Interview «Den Job des Alibi-Behinderten strebe ich nicht an»: Der St.Galler Autor Christoph Keller wurde wegen seines Blogs ans Weltwirtschaftsforum in Davos eingeladen Seit September 2020 schreibt Keller exklusiv für diese Zeitung monatlich einen offenen Brief an eine Schweizer Persönlichkeit. Anfang Dezember wandte er sich an Klaus Schwab, den Gründer und CEO des Weltwirtschaftsforums (WEF). Das hat nun zu einer Einladung ans WEF 2022 geführt. Christina Genova 13.01.2021, 17.00 Uhr

In seinem Blog mit dem Titel «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion», teilt Christoph Keller mit Prominenten seine Beobachtungen aus seinem Leben mit einer fortschreitenden Muskelkrankheit. Damit öffnet der Schriftsteller und Rollstuhlfahrer ihnen die Augen für Diskriminierungen, unter denen Menschen mit Behinderung leiden – klug, humorvoll und ganz ohne Selbstmitleid. Davon handelt auch sein aktuelles Buch «Jeder Krüppel ein Superheld», das im Limmat-Verlag erschienen ist.



Was löst die Einladung ans WEF bei Ihnen aus?

Christoph Keller: So ambivalent und problematisch das WEF sein mag, durch die Einladung bekomme ich eine einmalige Bühne für Inklusion, Sichtbarmachung von Behinderung und Antidiskriminierung. Klaus Schwab hat sehr offen – und rasch! – auf meine offenen Briefe an ihn und auf mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» reagiert.



Ist es nicht ein Widerspruch, wenn sich ein hochexklusiver Klub wie das WEF für Inklusion einsetzt?



Mir entgeht die Ironie nicht: Mit dem WEF hat man einerseits ein Symbol der Exklusion geschaffen. Davos ist während des WEF ein von der Schweizer Armee abgeriegeltes Dorf, zu welchem nur geladene Gäste Zutritt haben. Andererseits bietet die Website des WEF viele Informationen zum Thema Inklusion. Daran lässt sich anknüpfen. Die Grundidee des WEF, zusammenzusitzen, um Probleme zu lösen, ist urdemokratisch, um dieses globale Lagerfeuer einen Stacheldraht herumzuziehen, weniger.

Warum haben sie Klaus Schwab als Adressaten eines Ihrer Briefe ausgewählt?



Bei meinen Briefen geht es mir darum, die Hand auszustrecken. Ich schreibe nicht nur an die Unverbesserlichen, sondern an Leute, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie weitertreiben, verbessern können, was sie tun. Deshalb schreibe ich unterschiedlichste Menschen an – Politikerinnen, Architekten, Talkmaster – und stelle ihnen Fragen, die sie nicht so gerne haben, die aber etwas auslösen sollen.



An den St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann und Klaus Schwab schrieben Sie gleich zwei Briefe. Sind Sie ein hartnäckiger Mensch?



Ja. Es geht mir um eine nachhaltige Diskussion über Behinderung und Diskriminierung. Eine, die weiter und weitergeht, bis wir Resultate haben. Sonst ist es eine Alibiübung. Peer Teuwsen, der Kulturchef der «NZZ am Sonntag», und Ignaz Vinzens, Direktor der St.Galler Invalidenversicherung, haben mich in ihren Briefen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das kann zu Resultaten, Änderungen führen.



Welche Bilanz ziehen Sie nach den ersten sechs Briefen?



Ich bin freudig überrascht über die vielen guten Reaktionen. Alle antworten, Ideen zeichnen sich ab. Und bei jedem Brief lerne ich etwas dazu: Die Briefe sind die Anlauframpe auf die Autobahn der Inklusion. Wenig überraschend kamen von den beiden Politikern, der Bundespräsidentin Sommaruga und dem St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann, die unverbindlichsten Antworten. Hier wünsche ich mir mehr. Wie gesagt, ich bin hartnäckig.



Sie sind also zufrieden damit, wie es bisher gelaufen ist?

Selbstverständlich bin ich nicht zufrieden! Ich will Konkretes sehen, das braucht Zeit und Hartnäckigkeit. Das schönste jüngste Beispiel dafür ist der Rundgang, den ich auf Einladung des Kulturmagazins «Saiten» mit der damaligen St.Galler Stadträtin und heutigen Stadtpräsidentin Maria Pappa im Herbst unternommen habe. Ich machte sie aufmerksam auf zahlreiche Hindernisse, mit denen Rollstuhlfahrer konfrontiert sind. Der Stadtingenieur kam danach vorbei, und jetzt gibt es bei uns im Quartier ein paar Rampen mehr, die vielen Leuten das Leben ein bisschen leichter machen.



Besteht nicht auch am WEF die Gefahr, dass man Sie zu Ihrer schönen Rede beglückwünschen wird, danach aber nichts weiter passiert?

Es wird auch in Davos darum gehen, konkret zu werden. Und dranzubleiben. Wie genau, das muss ich mir noch überlegen. Wer wird dort sein, wen werde ich treffen können? Den Job des Alibi-Behinderten strebe ich jedenfalls nicht an.



Bis zu einer vollständigen Inklusion von behinderten Menschen in die Gesellschaft ist es aber noch ein weiter Weg?

Wirklich integriert ist nur, wer immer mitgedacht wird. Vieles zeigt in die richtige Richtung, die strukturelle Diskriminierung aber ist buchstäblich in Stein gemeisselt, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, bei der Ausbildung, bei den Jobs – wer mit Behinderung kriegt zum Beispiel jetzt, während der Pandemie, eine Stelle? Auch sind Menschen mit Behinderung in der Politik nicht gemäss ihrem Anteil an der Bevölkerung, der rund 20 Prozent beträgt, vertreten. Stellen Sie sich vor, was eine Bundesrätin, die im Rollstuhl sitzt oder blind ist, auslösen würde. Sichtbarkeit macht Behinderung normal.



Im Brief an Simonetta Sommaruga schrieben Sie, dass das eingeschränkte Leben der Pandemie dem «behinderten Leben» verblüffend ähnlich sei. Was kann man von behinderten Menschen für die Quarantäne lernen?



Jetzt, wo es draussen so kalt und ungemütlich ist, bin auch ich manchmal etwas söderig und muss an mein geduldigeres Selbst appellieren. Meine Behinderung hat mich gelehrt, mich in Geduld zu üben. Denn auch wenn ich es pressant habe, geht es nicht schneller, als es geht, mein Körper macht das Gehetze nicht mit. Mir fällt auf, wie verwöhnt unsere Gesellschaft ist. Es fällt uns schwer, zu verzichten, zum Beispiel auf das Skifahren. Doch gibt der Verzicht eine gewisse Gelassenheit. Und wenn nicht alle Bedürfnisse sofort befriedigt werden können, kommt wieder Vorfreude auf.



Zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Sie haben 20 Jahre in New York gelebt, Ihre Frau ist US-Amerikanerin. Wie sehen Sie den Sturm auf das Capitol von vergangener Woche?

Ich hätte eher mit einem Zusammenstoss mit Gegendemonstranten gerechnet. Wir hätten eine solche Eskalation aber erwarten sollen. In allen Medien wurde von den Plänen der Fans dieses Herren, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, berichtet. Der grosse Vorteil ist, dass er als Möchtegern-Caudillo untalentiert ist, sonst wären die USA jetzt ein autokratischer Staat. Wenn er jetzt ungestraft davon kommt, kann es sein, dass talentiertere und besser organisierte Autokraten kommen, und sein Werk vollenden.