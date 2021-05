INTERVIEW «Jedes kleine Geräusch wird eingefangen»: Die Appenzeller Autorin Rebecca C. Schnyder schuf für ihren Liebes-Podcast ein 360-Grad-Klangerlebnis Nach «Öber em Tal» und «Dune am Meer» feiert der letzte Teil der Appenzeller Hörspiel-Trilogie von Rebecca C. Schnyder mit «Zmittst drin» am Pfingstmontag seine Premiere auf SRF 1. Sie begab sich dafür mit ihrem Team für drei Tage an den realen Schauplatz, einen ehemaligen Hof in Rehetobel. Viola Priss 20.05.2021, 18.45 Uhr

Rebecca C. Schnyder, Theater- und Hörspielautorin ist in Wald aufgewachsen, heute lebt sie in St.Gallen.

Bild: SRF

Mit einem «Gute Fahrt, Julia» endete die zweite Folge «Dune am Meer» der Hörspieltrilogie von Rebecca C. Schnyder. Drei Jahre ist das nun her. So lange mussten die Hörerinnen und Hörer auf ein Wiedersehen mit dem wortkargen Bauern Martin und Julia, die zwischen Heimat und Metropole hin und her gerissen ist, aber auch mit ihren Gefühlen zu Martin hadert, warten. Nach «Öber em Tal» und «Dune am Meer» folgt nun «Zmittst drin». Es geht auch diesmal um die grossen Themen Liebe, Stadt und Land, sowie die Frage: Wohin gehöre ich?

Für die Aufnahmen von «Zmittst drin» gingen Sie mit den Schauspielern Jeanne Devos und Philipp Langenegger drei Tage lang auf einen ehemaligen Hof über der Gemeinde Rehetobel. Weshalb?

Rebecca C. Schnyder: Das war die Idee unseres Regisseurs, Reto Ott. Er wollte die dritte Folge, nicht wie die zwei ersten Teile im Studio aufnehmen, sondern binaural. Das heisst, der Hörer hat ein 360-Grad-Klangerlebnis, da er auf beiden Ohren und zeitgleich Geräusche hört, statt wie sonst, nur aus einer Richtung. Somit war klar, die Aufnahme muss dort stattfinden, wo die Geschichte tatsächlich spielt: auf einem ehemaligen Hof im Ausserrhodischen. Dieser gehörte übrigens den Grosseltern der Schauspielerin Jeanne Devos, die Julia spricht.

Wie funktioniert eine binaurale Aufnahme?

Der Vorteil besteht darin, dass wirklich alles ausgespielt wird. Wenn Julia davonstürmt, tut Jeanne das auch tatsächlich. Ein Traktor, der vorbei fährt, die Geräusche auf dem Land, nichts ist simuliert. Man kann sich das vorstellen, wie bei einem Filmdreh, bloss ohne Bilder. Alles, was im Hörspiel passiert, haben die Schauspielerin und der Schauspieler auch real ausgeführt. Jedes kleine Geräusch wird eingefangen. Wenn man das Hörspiel mit Kopfhörern hört, klingt es, als stünde man wirklich mit den Figuren auf dem Feld.

Das Hörspiel «Zmittist drin» spielt nicht nur in der Gemeinde Rehetobel, die Atmosphäre der ausserrhodischen Gemeinde wurde auch mittels neuestem binauralen Verfahren vor Ort eingefangen. Bild: SRF

Sowohl Philipp Langenegger, als auch Jeanne Devos wie auch Sie sind im Appenzellerland aufgewachsen. Hat auch das etwas in der Arbeit geändert?

Absolut. Es entsteht auf jeden Fall eine viel authentischere Atmosphäre. Vertraut waren wir durch die jahrelange Zusammenarbeit ohnehin.

Da liegt die Frage nahe, ob auch Sie als Autorin dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Stadt und Land fühlen, ob die Geschichte autobiografische Züge hat?

Nein, ich bin angekommen. Schon als Jugendliche bin ich vom Land in die Stadt gezogen und fühle mich dort heimisch. Es gibt aber sicher Parallelen. Wenn man beispielsweise wie Jeanne Devos irgendwann merkt, man will Schauspielerin werden, heisst das, man muss zwangsläufig weg, hinaus in die Welt.

War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie in Mundart schreiben würden?

Nein, es gibt eine ursprüngliche Variante auf Hochdeutsch, die vom SWR ausgestrahlt wurde. Sie heisst «Über dem Tal». Als ich diese dem SRF schickte, rief mich Reto Ott, der Regisseur an und sagte: «Das ist gut. Aber ich höre es noch nicht. Wir müssen das auf Mundart machen.» Ich war einverstanden, unter der Bedingung, dass ich es im Appenzeller Dialekt schreibe und dadurch Philipp Langenegger den Bauern Martin sprechen muss. Ich sagte: «Es gibt sonst keinen Schauspieler mit dem richtigen Dialekt.»

Für die Ausserrhoder Schauspieler Philipp Langenegger und Jeanne Devos waren die Aufnahmen ein Heimspiel. Bild: SRF

Ursprünglich war das Hörspiel gar nicht mehrteilig gedacht – wie kam es zu Teil zwei und drei?

Das kam intuitiv und automatisch. Irgendwann war die Idee einfach da. Ich hatte das Gefühl: Das kann so nicht enden, das muss weiter gehen mit den beiden und schrieb «Dune am Meer» in zwei Wochen runter. Das war fünf Jahre nach «Öber em Tal». Für die dritte Folge dauerte es nicht ganz so lange. Es brauchte aber auch da die realen drei Jahre, in der die Figuren wachsen und Julia erneut in ihre alte Heimat zu ihrer Jugendliebe zurückkehrt.

Damit setzten Sie Ihr Publikum einer ziemlichen Geduldsprobe aus. Sicher werden diese wissen wollen: Gibt es eine Fortsetzung?

Ich war sehr überzeugt, nach dem dritten Teil sei Schluss. Inzwischen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wer weiss, ausschliessen würde ich es nicht mehr. Es keimt schon wieder eine Idee in mir, vielleicht ein Spin-off? Ich muss zugeben, am Ende der Aufnahmen war ich etwas wehmütig.

Multisurround in Appenzell: Für die Aufnahmen wurden in alle Richtungen Mikrofone platziert, um die natürliche Geräuschkulisse einzufangen. Bild: SRF

Was sind binaurale Tonaufnahmen? Wörtlich übersetzt bedeutet binaural, zweiohrig. Gemeint sind Tonaufnahmen, die unter Bedingungen erstellt werden, die menschlichem Hören entsprechen, also auf beiden Ohren. Bei der einfachsten Methode benötigt der Tontechniker zwei Mikrofone, die seitwärts voneinander wegzeigen und einen Abstand zueinander einhalten, der in etwa dem Ohrabstand des Menschen entspricht. Oft werden die Mikrofone dafür auf einem Trennkörper, zum Beispiel ein Fussball, platziert, um einen Kopf zu simulieren.

Erstausstrahlung: Montag, 23.5.2021, 20 Uhr, Radio SRF 1, Zweitausstrahlung: Freitag, 25.6.2021, 20 Uhr, Radio SRF 1 und als Podcast.