Interview «Ich bin gespannt auf das, was nach dem Tod kommt»: Der Heimweh-Appenzeller Willi Näf befragt in seinem Buch zehn längst Verstorbene Unter dem Titel «Seit ich tot bin, kann ich damit leben» veröffentlicht Willi Näf geistreiche Interviews mit der Grossmutter von Donald Trump, Winston Churchill oder der Muttergottes. Rolf App Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Satiriker, Journalist, Hörspielautor und Heimweh-Appenzeller Willi Näf. Bild: PD

Eine arme Auswanderin aus Deutschland, die zur Grossmutter eines US-Präsidenten wird; ein Mann, der tiefgefroren auf ein neues Leben wartet; die Muttergottes, die erzählt, was es mit dem berühmten Engel auf sich hat; ein brutaler Nazi, der aus dem Jenseits berichtet; und ein Bub, der entführt wird: Bunt ist das Personal, das der Satiriker, Journalist, Hörspielautor und Heimweh-Appenzeller Willi Näf in einem Buch versammelt, in dem er Gespräche im Jenseits führt. Am 25. Februar liest er daraus in der Alten Stuhlfabrik Herisau.