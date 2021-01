Interview «Selbst wenn mir ein Buch nicht gefällt, lese ich es zu Ende»: Der Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani wird Kritiker des SRF-Literaturclubs Wohl nirgends haben Kritikerinnen und Kritiker grössere Reichweite als im SRF-Literaturclub. Der Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani ist ab Januar neu dabei in der illustren TV-Kritikerrunde. Er lese mit seinem Verstand und seinem Herzen, sagt der Wahl-Frauenfelder. In der Literaturkritik geht es für ihn um die Auseinandersetzung mit einem Buch, nicht um die Bewertung oder ein Urteil. Dieter Langhart 14.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Begeisterung für Literatur weitergeben: Schriftsteller Usama Al Shahmani im Oktober 2020 im Frauenfelder Oberstufenzentrum Auen, wo er einen Schreibinsel-Workshop leitete. Bild: Andrea Stalder

Sie waren letzten Oktober Gast in der Jubiläumssendung des «Literaturclubs». Wie hat sich das angefühlt?

Usama Al Shahmani: Es war eine grosse Ehre für mich, wie ein Ankommen. Ich schloss Bekanntschaft mit dem Team, fühlte mich bestätigt auf meinem Weg, mein Horizont weitete sich.

Wie kam es zur Aufnahme in die Kritikerrunde?

Im Dezember wurde ich per E-Mail angefragt, ob ich Teil des Kritikerteams werden und die kommenden zwei Sendungen am 26. Januar und am 18. Mai übernehmen wolle. Dann rief mich der Chefredaktor an.

Wie haben Sie reagiert?

Natürlich sagte ich mit Freude zu, fühlte mich geehrt. Auch wenn die Ehre, der Respekt vor Büchern viel Arbeit bedeuten: Ich muss ein noch nicht erschienenes Buch lesen und sagen können, warum ich es empfehle.

Zur Person Bild: KEY/Ennio Leanza Usama Al Shahmani, Schriftsteller Geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukar (Nasiriya), studierte Usama Al Shahmani arabische Sprache und moderne arabische Literatur. Er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 wegen eines Theaterstücks fliehen musste und in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittler und übersetzt ins Arabische, darunter «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion» von Friedrich Schleiermacher. Sein erster Roman «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch» wurde mehrfach ausgezeichnet. Im Limmat Verlag erschien zuletzt sein Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen». Al Shahmani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. Ab Januar ist er im Kritikerteam der TV-Sendung «Literaturclub» auf SRF. Neben Al Shahmani sind dort dabei: Laura de Weck, Martin Ebel, Elke Heidenreich, Milo Rau, Raoul Schrott, Thomas Strässle, Daniela Strigl, Philipp Tingler.

Können Sie zugleich schreiben und lesen?

Nein. Ich arbeite bereits an meinem nächsten Buch, aber daneben kann ich nicht andere literarische Werke lesen, Sachbücher hingegen schon. Ich muss mir also genügend Zeit fürs Lesen reservieren und dann meine Arbeit beiseitelegen.

Wie lesen Sie?

Ich lese mit meinem Verstand und meinem Herz, habe grosse Achtung vor Literatur. Selbst wenn mir ein Buch nicht gefällt, lese ich es zu Ende.

Braucht es Literaturkritik?

Gewiss. Es geht um die Auseinandersetzung mit einem Buch, nicht um die Bewertung oder ein Urteil. Ein Kritiker muss versuchen, dies zu entschlüsseln: die poetische Sprache und die Atmosphäre, die Farben und Stimmungen, den Aufbau des Buches. Er soll vergleichen, aber nicht schubladisieren. Literatur ist der Versuch, eine Welt zu entwerfen; sie ist ein Kunstwerk, keine Realität.

Was ist mit den Leserinnen und Lesern?

Leserinnen und Leser sind wichtig für die Gesellschaft. Es geht um die Lust am Lesen – und Literatur soll die Leserschaft vergrössern.

Wie gehen Sie mit Kritik um?

Ich kann sie akzeptieren, wenn ich weiss, worauf sie sich bezieht. Auf meine drei Bücher habe ich keine negative Kritik erhalten. Es gibt kein Falsch oder Richtig.

Was ist das Gegenteil von Literatur?

Ohne Freiheit leidet die Literatur, muss sich verstecken – und dann leidet die Sprache, leidet die Leserin, leidet der Leser. Gäbe es keine Literatur, würde die Sprache ersticken. Es geht nicht ohne Freiheit.

Was ist das Wichtigste beim literarischen Schreiben?

Die Sprache. Es geht um ihre Poesie, aber auch die erzählte Geschichte ist wichtig. Wir alle haben viele Geschichten, aber es geht darum, wie wir sie formulieren.

Sie sind in zwei Sprachen daheim: im Arabischen und im Deutschen. Vorteil oder Nachteil?

Das Arabische ist ungemein reich an Wörtern und Bildern. Meine beiden Kinder sind hier geboren und sozialisiert, aber auch sie sollen beide Sprachen kennen.

Hat die Sprache, mit dem Denken zu tun?

Auch wenn wir denken, tun wir dies mit der Sprache: denken bedeutet reden – immer. Ich lebe nicht zwischen, sondern in zwei Sprachen und geniesse das sehr.