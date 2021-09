Interview «Manchmal kann ich hellsehen»: Der Thurgauer Thomas Götz kehrt mit seinem «ergötzlichen» Kabarett zurück auf die Bühne «Ergötzliches» geht wieder live. Die gesellschaftskritische Kabarett-Show mit Thomas Götz ist ab dem 16. September im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden zu sehen. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kabarettist Thomas Götz will nicht mehr nur mit der Kamera plaudern. Bild: Andrea Stalder

Die Kunstschaffenden trauen sich zurück auf die Bühne, das Publikum überlegt noch: Der Thurgauer Kabarettist Thomas Götz tritt am 16., 17. und 18. September wieder live im Theaterhaus in Weinfelden auf. Während der Pandemie verlegte er seine Politsatire kurz entschlossen in den Regionalsender Tele Diessenhofen. Weil das Geld knapp wurde, arbeitete er Teilzeit bei der Lungenliga Thurgau als Contact-Tracer.

Sie haben «Ergötzliches» während der Pandemie als Sendung produziert. Hat das digitale Medium auch Vorteile?

Thomas Götz: Ich bin nicht so der Digitäleli. Aber es war eben die einzige Möglichkeit, sich zu Wort zu melden und nicht in Vergessenheit zu geraten. Man ist schnell viel überregionaler unterwegs, das ist praktisch. Blöd ist, dass man immer nur mit der Kamera redet.

Haben Sie das besonders vermisst, dass Sie auf der Bühne Menschen direkt ansprechen?

Ja! Und dass man spontan auf sie reagieren kann. Wenn einer im Publikum laut schnauft, kann ich einfach sagen: He, was ist denn bei Ihnen los? Das Publikum beeinflusst den Abend und macht jeden Auftritt anders. Die Biodiversität ist grosszügiger. In Liveshows kann man auch leichter auf aktuelle Ereignisse eingehen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ist das Programm denn noch nicht fertig?

Nein, gar nicht. Ich brauche ein bisschen Druck und dann gibt’s nur noch Kaffee, Zigaretten und Schreiben. Den letzten Teil des Programms, den Narr, mache ich immer in der Nacht vor dem Auftritt. So streife ich alles, was in der aktuellen Politik passiert. Und manchmal kann ich auch ein bisschen hellsehen.

Aha?

Trumps Wahlsieg habe ich dummerweise prophezeit. Und im Februar 2020, als Covid-19 in China erstmals Thema war, ging ich mit einer Hygienemaske und einem Corona-Bier auf die Bühne. Als Gag. Ich konnte nicht wissen, was hier bald los sein würde. Bühnenpartner Daniel Felix hat vor dem Auftritt noch zu mir gesagt: «Willst du das echt machen, mit der Maske? Das Thema ist in 14 Tagen sicher durch.»

Und jetzt ist es immer noch in der Themen-Hitparade.

Stimmt, um Corona komm ich auch im neuen Programm nicht herum. Die Leute sollen darüber lachen können, es ist schon ernst genug. Es bietet sich an, weil alle eine Meinung dazu haben und es in den Medien geradezu omnipräsent ist. Satire geht nur, wenn sich das Publikum damit schon auskennt, sonst muss man sich stundenlang erklären.

Thomas Götz als sein Alter Ego, der parteilose Nationalrat Arnold Schnyder. Bild: Andrea Stalder

Gibt es Themen, um die Sie einen Bogen machen?

Nein, ich schiesse ja immer in alle Richtungen. Verärgern will ich niemanden - aber dafür habe ich ja meine Bühnenfiguren. Gewisse Sachen sage nicht ich, sondern eben Arnold oder Sabine. Die Figuren sind überzeichnet, aber doch nah an der Realität. Mit Nationalrat Arnold Schnyder habe ich schon spasseshalber Wahlkampf betrieben. Es gab Leute, die das nicht gemerkt und ihn gewählt haben.

Der Philosoph und Kolumnist Ludwig Hasler fragt sich, woher im Impf- und anderen Dramen unsere aggressive Humorlosigkeit kommt. Sind die Leute noch offen für Humor oder sind wir schon zu sauer?

Man begegnet sich häufiger mit einem leicht gereizten Misstrauen. Und dann kommt immer die Frage: Bist du geimpft oder nicht? Aber man muss die Dramen in die Absurdität ziehen, damit sie wieder lustig werden. Menschen können gut über sich selber lachen. Sogar die Politiker schauen sich «Ergötzliches» an und haben dann Freude an der Realsatire, an den Widersprüchen, mit denen sie sich herumschlagen.

Sie haben während der Pandemie als Contact-Tracer gearbeitet. Hätten Sie fast das Künstler-Handtuch geworfen oder war das eine Notlösung?

Ich habe nur 50 Prozent gearbeitet, dass es mich nicht überfordert. (lacht) Es war spannend, sich querbeet mit Menschen unterschiedlichster sozialer Schichten zu unterhalten. Aber einen fixen Job zu suchen, kam für mich nie in Frage. Ich habe hart dafür gearbeitet, von meinen Auftritten leben zu können, das hänge ich sicher nicht wegen einer Pandemie an den Nagel.

Reservation für «Ergötzliches» unter: www.ergoetzliches.ch oder www.theaterhausthurgau.ch