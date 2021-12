Jan-David Bolt erhält Preis am Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb

Interview «Ich erzähle Geschichten, keine Genres»: Jan-David Bolt lässt in seinem prämierten Kurzfilm einen Banker auf Schnecken treffen Der 30-jährige Regisseur hat mit «Phlegm» am Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb den ersten Preis in der Kategorie «Professionals» gewonnen. Er bewegt sich zwischen Fantasy, Horror und Komödie. Karsten Redmann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseur Jan-David Bolt hat mit «Phlegm» die Jury des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs überzeugt. Bild: PD

Am 12. Dezember wurde der sechsminütige Kurzfilm «Phlegm» beim Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb im Palace St.Gallen als bester Film in der Kategorie «Professionals» ausgezeichnet. Jan-David Bolt aus St.Margrethen ist der Regisseur und Drehbuchautor des prämierten Films. Der 30-Jährige hat damit sein Bachelorstudium an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen.

Ihr Film beginnt mit der Grossaufnahme einer Schnecke und endet mit Menschen, die sich wie Schnecken fortbewegen. Ist Ihr Film zeitkritisch gemeint? Ein Plädoyer für Entschleunigung?

Jan-David Bolt: Eine schöne Interpretation.

Auffällig ist, dass im gesamten Film nicht gesprochen wird. Und dennoch ist es kein leiser Film. War das von Beginn an so geplant gewesen, ein Film ohne Dialog? Und worin liegt der Mehrwert?

Ohne Dialoge auszukommen, gehörte zum Konzept. In der ersten Drehbuchvorlage gab es aber tatsächlich ein Streitgespräch zwischen einem Banker und einer Schnecke. Der Mehrwert liegt in der Universalität. Geschichten ohne Dialog zu erzählen, erfordert ziemlich viel Präzisierung und Reduktion. Dafür fällt die Sprachbarriere weg. Der Film hat vor kurzem zwei Preise in Macau gewonnen.

Schnecken spielen in «Phlegm» eine wichtige Rolle. Bild: PD

Sie arbeiten mit sprachstarken Bildern und einem atmosphärischen Sounddesign. Wie fanden Bilder und Musik zusammen? Was war zuerst? Die Musik rhythmisiert ja geradezu den Film.

Zuerst war da Lärm. Ich wohne in der Nähe des Hauptbahnhofs in Zürich. Da rattern und quietschen die Züge bis spät in die Nacht. Auf der Strasse wird gehupt, geschlendert, gerannt und gelacht. Das klingt jetzt romantischer, als es gemeint ist. Lärm hat Rhythmus und damit haben wir zu fünft experimentiert. Die Musik besteht zum grossen Teil aus Geräuschen, die nicht unbedingt in die Stadtakustik passen: allerlei Holz- und Perkussionsinstrumenten, dazu eine selbstgebaute Schneckenhaus-Rassel. Was endgültig im Film zu hören ist, würde ich als rhythmisierte Stadt-Natur-Kakofonie bezeichnen. Aber da dürfen mich die Musiker aus der Crew gerne korrigieren.

Video: Jan-David Bolt

«Phlegm» gleicht einer Novelle, da im Zentrum eine unerhörte Begebenheit steht. Als Genre-Kategorien ordnen Sie dem Film die Begriffe «Fantasy, Horror und Komödie» zu. Was hat Sie an der Anlage des Films gereizt?

Das mit den Genre-Kategorien ist meiner Ansicht nach langsam überholt. Ich ordne meine Filme Genres zu, weil das verlangt wird. Wenn ich den Film als Tragödie oder Drama bezeichnen würde, wäre das auch nicht verkehrt. Ich erzähle Geschichten, keine Genres.

Im Palace wurde der Film neben weiteren 25 Kurzfilmen gezeigt. Was geht Ihrer Meinung nach verloren, wenn die grosse Leinwand fehlt?

Die Fernsehgeräte werden immer grösser, das macht den Kinobesuch etwas unattraktiver. Aber ich hoffe, dass nach zwei Jahren Pandemie die Bandbreite des Sofakinos langsam ausgereizt ist. Eine Geschichte mit einem Saal voller Leute zu teilen, macht einfach Spass.

Hauptdarsteller Pascal Ulli spielt einen Banker. Bild: PD

«Phlegm» ist Ihr neuntes Filmprojekt und Ihre Abschlussarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste. Bisher haben Sie, abgesehen von einem Dokumentarfilm, stets Kurzfilme gedreht. Planen Sie in der näheren Zukunft einen Langfilm? Und schwebt Ihnen bereits ein Sujet vor?

Oha, neuntes Filmprojekt, ich habe gar nie nachgezählt. Ist man in der Schweiz ab zehn Projekten Filmemacher? Mein erstes langes Filmprojekt ist in Arbeit und heisst «Swissmess». Zusammen mit Deborah Lara Schaefer und Lars Mulle entsteht ein fünfteiliger Episodenfilm – Pflastersteinhagel in Bern, Goldschürfer an der Limmat, Zombies in Graubünden, Explosionen auf dem Bodensee. Wir versprechen Aktualität, Spektakel und Lachkrämpfe.

Der Film «Phlegm» ist auf SRF Play abrufbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen