graben kommt. Dieser Mensch hat ja einen wahnsinnigen Einfluss, bringt mit seinen Händen den riesigen Klangkörper im Graben und auf der Bühne in Bewegung. Wenn das eine Frau ist, hat das eine grosse Wirkung. Musikalisch sind die beiden Dirigentinnen, die ich engagiert habe, absolute Fachleute. Es wird nicht nur diese Spielzeit so sein. Mir geht es nicht um eine Quote, sondern um Gerechtigkeit. Ich habe ja Rechtswissenschaft studiert, und dies, weil mich immer gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert haben. Im Theater muss man sich die Frage stellen: Wer hat das Mikro in der Hand, wer erzählt wessen Geschichten? Es sollte keine Ausnahme sein, dass eine Frau dirigiert oder die Komponistin des Werks ist.

Diese Woche wurde bekannt, dass es in zwei Jahren einen neuen Direktor geben wird, der die Gesamtverantwortung über die einzelnen Sparten übernimmt. Wussten Sie das 2019 schon, als Sie Ihren Vertrag unterschrieben?

Ich wusste, dass es eine Änderung im Führungsmodell geben wird, aber nicht, wie sie genau aussieht. Bislang hatten wir in Werner Signer einen Partner, der der Kunst die nötige Freiheit lässt. Ich habe einen Vertrag für vier Jahre unterschrieben, werde also mit der neuen Führung zu tun haben, doch jetzt freue ich mich erst einmal, hier das Programm gestalten zu dürfen, da fühle ich mich wie Hans im Glück. Ich könnte mir gut vorstellen, länger hier zu bleiben, doch das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab. Machtfülle auf dem Papier ist sehr davon abhängig, wie jemand sie wahrnimmt.

Passt die neue Führungsstruktur in unsere Zeit?

Schwierige Entscheidungen werden nicht unbedingt leichter, wenn ein Kollektiv sie fällt. Der CEO eines Unternehmens hat ebenfalls eine gewisse Machtfülle, und ein Theater ist ein grosser Betrieb, dessen Handlungsfähigkeit gewährleistet sein muss. Oper zu machen, ist übrigens etwas sehr Kollektives; da hilft es zuweilen, wenn einer das Sagen hat. Aber eines ist klar: Machtstrukturen dürfen nicht verkrustet sein.