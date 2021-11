Interview «In Bachs Musik finde ich mich selbst wieder»: Der Teufner Bariton Manuel Walser über barocke Genialität, Stadtflucht und Stimm-Wellness Vom Eldorado der Opernwelt Wien zurück ins Appenzellerland: Der Bariton Manuel Walser aus Teufen singt zum Jubiläum der Bachstiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz drei Konzerte. Am 17. November interpretiert er die Kantate BWV 82 «Ich habe genug» in der Kirche Trogen. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 12.11.2021, 12.44 Uhr

Den Barockmeister Johann Sebastian Bach lernte Manuel Walser bereits als 12-Jähriger in der Bachkantorei Appenzeller Mittelland und später im Ensemble der Bachstiftung kennen. Nach der Matura in Trogen studierte er bei der Sängerkoryphäe Thomas Quasthoff in Berlin und startete seine Karriere fulminant mit einem Engagement an der Staatsoper Wien. Jetzt kehrt der 32-Jährige als Solist in die Ostschweiz zurück: Gemeinsam mit der Sopranistin Nuria Rial singt er zum 15-jährigen Bestehen der Bachstiftung am 17. November in der Kirche Trogen.

Ihre Begegnung mit J. S. Bachs Musik als junger Knabensopran hat Ihre berufliche Laufbahn nicht unwesentlich geprägt. Wie fühlt es sich an, nach elf Jahren an der Oper vermehrt zu seinem Werk zurückzukehren?

Manuel Walser: Als 12-Jähriger sang ich in Bachs Johannespassion, das hat mich sehr bewegt, es war ein Event. Daher ist mir seine Musik sehr vertraut. Bach bringt mich zu mir selbst zurück, das Singen bekommt einen meditativen Aspekt. Seine Kompositionen sprengen für mich den Begriff «Musik», sie werden vielmehr eine Urkraft. Kunst, die zeitlos funktioniert.

Die Kantate «Ich habe genug» ist kein Loblied auf das Leben, sie handelt von der Sehnsucht nach Erlösung und dem Tod. Wie erklären Sie sich ihre Popularität?

Zugegeben, als lebensbejahender Mensch nehme ich zum Text eine gewisse Distanz ein. Allerdings nicht emotional, ich muss die barocke Todessehnsucht ja dennoch glaubhaft transportieren. «Ich habe genug» ist eine von nur drei Bachkantaten für einen solistischen Bass, musikalisch ist sie ein Bijou. Vor allem die kammermusikalische Qualität ist unheimlich reizvoll. Ähnlich wie zum Beispiel bei Gustav Mahlers Rückert-Liedern. Nur ein Solist, aber ein ganzes Orchester.

Ist das Musizieren nach der Zwangspause ein anderes?

Ich nehme wahr, dass die Sensibilität füreinander höher ist. Unsere Sinne sind geschärft. Das Adrenalin kickt wieder und auch das Publikum ist sensitiver als zuvor. Ich finde das Gefühl des 12-Jährigen wieder, der zum ersten Mal die Johannespassion singt. Das hilft mir, beim Musizieren die Kraft des Moments zu erkennen und sie mutig zu nutzen.

Im Juli sangen Sie in der Wagner-Oper «Das Rheingold» an den Tiroler Festspielen Erl, im Oktober Lieder von Gustav Mahler in Finnland und nun eine Bachkantate. Wo fühlt sich Ihre Stimme am wohlsten?

Ich bin gerne ein Allrounder. Wenn ich weiss, was ich technisch tue, kann ich am Abend Wagner singen und am nächsten Morgen Bach. Die Abwechslung lehrt mich, sensibel mit meiner Stimme umzugehen. Natürlich gibt es Komponisten wie Robert Schumann, die sehr stimmfreundlich komponieren. Aber ich suche auch die Herausforderung.

Sie haben Ihr Engagement an der Wiener Staatsoper kurz vor der Pandemie gekündigt. Haben Sie diese Entscheidung bereut?

Keineswegs. Die Freiheiten, die ich als Freischaffender habe, sind ein Glücksfall. Ich wähle mein eigenes Repertoire, gestalte meine eigenen Konzerte. Die Pandemie war beruflich natürlich katastrophal, aber persönlich sehr bereichernd. Frei nach Manuel Stahlberger: Jeder Scheiss ist eine Chance. Ich habe meine Heimat neu erkundet, den Alpstein und das Radfahren für mich entdeckt. Also meine Atmung hat sicher profitiert.

Seit zwei Jahren wohnen Sie wieder in Teufen. Was hat Sie aus den europäischen Metropolen zurück ins Appenzellerland gebracht?

Nach elf Jahren Grossstadt habe ich den Bezug zur Familie und zur Heimat gesucht. Und die Möglichkeit, beruflich mehr zu reisen. Während der Zeit an der Staatsoper war ich an Wien gefesselt. Man ist praktisch mit dem Betrieb verheiratet. Jetzt bin ich innerhalb eines Monats ungefähr sieben Tage in Teufen und drei Wochen unterwegs. Was ich hier sehr schätze, ist die Nähe zur Natur. Sie gibt mir viel Kraft und Energie.

17. November, 19 Uhr, evangelische Kirche Trogen. Dasselbe Konzert wird am 16.11., 19 Uhr, in der Peterskirche in Basel aufgeführt und am 18.11. in der Kirche St.Peter in Zürich. Das Konzert in Trogen ist auch als Livestream zu erleben. Programm: BWV 199 «Mein Herze schwimmt im Blut», BWV 82 «Ich habe genug» (ursprüngliche Schreibweise «Ich habe genung»), BWV 202 «Weichet nur, betrübte Schatten».