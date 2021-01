Salsa con Aerosol: Der Thurgauer Musiker Jan Geiger heizt mit südamerikanischen Coronaliedern ein

Jan Geiger ist vor allem als Jazzschlagzeuger bekannt. Seit über 20 Jahren bildet er zusammen mit Josquin Rosset und Gabriel Meyer das international bekannte Jazztrio Rosset-Meyer-Geiger. Der 39-Jährige trommelt auch in der Band des Rheintaler Jazzsaxofonisten Peter Lenzin. Geiger wohnt mit seiner Familie in Steinebrunn und unterrichtet Schlagzeug an der Musikschule Toggenburg und an der Kanti in Wattwil. Unter dem Soloprojekt-Namen Klebeband veröffentlicht er seit 2010 eigene Lieder mit Augenzwinkern.