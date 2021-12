Ostschweizer Kurzfilm: Superheld rettet Menschheit vor Corona

Interview «‹Superchief› schafft es, die Leute zu vereinen und Corona zu besiegen»: Im Kurzfilm des Herisauer Noel Koller kämpft ein 80-Jahre-Held gegen die Pandemie In sieben Minuten schafft es der Superhero mit Vokuhila-Frisur im «Back To The Future»-Auto, die Menschheit vor Corona zu retten. Beim parodistischen Low-Budget-Film «Superchief 2021 – Pandemic Patrol» spielten 35 Personen ehrenamtlich mit. Gedreht wurde in Arbon, St.Gallen und Gossau. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 21.12.2021, 14.05 Uhr

Im Kampf gegen das Coronavirus: «Superchief 2021 – Pandemic Patrol». Hinter der Kamera der Regisseur Noel Koller. Bild: PD

Mit neonfarbener Trainingsjacke und Vokuhila-Frisur gegen Corona: «Superchief 2021 – Pandemic Patrol» ist der erste Kurzfilm des 26-jährigen Herisauers Noel Keller. Ohne Budget, dafür mit viel ehrenamtlicher Unterstützung hat der Drehbuchautor, Regisseur und Mitgründer der Arboner Multimedia-Agentur Xeeh eine parodistische Hommage an die 80er-Jahre gedreht.

Regisseur Noel Koller. Bild: PD

Wie ist die Idee zum Kurzfilm entstanden?

Noel Koller: Ich bin sehr filmbegeistert und grosser 80er-Jahre-Fan. Die Lieblingsfilme meiner Kindheit waren aus dieser Zeit, zum Beispiel «Police Academy» oder «Back To The Future». In den vergangenen Jahren habe ich in vielen Bereichen ein 80er-Jahre-Revival beobachtet, etwa in der Mode oder der Musik. Seither hatte ich Lust, einen Film in diesem Look zu machen. Nur eine Story hatte ich nie gefunden.

Dann kam Corona.

Corona ist so allgegenwärtig, dass ich etwas dazu machen musste. Während meines Austauschsemesters in Portugal hatte ich Zeit, eine Idee zu entwickeln. Aber es ist ein heikles Thema: Der Film soll kein politisches Statement sein, sondern primär unterhalten, ohne Corona zu verharmlosen.

Was ist die Message?

Die Spaltung unserer Gesellschaft hat mich am meisten beschäftigt. Egal, was für eine Meinung jemand hat, wir müssen uns alle mit Corona auseinandersetzen und gemeinsam einen Weg finden. «Superchief» schafft es am Ende, die Leute zu vereinen und Corona zu besiegen.

Wie aufwendig war die Produktion?

Für sieben Minuten Film war der Gesamtaufwand sehr gross. Wir haben zwischen August und Oktober an acht Tagen in Arbon, St.Gallen und Gossau gedreht. Insgesamt haben über 35 Leute – Freunde und Arbeitskolleginnen – ehrenamtlich mitgewirkt – ohne ihren Einsatz wäre es nicht gegangen. Für den Schnitt und die Postproduktion habe ich nochmals etwa 100 Stunden aufgewendet.

Kinoplakat von «Superchief 2021 – Pandemic Patrol». Bild: PD

Was waren die Schwierigkeiten beim Dreh?

Das Wetter. Wir haben oft draussen und im Dunkeln gedreht, das Zeitfenster war entsprechend kurz. Die Leute wollten irgendwann auch wieder nach Hause. Ausserdem hat es oft geregnet. Auch die Koordination und Planung der Drehtage waren aufwendig.

Wie haben Sie den 80er-Jahre-Look erreicht?

Die Farbkorrekturen geben dem Ganzen einen schäbigen Videokassetten-Look. Wichtig sind auch die Outfits und die Locations. Und «Superchiefs» Auto ist dasselbe wie aus «Back To The Future». Das war ein glücklicher Zufall: Von dem Modell gibt es etwa 6500 Stück, und der Besitzer der Nummer 49 lebt in Degersheim. Er war begeistert von der Idee.

Wie waren die Rückmeldungen?

Sehr gut. Ich hatte etwas Angst, dass die Leute die Gags halblustig finden, aber an der Premiere in Arbon ist wirklich viel gelacht worden. Das ist das schönste Feedback.

Sind Sie zufrieden mit dem Endprodukt?

Ich bin selten voll zufrieden mit mir. Ein grosser Wermutstropfen sind jene Szenen, die wir nicht umsetzen konnten. Und die technischen Feedbacks von Fachleuten haben mich auf einige Mängel im Audiodesign und bei den Schnitten hingewiesen.

Wie geht es weiter? Kehrt «Superchief» zurück?

Ich möchte den Film unbedingt an ein paar kleinere Filmfestivals schicken. Es sind zwar schon viele lustige Ideen für Prequels und Sequels entstanden, aber vorläufig lasse ich das Thema. Mein nächstes Ziel ist ein etwas anspruchsvollerer, längerer Spielfilm mit mehr Substanz.

