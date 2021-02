Interview «Reisen ist für Musiker wieder so ungewiss wie vor 500 Jahren» – für die Livestream-Konzerte des Zyklus Alte Musik St. Gallen nehmen sie Wege und PCR-Tests in Kauf Fast nicht zu glauben: Am Samstag beginnt die diesjährige Reihe Alte Musik St. Gallen, und alle Veranstaltungen finden statt – als Livestreams. Für die international renommierten Solisten und Ensembles sei das ein Segen, sagt Michael Wersin, künstlerischer Leiter: «Manche treten seit Monaten zum ersten Mal wieder auf.» Bettina Kugler 03.02.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Wersin, künstlerischer Leiter der Reihe Alte Musik St. Gallen, hier bei einer Probe für ein Livestream-Konzert in der Kathedrale. Bild: Ralph Ribi

Die Reihe Alte Musik St. Gallen steht seit Jahren für Konzerte mit renommierten Ensembles und Solisten, die sich der so genannten historisch informierten Aufführungspraxis widmen – die also Musik des Mittelalters, der Renaissance, der Barockzeit und Klassik in der Spieltechnik ihrer Entstehungszeit interpretieren, auf Nachbauten historischer Instrumente. Michael Wersin, mit Verena Förster künstlerischer Leiter des Zyklus, ist selbst als Organist in zahlreichen Barockformationen tätig. Er weiss um die Existenzsorgen freischaffender Musiker aufgrund der Coronakrise.

Alte Musik St. Gallen lässt Konzertbesucher eintauchen in weit zurückliegende Jahrhunderte, mit dem Anspruch, möglichst authentisch «alt» zu klingen. Hätten Sie Anfang März 2020 gedacht, dass die nächste Ausgabe rein digital zum Publikum kommt?

Michael Wersin: Natürlich nicht! Ich bin zunächst einmal froh, dass wir die Reihe nicht absagen müssen, denn in den Programmen steckt sehr viel Konzeptarbeit. Wir haben in der Planung einen Vorlauf von zwei Jahren. Das diesjährige Programm entstand im Frühjahr 2019; das Konzert mit Miriam Feuersinger zu den «Neun deutschen Arien» von Händel kam im Februar 2020 hinzu – ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit in Paris war und es erste Anzeichen gab, dass Covid-19 etwas anderes sein würde als eine Grippewelle. Wir haben das Ausmass dieser Pandemie lange unterschätzt. Im Sommer beschlich mich die Ahnung, dass die Einschränkungen wohl doch noch eine Weile dauern würden. Und jetzt, Anfang des Jahres, empfinde ich die Stimmung insgesamt als sehr düster. Da ist es ein Lichtblick, dass die Konzerte zumindest als Livestreams stattfinden können – und zwar genau so, wie sie von Anfang an geplant waren.

Zwei der insgesamt fünf Konzerte sind relativ gross besetzt. Macht Sie das nicht nervös, angesichts der sich ständig ändernden Massnahmen und Einschränkungen?

Doch, diese beiden Konzerte, in denen zum einen Orchesterwerke von Mozart gespielt werden, mit Arthur Schoonderwoerd am Hammerklavier und dem Ensemble Cristofori, zum anderen ein achtköpfiges Vokalensemble Werke von Palestrina und Orlando di Lasso singen wird, sind in eine Herausforderung. Damit konnte vor zwei Jahren keiner rechnen. Um die erforderlichen Abstände einzuhalten, müssen wir an diesen beiden Daten auf die Kirche St. Laurenzen ausweichen; in St. Mangen wäre zu wenig Platz. Das heisst aber auch, dass wir die in St. Laurenzen vorhandene Technik und Mikrofonierung für das Livestreaming zusätzlich einrichten und aufrüsten müssen.

Die Mezzosopranistin Sabine Lutzenberger (2.v.l.) ist zweimal in der Konzertreihe Alte Musik St. Gallen zu Gast – einmal mit ihrem auf mittelalterliche Musik spezialisierten Ensemble Per-Sonat. Auf dem Programm steht Musik aus Klöstern der Zisterzienserinnen. Bild: zVg

Grenzüberschreitendes Reisen ist derzeit eine unsichere Sache, die Bestimmungen ändern sich täglich. Wie steht es mit der Mobilität Ihrer ausländischen Gäste?

Das ist tatsächlich der einzige Punkt, in dem wir bis zum Schluss zittern müssen. Momentan können EU-Länder von heute auf morgen bestimmen, dass ab dem nächsten Tag niemand mehr ein- oder ausreisen darf; diese Lage löst bei mir durchaus hin und wieder Panikreaktionen aus. Kurioserweise haben wir das Konzert «Nord- und südalpine Vokalkunst» am 21.2. als Beispiel für den regen musikalischen Austausch reisender Künstler in der Renaissancezeit konzipiert. Es sollte zeigen, wie vernetzt das europäische Musikleben schon damals war, bei aller Beschwerlichkeit des Reisens. Das können wir unterdessen viel besser nachfühlen! Hätte irgendwer gedacht, dass es ein Problem werden könnte, wenn vier Musiker aus verschiedenen Haushalten zusammen im Auto aus Italien in die Schweiz reisen wollen? Bislang sieht es so aus, als könnten alle kommen – falls nicht, so habe ich keinen Plan B.



Sind auch Coronatests nötig?

Ab dem 8. Februar werden neu PCR-Tests für Reisende aus Hochrisikogebieten verpflichtend; sicherheitshalber verlangen wir nun von den Musikern, die am Eröffnungswochenende vom 6./7. Februar mitwirken, einen negativen Antigentest. Das ist eine freiwillige Auflage zur erhöhten Sicherheit aller Beteiligten. Ausserdem haben wir 50 Antigentests organisiert; am Samstag während der Probe bieten wir einen zweiten Test an für die Rückreise.

Das nehmen die Musikerinnen und Musiker in Kauf, für ein Livestream-Konzert vor leeren Kirchenbänken?

Ja, und das sehr gerne! Das Ensemble Cristofori beispielsweise, eine wirklich ausgezeichnete, auf Musik der Klassik und frühen Romantik spezialisierte Solistengruppe mit Sitz im französischen Besançon, kann hier in St. Gallen zum ersten Mal seit sechs Monaten auftreten. Ich weiss, dass Musiker im Moment fast weinen vor Freude, wenn sie im Mail lesen: Das Konzert findet statt. Ob nun mit Publikum vor Ort oder nicht. Die Verzweiflung ist gross, viele haben Existenzsorgen.

Wie stehen Sie selbst zu Livestreams? Sie haben in letzter Zeit an etlichen mitgewirkt, unter anderem in der St. Galler Kathedrale. Ist das mehr als eine Notlösung?

Die Bregenzer Sopranistin Miriam Feuersinger singt und erzählt bei AMSG im Gesprächskonzert am 13. Februar von Erfahrungen mit Georg Friedrich Händels beliebten «Neun deutschen Arien».

Ich bin beileibe kein Streamingfanatiker. Eher sehe ich es pragmatisch: Es ist momentan eben die einzige Möglichkeit, Konzerte durchzuführen und den Kontakt zum Publikum zu halten – und die Musikerinnen und Musiker erhalten auf diese Weise immerhin die ihnen zugesagte Gage. Allerdings ist es auch so, dass die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Veranstalter nun noch deutlicher werden. Wer mit jedem verkauften Ticket rechnen muss, kann nicht einfach gratis streamen.

Woher kommen bei AMSG die Mittel für die zusätzlichen Kosten? Livestreams sind aufwendig und teuer, und budgetiert waren sie ja nicht.

Ich habe in den vergangenen Jahren vorausschauend gehaushaltet und bei grösseren Konzerten immer mehrere tausend Franken mitbudgetiert für Unvorhergesehenes. Die Corona-Situation zählt ganz sicher dazu. Wir haben glücklicherweise mit der Dietschweiler-Stiftung einen grosszügigen Geldgeber; doch ich wollte nicht um einen weiteren Zustupf für das Streaming bitten. Er wird ja auch etwas Geld frei, wenn wir keine Publikums-Apéros anbieten können. Andererseits fehlen die Kollekten - das war immerhin jeweils ein vierstelliger Betrag. Aber ich denke, wir können es uns leisten.

Gerade die Apéros gehören aber zum Markenzeichen der Reihe, die stark auf Vermittlung und Nähe zwischen Künstlern und Publikum setzt. Kann man das via Livestream kompensieren?

Wir halten auf jeden Fall fest an den Einführungen und vermittelnden Formen, etwa dem Gesprächskonzert. Da werde nun eben nur ich am 13.2. Fragen an Miriam Feuersinger und die Musiker Cosimo Stawiarski, Bettina Messerschmidt und Andrea Cordula Baur stellen. Alle unsere Gäste werden selbst in ihr jeweiliges Programm einführen. Und auch der Workshop zu Mozarts Klavierkonzert A-Dur am Hammerklavier wird gestreamt: Hier kann man bequem zu Hause erleben, wie Arthur Schooenderwoerd den jungen St. Galler Pianisten Luca Di Salvo betreut und erfährt dabei viel über die musikgeschichtlichen Hintergründe und die eindrückliche Klangwelt des Hammerklaviers. Durch die Kamera rückt das vielleicht noch näher als vor Ort in der Kirche St. Laurenzen.

Alte Musik St. Gallen findet vom 7. Februar bis 7. März 2021 in den St. Galler Kirchen St. Mangen und St. Laurenzen statt, alle Konzerte (17 Uhr) und Einführungen (16 Uhr) gibt es als kostenlose Livestreams auf amsg.ch.

Auf der Website finden sich Details zu den Programmen und den eingeladenen Künstlern 2021: Neben dem Hammerklavier-Spezialisten Arthur Schoonderwoerd mit dem Ensemble Cristofori (6./7.2.) sind dies u.a. die Sopranistin Miriam Feuersinger (13.2.), Sabine Lutzenberger und ihr Ensemble Per-Sonat (14.2.) sowie der Klarinettist René Oswald (28.2.). Das Konzert von Organist Lorenzo Ghielmi (vorgesehen am 7.3.) wird auf 2022 verschoben.