Interview «Ich kümmere mich nicht um meine Karriere als Filmschauspieler»: Der Trogner Michael Finger hat einen eindrücklichen Kurzauftritt in der SRF-Krimiserie «Wilder» In den letzten Jahren hat sich Michael Finger ganz auf sein Theaterprojekt «Cirque de Loin» konzentriert. Seit kurzem nimmt der 45-Jährige aber wieder Schauspiel- und Regieaufträge an. Filmrollen sind für ihn wie ein Dessert, ein «lustvoller Ausflug aus seinem künstlerischen Alltag». Dazu gehört auch sein Auftritt als Winiger in der TV-Serie «Wilder».

Christina Genova 26.01.2021, 21.22 Uhr

Michael Fingers als Winiger, einen Einzelgänger mit radikaler Vergangenheit. Einen Drehtag brauchte es für seinen Kurzauftritt in «Wilder». Bild: SRF/Pascal Mora

Wir treffen uns am Bahnhof St.Gallen. Der Schauspieler und Regisseur Michael Finger, der in Trogen und im Toggenburg lebt, muss nach dem Interview weiter nach Zürich in die Rote Fabrik, wo er bei einem Stück der freien Theatergruppe «Les mémoires d'Helène» Regie führt. Im Sommer konnte Finger den zehnten Geburtstag seines Cirque de Loin in der Rondelle der Lokremise St.Gallen mit dem Stück «Seelig» feiern. Nun hat der 45-Jährige einen Kurzauftritt in der zweiten Folge der dritten Staffel der SRF-Krimiserie «Wilder». Er spielt Winiger, einen verschrobenen Einzelgänger mit einer radikalen Vergangenheit. Dieser liefert Ermittler Kägi einen wichtigen Hinweis für seine Jagd nach dem Serienmörder.



In «Wilder» haben Sie eine kleine Rolle als Winiger. In der Eingangsszene wirkt er ziemlich bedrohlich: Er empfängt Ermittler Manfred Kägi mit dem Gewehr im Anschlag. Was ist Winiger für ein Typ?

Winiger lebt total zurückgezogen, komplett in seiner eigenen Welt. Er hatte schon früher Kontakt mit Bullen und kommt aus einem radikalen Milieu, ob rechts- oder linksextrem, wird nicht klar. Von seinen radikalen Positionen ist Winiger zwar mittlerweile abgerückt, er bewegt sich aber immer noch in einer Grauzone, surft im Darknet. Er trägt eine grosse Bitterkeit in sich, eine Wut auf den Staat und die Polizei. Kägi, den er von früher kennt, ist aber o.k., deshalb gibt er ihm auch einen Tipp, der seine Ermittlungen weiterbringt.



Die Rolle des Winiger wirkt, als sei sie Ihnen auf den Leib geschrieben worden.

Nein, im Gegenteil. Seit meiner Hauptrolle als Rafael in «Utopia Blues» von Stefan Haupt 2001 war ich auf hochemotionale, sensible Rollen abonniert. Deshalb hat mich die Figur des Winiger interessiert, weil es ein ganz anderer Typ ist – unberechenbar, ambivalent und latent aggressiv. Obwohl es eine winzige Rolle ist, hatte ich darauf fast mehr Reaktionen als 2019 auf meine Nebenrolle als Täufer Felix Manz im Kinofilm «Zwingli».



Winiger empfängt Ermittler Kägi in seinem Haus mit dem Gewehr im Anschlag. Bild: SRF/Pascal Mora

Wie war die Zusammenarbeit mit Marcus Signer, der als Kägi eine der Hauptrollen spielt?

Es war ein entspannter Genuss, it was pleasure. Signer ist ein cooler Typ, immer in seinem eigenen Berner Tempo unterwegs.



Winiger wohnt in einem eindrücklichen Haus. Die Atmosphäre ist düster, die Wände sind über und über mit Fotos bedeckt. Was wissen Sie darüber?



Das Haus ist keine Kulisse, sondern real, und befindet sich in La Chaux-de-Fonds. Es gehört offenbar einem verschrobenen Typen, der dort auch Partys veranstaltet. Auf der Toilette hängen Skelette, auf den Fotos an den Wänden sind zu 95 Prozent nackte oder halbnackte Frauen dargestellt, kein Quadratmeter Fläche ist frei. Es war einer meiner coolsten Filmsets überhaupt, sehr obskur und morbide.



Kägi und Winiger kennen sich von früher, als Winiger in einem radikalen Milieu verkehrte. Bild: SRF/Pascal Mora

In der Ostschweiz kennt man Sie vor allem als Gründer und künstlerischen Leiter der Theatertruppe Cirque de Loin. Sie arbeiten aber auch als freischaffender Regisseur und Filmschauspieler. Wie häufig?



Bis vor zwei Jahren lehnte ich alle Anfragen kategorisch ab. Ich war völlig verliebt in den Cirque de Loin und konzentrierte mich ganz darauf, bis zur totalen körperlichen Erschöpfung. Heute sind andere Projekte wie Ferien für mich, weil ich dann keinerlei Verantwortung tragen muss. Drei Viertel meiner Zeit wende ich aber noch immer für den Cirque de Loin auf. Immer dringlicher geworden ist in den letzten Jahren die Musik, sie ist für mich das Allerintimste. Lange traute ich mich nicht, dieses zarte Pflänzchen zu pflegen. 2020 ist nun mein erstes Soloalbum erschienen.



«Einer meiner coolsten Filmsets»: Michael Finger war von der morbiden Atmosphäre am Drehort beeindruckt. Die Wände waren dort über und über mit Fotos nackter Frauen bedeckt. Hier im Bild Ermittler Manfred Kägi (Marcus Signer), der von Winiger mit dem Gewehr bedroht wird.

Bild: SRF/Pascal Mora

Am Anfang Ihrer Karriere wurden Sie dank «Utopia Blues» schlagartig bekannt und an der Berlinale als Shooting Star ausgezeichnet. Wie wichtig ist Ihnen heute die Arbeit als Filmschauspieler?



Ich kümmere mich nicht um meine Karriere als Filmschauspieler. Engagements beim Film sind aber interessant, weil sie sehr gut bezahlt sind. Ausserdem wird man am Set total umsorgt und muss sich um nichts kümmern. Eine Filmrolle ist wie ein kleines Geschenk, wie ein Dessert. Gar nichts anfangen kann ich mit Castings. Zu meinen Filmrollen komme ich immer durch direkte Anfragen, so auch bei «Wilder». Es war ein winziger, lustvoller Ausflug aus meinem künstlerischen Alltag.



Sein Kurzauftritt als Winiger war für Michael Finger ein «lustvoller Ausflug aus meinem künstlerischen Alltag». Bild: SRF/Pascal Mora

Alle bereits ausgestrahlten Folgen der dritten Staffel sind auf SRF Play zu sehen. Dort befinden sich auch alle Folgen der zwei ersten Staffeln. Die gesamte dritte Staffel ist auf der neuen Play Suisse-App der SRG aufgeschaltet.