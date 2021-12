Musical «Lady Bess» kommt ins Theater St.Gallen

Interview «Nie würde ich ein Musical über Prinzessin Diana oder die Pandemie schreiben»: Musical «Lady Bess» kommt im Februar ins Theater St.Gallen Die Mutter ermordet, vom Vater verstossen, von der Halbschwester bedroht: «Lady Bess» erzählt die wenig bekannte Geschichte von Queen Elizabeth I. Ein Gespräch mit den Erfolgsautoren Michael Kunze und Sylvester Levay. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Die Musicals von Michael Kunze und Sylvester Levay stossen auch im asiatischen Raum auf Begeisterung. Das Bild stammt von einer Aufführung des Musicals «Lady Bess» in Tokio 2017. Bild: PD

Michael Kunze und Sylvester Levay: Diese zwei Namen stehen für Erfolgsmusicals wie «Elisabeth» und «Rebecca». Die beiden Deutschen haben etliche Preise gewonnen, ihre Stücke wurden in 18 Sprachen übersetzt und lösen auch im asiatischen Raum Begeisterung aus. Mit «Lady Bess» kommt nun ein weiteres Musical nach St.Gallen. Es handelt vom Leben Königin Elizabeths der I. von England.

Nach «Elisabeth» und «Marie Antoinette» ist «Lady Bess» bereits Ihr drittes Musical über eine Königin. Woher kommt die Faszination für Royals?

Michael Kunze: Das ist ein Zufall. Es ging mir nicht darum, das Leben der Royals abzubilden. Als Historiker habe ich ein Flair für historische Figuren. Aber in allen meinen Libretti geht es in erster Linie ums Erwachsenwerden. «Elisabeth», das Musical über die österreichische Kaiserin, und «Marie Antoinette» handeln von zwei Frauen, die im Lauf des Stücks reifer werden durch das, was sie erleben. So ist es auch bei «Lady Bess». Das sind Themen, die mich faszinieren.

Sylvester Levay: Mich auch. Und an «Lady Bess» gefällt mir, dass die Geschichte bei Elizabeths Krönung aufhört. Die Kriege und Hinrichtungen, die danach kommen, eignen sich nicht für ein Musical.

Michael Kunze: Ich verwende die historischen Figuren, um die Probleme der Gegenwart in den Kostümen der Vergangenheit auf die Bühne zu bringen.

Arbeiten seit 50 Jahren erfolgreich zusammen: Texter Michael Kunze (links) und Komponist Sylvester Levay. Bild: Imago

Was fasziniert Sie an den historischen Figuren?

Michael Kunze: Sie bieten einfach unglaublich spannende Geschichten. Elizabeth war eine der bedeutendsten Politikerinnen Englands. Doch wie sie zu dieser starken Königin wurde, wissen die wenigsten. Diese Geschichte fasziniert mich. Die Geschichte der jungen Elizabeth und ihrer Halbschwester Mary, die vor ihr Königin war und eine Schreckensherrschaft führte, und die versuchte, Elizabeth umzubringen. Das bietet dramatischen Stoff – ideal für ein Musical.

Sylvester Levay: Wenn ich mit anderen über Elizabeth spreche, höre ich oft: Sie war brutal, sie führte Kriege, unterdrückte Menschen. Wir aber zeigen ihre menschliche Seite.

Weshalb zeigen Sie die Probleme der Gegenwart nicht in einem gegenwärtigen Stück?

Michael Kunze: Das hat damit zu tun, dass wir im Musiktheater einen eigenen Raum schaffen, der nicht real ist. Das Sprechtheater geht seit Schiller den Weg des naturalistischen Theaters. Das Musiktheater ist diesen Weg nicht gegangen. Die Musik erzählt etwas, das im Text allein nicht erzählt werden kann. Das ist das Besondere am Musiktheater und der Grund, weshalb ich es so sehr liebe. Es schafft einen Raum, der den Zuschauer zum Nachdenken anregt, auf eine Weise, die ihm keine Angst macht, denn es sind ja nicht seine aktuellen Probleme. Nie würde ich ein Musical über Prinzessin Diana schreiben oder über die Pandemie. Das wäre zu real und das Publikum würde sich vor der Botschaft verschliessen.

Herr Levay, Sie öffnen mit Ihrer Musik diesen Raum. Wie machen Sie das?

Sylvester Levay: Es ist einfach: Michaels Texte inspirieren mich. Unsere Zusammenarbeit funktioniert so gut, weil er nicht einfach sagt, hier ist der Text, schreib die Musik dazu. Wir arbeiten eng zusammen, tauschen uns immer wieder aus. Meist schreibt er die fertigen Verse über meine Musik, die ich aufgrund seiner Textideen komponiert habe. Zudem haben wir das Glück, dass die Chemie zwischen uns vom ersten Moment stimmte, und das ist nun schon fast 50 Jahre her.

«Lady Bess» wurde 2014 in Japan uraufgeführt. Bild: PD

Michael Kunze: An erster Stelle steht die Geschichte. Diese wollen wir mit Text und Musik gleichwertig erzählen. Die Charaktere und ihre Probleme drücken sich auch über die Musik aus. Die Figuren sagen uns, wie sie sich ausdrücken wollen, sei es textlich oder musikalisch. Und gute Autoren hören auf ihre Figuren.

Was ist Ihre Lady Bess für eine Figur?

Michael Kunze: Jede interessante Figur hat eine Wunde, die normalerweise in der Kindheit geschlagen wird. Lady Bess’ Trauma ist, dass ihre Mutter, Anne Boleyn, ihr als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde. Und dann wird sie ihr durch die Hinrichtung noch genommen, als sie etwa drei Jahre alt ist. Elizabeth wurde aus dem Palast verbannt und ihr Vater, den sie bewunderte, wollte sie nicht mehr sehen. Dieses psychologische Mutter-Kind-Trauma zieht sich durch unser Stück. Das ist Stoff für eine dramatische Geschichte.

«Lady Bess» feierte 2014 in Japan Weltpremiere. Ihre Werke werden auch in Südkorea und China gezeigt. Weshalb sind sie dort so erfolgreich?

Michael Kunze: Unsere Dramamusicals haben wie vorhin erwähnt den nichtnaturalistischen Ansatz. Im japanischen und chinesischen Theater gibt es viele Parallelen zu dieser Art Musiktheater. Deshalb passen sie kulturell in diesen Raum.

Sylvester Levay: Normalerweise werden die Musicals in die jeweilige Sprache des Landes übersetzt. Aber in Shanghai wurden «Elisabeth» und «Mozart!» auf Deutsch gezeigt. Am Schluss hat der ganze Saal – und wir reden hier von etwa 3000 Sitzen – auf Deutsch mitgesungen. Das war ein tolles Erlebnis.

Das Theater in St.Gallen ist kleiner. Was gefällt Ihnen an der Zusammenarbeit hier?

Michael Kunze: Für jedes Musical wird mit Auditions ein neues Ensemble zusammengestellt. Dadurch treten hier die besten Musicaldarsteller auf. Wir schätzen auch, dass das Bühnenbild sowie die Kostüme im Haus hergestellt werden. Das ist Theater in seiner besten Form. Aus ganz Europa kommen Zuschauer und das Theater St. Gallen hat zurecht international einen guten Ruf.

«Lady Bess», Premiere am 19. 2., 19 Uhr, im Um!bau in St.Gallen. Infos unter theatersg.ch

