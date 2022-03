Interview «Ich werde nicht als Konzertdirektor amten»: Chefdirigent Modestas Pitrenas widerspricht offiziellen Aussagen des Theaters St.Gallen Chefdirigent Modestas Pitrenas will keine Doppelrolle und anders als vom Theater St.Gallen kommuniziert, ab der Saison 2023/24 nicht zusätzlich den Posten als Konzertdirektor übernehmen. Ausserdem hat er seinen neuen Vertrag, der eine Verlängerung seiner Anstellung bis 2026/27 vorsieht, noch nicht unterschrieben. Martin Preisser Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.00 Uhr

Chefdirigent Modestas Pitrenas ist nicht gewillt, ab der Saison 2023/24 zusätzlich den Job eines Konzertdirektors zu übernehmen. Bild: Benjamin Manser

Sie verlieren ab der Saison 2023/24 Ihren Konzertdirektor Florian Scheiber.

Modestas Pitrenas: Ich bedaure das sehr. Ich verdanke Florian Scheiber nicht nur beruflich, sondern auch menschlich sehr viel. Er ist mir ein echter Freund geworden. Florian Scheiber ist kein Karrieremensch, aber ein sehr professioneller Konzertmanager. Ich konnte seine Ziele stets mittragen.

In der Medienmitteilung von Konzert und Theater St.Gallen steht, dass die Positionen Konzertdirektor und Chefdirigent zusammengelegt werden. Das wäre ein grosser Machtzuwachs für Sie.

Ich habe es auch in einem Brief an die Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen geschrieben: Ich werde nicht als Konzertdirektor amten. Das wollte ich nie und werde es auch nicht tun.

Das neue Organigramm, das der designierte gesamtverantwortliche Chef von Konzert und Theater St.Gallen, Jan Henric Bogen, vorgelegt hat, weist Ihnen diese Aufgabe aber zu.

Ja, das steht da. Aber niemand kann zwei 100-Prozent-Stellen ausfüllen. Ausserdem ist der Aufgabenbereich eines Chefdirigenten ein völlig anderer als der eines Konzertdirektors. Für die Arbeit, die Florian Scheiber macht, fühle ich mich weder ausgebildet noch qualifiziert.

Haben Sie den Vertrag über die Verlängerung Ihrer Tätigkeit um vier Spielzeiten schon unterschrieben?

Nein, die Vertragsverlängerung ist noch nicht unterschrieben. Ich habe bisher nur eine mündliche Zusage, kenne aber den neuen Vertrag und mein neues Pflichtenheft noch nicht. Das ist alles noch im Fluss. Ich könnte mir vorstellen, dass der Posten des Konzertdirektors gesplittet wird und ich einige künstlerische Aufgaben zusätzlich übernehmen werde. Und für die Organisation der Konzerte und des Orchesters wird es natürlich eine neue Person brauchen.

Wie geht es Ihnen gerade persönlich?

Ich fühle mich sehr im Kreuzfeuer. Ich habe das alles so nicht vorhergesehen und bin jetzt aber mittendrin in diesen Veränderungen. Aber ich will natürlich weiter für das Orchester die künstlerische Verantwortung tragen, auch in der neuen Konstellation und unter der neuen Führung.

Wie hat das Sinfonieorchester St.Gallen auf den Rauswurf von Konzertdirektor Florian Scheiber reagiert?

Ich will im Moment nicht für das Orchester sprechen. Aber es hat natürlich seine berechtigten Fragen, wie es weitergeht. Wir müssen uns jetzt aber auf die künstlerische Qualität unserer Arbeit und aktuell auf die bevorstehende Premiere von Verdis «La Traviata» konzentrieren.

