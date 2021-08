Charles Uzor ist neuer Präsident des Vereins "Contrapunkt"

Interview «Wir wollen neue Musik als Erlebnis auf die Bühne bringen»: So will der Komponist Charles Uzor den Verein «Contrapunkt» verändern Charles Uzor ist nicht nur Komponist, sondern auch neuer Präsident des Forums «Contrapunkt». Im Interview erzählt er, wieso ihn das klassische Konzertformat langweilt – und entschuldigt sich für das männerlastige Programm. Kathrin Signer 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Musik ist für den Komponisten und Vereinspräsidenten Charles Uzor eine «Offenbarung». Bild: Michel Canonica

«Contrapunkt» stimmt neue Töne an: Neu übernimmt der Komponist und Musikpädagoge Charles Uzor die Funktion des Vereinspräsidenten. Der Verein «Contrapunkt» widmet sich der zeitgenössischen Musik und veranstaltet jährlich eine Konzertreihe in der Ostschweiz. Das erste Konzert dieser Saison findet am Freitag, 20. August, im Kult-Bau statt.