Manuel Stahlberger erhält einen nationalen Theaterpreis

Interview «Privat lache ich mehr als auf der Bühne»: Der St.Galler Liedermacher und Kabarettist Manuel Stahlberger erhält einen Schweizer Preis für Darstellende Künste Für seine «feinsinnige Gesellschaftskritik» wird Manuel Stahlberger eine Auszeichnung vom Bundesamt für Kultur. Im Interview spricht der 47-Jährige über Protestlieder und Bünzlis – und erklärt, warum es ihm peinlich ist, schreiend auf der Bühne herumzutanzen.

Bild: Tobias Garcia (St. Gallen, 26. Oktober 2021)

Es ist viel los bei Manuel Stahlberger. Am Mittwoch trat er in Baden auf, am Freitag ist er in Schwyz, am Samstag in Uznach. Und heute Donnerstag darf der St.Galler Liedermacher und Kabarettist in Delémont einen Schweizer Preis für Darstellende Künste des Bundesamts für Kultur entgegennehmen. «Es isch e Gstürm, aber e schöns», sagt der 47-Jährige.

Stahlberger steht seit bald dreissig Jahren auf der Bühne, aber nicht nur das: Seine künstlerische Laufbahn begann er als Zeichner, seine Comicserie «Herr Mäder», die er für das Kulturmagazin «Saiten» schuf, ist Kult. Aktuell ist er mit seinem Soloprogramm «Eigener Schatten» auf Tour – und bald soll ein neues Album seiner Band Stahlberger erscheinen.



Ende Mai erhielten Sie den HSG-Kulturpreis, nun folgt die nächste Ehrung. Überrascht?

Manuel Stahlberger: Ja, das hätte ich nicht erwartet. Ich denke bei meiner Arbeit nie an Preise. Umso grösser ist natürlich meine Freude. Früher hiess dieser Preis ja Theaterpreis – ich bin immer noch manchmal erstaunt, dass das Theater zu meinem Business geworden ist.

Als coronageplagter Kulturschaffender können Sie das Preisgeld von 40'000 Franken gut gebrauchen. Motiviert Sie das, weiterzumachen?

Motivation in Form von Geld brauche ich keine, ich habe sowieso Lust, weiterzumachen. Ich mache meine Arbeit gerne. Aber natürlich gibt mir der Preis Zeit, an etwas zu arbeiten, ohne dabei ans Geldverdienen denken zu müssen. Momentan läuft aber ohnehin genug. Ich werde mich nicht einfach zurücklehnen und Geld verprassen.

Was würden Sie denn machen, wenn Sie Zeit hätten?

Ich würde gerne wieder mehr zeichnen. Das habe ich in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt, weil mir andere Dinge wichtiger waren, zum Beispiel die Musik.

Arbeiten Sie an etwas Konkretem?

Nein. Aber ich würde gerne wieder einen Comic machen. Ich müsste zwar zuerst eine neue Bildsprache suchen, mich freizeichnen. Wenn ich meine Herr-Mäder-Zeichnungen heute betrachte, finde ich sie vom Stil her ziemlich retro.

Manuel Stahlbergers Comicfigur Herr Mäder ist eine Kultfigur. Bild: PD

Sie sagten, Sie seien erstaunt, dass das Theater zu Ihrem Business geworden sei. Wie meinten Sie das?

Ich sah mich immer mehr als Zeichner, als Mann im Hintergrund, weniger als Liedermacher und Performer, wie ich es heute bin. Ich bin völlig planlos in diese Kleinkunstszene reingerutscht. Doch ich entdeckte ständig neue Nischen und entschied mich, auf diesem Weg weiterzugehen. Anfangs nahm ich es nicht allzu ernst, doch ich arbeitete stets fleissig an meinem eigenen Kosmos.

Das «Dureringe», über das Sie ja auch einen Song geschrieben haben, hat sich offenbar gelohnt: Die Jury verleiht Ihnen den Preis unter anderem, weil Sie «Hartnäckigkeit beweisen».

Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas beweisen musste. Weder mir, noch einem Publikum. Ich blieb einfach immer dran an dem, was mich interessierte, suchte und fand meine eigene Ausdrucksweise. Ich fühle mich in meinem Metier je länger, desto freier. Das ist etwas sehr Schönes.

Auch mit Ihrer «feinsinnigen Gesellschaftskritik» überzeugten Sie die Jury. Was nervt Sie an der Gesellschaft?

Gesellschaftskritik tönt, als wüsste ich es besser. Natürlich gibt es Dinge, die mich stören. Diese Dinge dichte ich dann aber meistens einer Figur an, die Texte handeln fast nie eins zu eins von mir. Manchmal verwirrt mich die Welt einfach und es hilft mir, mit einer Geschichte Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Ich bin aber kein Protestsongschreiber – obwohl es eine gute Zeit für Protestsongs wäre.

Im Lied «S erscht Mol» singt Manuel Stahlberger von seinem allersten Matchbesuch im Espenmoos. Video: Youtube

Ihre Texte zielen oft auf das Kleinbürgertum. Im Song «Di Heilig Famili» lassen Sie eine Mutter sagen: «Wenn man nicht Grosseltern wird, haben sich die eigenen Kinder ja gar nicht gelohnt.»

Klar, meine Songs spielen häufig in überschaubaren, klischierten Mittelstandsverhältnissen. Aber das ist einfach die Kulisse, die könnten auch woanders spielen. Die Geschichten zwischen den Figuren interessieren mich mehr, die vergeigte Stimmung in dieser Familie an Weihnachten zum Beispiel und was daraus entsteht, oder eben nicht. Es geht mir nicht darum, Bünzlis in die Pfanne zu hauen. Auch ich führe heute ein ziemlich geordnetes Leben. Ohne dass es sich bünzlig anfühlt.

Aktuell sind Sie mit Ihrem Soloprogramm «Eigener Schatten» unterwegs. Sie sind ein zurückhaltender Mensch, trotzdem beginnen Sie die Show mit einer expressiven Tanzeinlage – müssen Sie dafür über Ihren eigenen Schatten springen?

Der expressive Tanz ist ein Überbleibsel einer ursprünglichen Idee: Ich wollte Dinge ausloten und auf die Bühne bringen, die ich mich nicht traue oder die ich nicht kann, wie zum Beispiel das Tanzen. Aber das rückte dann immer mehr in den Hintergrund, jetzt geht es vor allem um Geschichten, die ich wie meinen eigenen Schatten mit mir herumtrage. Und ja, am Anfang tanze und brülle ich wie ein Wilder. Das ist mir jedes Mal etwas peinlich, aber es tut gut.

In seinem aktuellen Soloprogramm «Eigener Schatten» nimmt Manuel Stahlberger Anlauf zum Sprung über seinen eigenen Schatten. Bild: Tobias Garcia

Sie gelten als Melancholiker, auf der Bühne verziehen Sie oft keine Miene. Wie kommt es dazu?

Viele Leute meinen, das sei ein Trick von mir, aber es passiert einfach so. Viele finden es auch komisch, dass ich so selten lache, vor allem, dass ich über meine eigenen Witze nicht lachen muss. Privat lache ich sicher mehr als auf der Bühne, ich bin kein abgelöschter und desinteressierter Mensch.

Sie tragen schwermütige Lieder vor und zeigen absurde Powerpoint-Präsentationen. Ist das noch Kabarett?

Es stimmt: Die Lieder sind nicht der lustigste Teil meiner Show, Angebote zum Lachen sind aber schon da. Ich finde es schön, wenn es hörbare Reaktionen aus dem Publikum gibt, aber in meinen Songs suche ich das Humoristische nicht. Die Texte haben auch nur selten eine Pointe.

Zum Schluss: Mit Ihrer Band Stahlberger traten Sie zuletzt vor zwei Jahren auf. Kreative Pause?

Ein Teil unserer letzten Albumtour wurde wegen Corona zweimal verschoben, irgendwann machte es keinen Sinn mehr, das nachzuholen. Stattdessen nutzten wir die Zeit, um ein neues Album aufzunehmen. Es ist so gut wie fertig und wird irgendwann im Frühling rauskommen.

Verraten Sie uns mehr. Wie klingt es?

Wir finden es gut bis jetzt. (lacht) Entstanden ist es zusammen mit dem deutschen Produzenten Olaf Opal. Es hat viel Repetitives darauf, aber auch viele poppige Sachen. In unserem kleinen Kosmos sind das Radiohits – ob die Radios das auch so sehen, wird sich zeigen.