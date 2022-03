Interview Kulturvermittler Richi Küttel über die neue Plattform Literaturstadt St.Gallen: «Wir wollen so viele Literaturinteressierte wie möglich erreichen» Seit kurzem ist die Plattform «Literaturstadt St.Gallen» online – ein neues Projekt der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur. Initiator Richi Küttel spricht im Interview über die Ziele des Vorhabens. Karsten Redmann Jetzt kommentieren 30.03.2022, 17.00 Uhr

Kulturvermittler und Spoken-Word-Poet Richi Küttel hat die Plattform «Literaturstadt St.Gallen» initiiert. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 22. März 2022)

Seit mehr als zehn Jahren ist Richi Küttel aktives Mitglied der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur St.Gallen (GdSL). In der Pandemie hat sich der ehrenamtlich organisierte Verein, bei dem der 49-jährige Kulturvermittler und Spoken-Word-Poet im Vorstand sitzt, inhaltlich neu aufgestellt. Mit der «Literaturstadt St.Gallen» – einer Plattform, die Literatur in der Stadt sichtbar und erlebbar machen soll – präsentiert die GdSL ihr neuestes Kulturprojekt.

Seit rund zehn Jahren wird versucht, St.Gallen als Buchstadt zu positionieren – ein eher gescheitertes Projekt. Warum braucht es Ihrer Meinung nach eine Literaturstadt St.Gallen?

Richi Küttel: Bei der Buchstadt ging es mehr um das Medium Buch. Wir haben da einen gänzlich anderen Fokus, wollen eine Plattform sämtlicher literarischer Veranstaltungen in der Stadt bieten, möchten Schalt- und Schnittstelle zugleich sein.

Wann kam die Idee für die Literaturstadt zum ersten Mal auf?

Während der Pandemie. Da hatten wir genug Zeit, um über eine Neuausrichtung nachzudenken.

Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt?

Nach aussen hin ist es das Ziel, sämtliche Literaturveranstaltungen der Stadt St.Gallen gesammelt darzustellen, und zwar auf einer Website plus zweimonatlichen Plakataushängen. Gegen innen hin hat unser Vorhaben den Effekt, dass die verschiedenen Veranstalterinnen und Veranstalter sich gegenseitig besser wahrnehmen und ein direkter Austausch entsteht. Fest eingeplant ist zudem ein monatlicher Newsletter mit Veranstaltungshinweisen. Ausserdem laden wir die Veranstalterinnen und Veranstalter zweimal im Jahr zu einem Netzwerktreffen ein.

Wie funktioniert die Koordinierung beziehungsweise das Sammeln der Veranstaltungen?

Wir haben eine Schnittstelle zum Kalender des Kulturmagazins «Saiten». Das ist wichtig für die Akzeptanz des Projekts. Die Veranstalterinnen und Veranstalter können somit sicher sein, dass sie keine weitere Plattform mit ihren Inhalten bespielen müssen.

Welche Institutionen haben sich bereit erklärt mitzumachen?

Grundsätzlich alle Institutionen, die in St.Gallen mit Literatur zu tun haben: das Palace, die DenkBar, die Grabenhalle, das Literaturhaus Wyborada, die Kellerbühne und so weiter. Selbstverständlich auch die städtischen Bibliotheken.

Mit welchen Kosten müssen die Veranstalterinnen und Veranstalter rechnen?

Im ersten Jahr ist die Mitgliedschaft kostenlos. Ab dem zweiten Jahr ist eine Staffelung der Beiträge angedacht. Das Literaturhaus Wyborada zum Beispiel mit etwa 50 Veranstaltungen pro Jahr wird dann wohl mehr zahlen als beispielsweise der Kultbau mit deutlich weniger Lesungen.

Wie finanziert sich das Projekt?

Die GdSL hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Und dadurch, dass wir die Anzahl unserer Veranstaltungen leicht reduzieren, haben wir freiwerdende Mittel zur Verfügung. Im Übrigen suchen wir nach weiteren Quellen. Wir denken da vor allem an langfristige Partnerschaften mit Stiftungen.

Was werden die nächsten Schritte sein?

Am Wortlaut-Literaturfestival, das am vergangenen Wochenende in St.Gallen stattfand, haben wir bereits die Flyer verteilt und die Website ist seit kurzem aktiv geschaltet. Wir sind also mitten im Probebetrieb und wollen natürlich so viele Literaturinteressierte wie möglich erreichen. Wenn online alles einwandfrei funktioniert, möchten wir auch stärker im Printbereich aktiv sein, das heisst: Plakate aufhängen und Ähnliches.

Wann werden die Plakate voraussichtlich hängen?

Wir dachten so an Mai oder Juni. Die Plakatplätze an den Kultursäulen haben wir bereits reserviert.

www.literaturstadt.ch

