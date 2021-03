Interview «Für mich gibt es keinen Grund, nicht wieder vor 50 Personen zu spielen»: Werner Signer, Direktor des Theaters St.Gallen, ist überzeugt, dass in seinem Haus nur ein geringes Ansteckungsrisiko besteht Die Enttäuschung und die Frustration beim Theater St.Gallen war gross, als der Bundesrat am 19. März keine Lockerungen für Kulturveranstaltungen verkündete. Direktor Werner Signer ist jedoch zuversichtlich, dass im Sommer die Festspiele auf dem Klosterhof stattfinden können.

Christina Genova 29.03.2021, 12.00 Uhr

Theaterdirektor Werner Signer ist bereit, von einem Tag auf den andern den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Bild: Nik Roth

Der BR orientiert erst am 14. April über mögliche Lockerungen. Was bedeutet das für das Theater St.Gallen?

Werner Signer: Es ist hart. Wir sind in einer Situation absoluter Perspektivlosigkeit. Wir hofften, dass kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen schon Ende März oder Anfang April wieder möglich sind. Alle waren enttäuscht, als der Bundesrat am 19. März die Lockerungen vertagte. Besonders frustriert war die Tanzkompanie, die in den Endproben für Cinderella steckte und das Stück gerne zur Aufführung gebracht hätte.

Wären Sie denn überhaupt bereit, von einem Tag auf den andern den Spielbetrieb wieder aufzunehmen?

Ja, diesen Anspruch haben wir. Da spüre ich auch eine persönliche Verantwortung gegenüber der Kunst. Wir hätten am 22. März starten können. Stellt der Bundesrat am 14. April Lockerungen in Aussicht, könnten wir ab 19. April oder 1. Mai beginnen. Wir wollen unbedingt noch vor Publikum auftreten in dieser Spielzeit. Die Künstler brauchen nicht nur die Proben, sie brauchen auch die Herausforderung des Auftritts.

Das Schutzkonzept erlaube schon jetzt Vorstellungen mit geringen Ansteckungsrisiko, schreibt das Theater in einer Mitteilung. Doch wäre dies angesichts wieder steigender Fallzahlen sinnvoll?

Man muss sich bewusst sein, dass wir jetzt deshalb mehr Fälle haben, weil mehr getestet wird. Für mich gibt es keinen Grund, nicht wieder vor 50 Personen zu spielen. Heute sind wir an einem anderen Punkt als vor einem Jahr, zu Beginn der Pandemie. Fast alle besonders gefährdeten Personen sind schon geimpft. Das Risiko für die Bevölkerung ist deshalb viel geringer. Das entscheidende Kriterium für mich ist die Belegung der Intensivstationen, und da sieht es gut aus. Parallel zur steigenden Zahl Geimpfter sollten auch Öffnungsschritte erfolgen. Es muss machbar sein, Kunst wieder zu ermöglichen.

Werner Signer 2019 auf der Bühne der St.Galler Festspiele.

Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Könnten Sie sich vorstellen, nur vor geimpften und genesenen Personen zu spielen?

Das ist schwierig. Es würde zu einer Zweiklassengesellschaft führen. Im Moment gibt er Bund vor, wer geimpft wird. Nicht alle, die sich impfen lassen wollen, können dies zur Zeit tun.

Unter welchen Voraussetzungen würden Sie die laufende Spielzeit vorzeitig abbrechen?

Daran will ich nicht einmal denken. Es besteht auch objektiv kein Grund dazu. Solange es geht, machen wir weiter. Ein Abbruch wäre fahrlässig. Auch in Krisenzeiten hat Kultur eine Daseinsberechtigung. Sie gehört zu uns Menschen wie Essen und Trinken. Sie ist ausserdem ein gutes und günstiges Mittel gegen die psychischen Kollateralschäden dieser Pandemie, über welche man nur selten redet.

Ab wieviel Personen würden Sie den Spielbetrieb wieder aufnehmen?

50 Personen sind für uns das Minimum, obwohl dies wirtschaftlich eigentlich nicht zu verantworten ist. Bevorzugen würden wir jedoch eine prozentuale Regelung, wie sie auch der Bundesrat vorgeschlagen hat. Ein Drittel der regulären Plätze zu besetzen ohne Begrenzung nach oben, scheint mir für die Startphase vernünftig.

Finden diesen Sommer die Festspiele statt?

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Festspiele durchführen können und damit ein würdiger Saisonabschluss möglich ist. Es ist erwiesen, dass Veranstaltungen im Freien absolut risikoarm sind. Ausserdem werden zur Festspielzeit Ende Juni schon sehr viele Leute geimpft sein. Selbstverständlich wird es keine Grossveranstaltung sein, so wie in anderen Jahren.

Konzerte im Livestream sind eine Möglichkeit, ein Lebenszeichen zu geben. Viel lieber aber würde das Sinfonieorchester St.Gallen vor Publikum spielen.

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 22. November 2020)

Wie kommen Ihre Streaming-Angebote an?

Das Streamen ist für uns ein wichtiges Mittel, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben und ein Lebenszeichen zu geben. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es wichtig, dass ihre Arbeit zu einem Resultat führt. Natürlich ist es nicht die Kunstform, für die wir brennen, ausserdem ermüdet sie mit der Zeit auch. Die Musikerinnen und Schauspieler lechzen danach, endlich wieder vor Publikum aufzutreten. Das Streamen kann dies nicht ersetzten. Die Zugriffszahlen waren im Dezember und Januar am höchsten. Es war in der dunklen Jahreszeit, das Angebot war noch neu.



Wie geht es dem Theater St.Gallen finanziell?

Um unsere Finanzen steht es nicht schlecht. Wir haben drei Millionen Franken Rückstellungen aus der vergangenen Spielzeit, die wir aufgrund von bereits ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen machen konnten. Falls wir ab Mai einen reduzierten Spielbetrieb aufnehmen und die Festspiele durchführen können, reichen die drei Millionen aus. Wir haben nichts auf Vorrat produziert und alles gestrichen, was nicht notwendig war. Alle Produktionen, die wir geprobt haben, kommen auf die Bühne. Einzig die Ersatzproduktion für das Musical «The Sound of Music», die Musical-Gala «Na, und?», findet leider definitiv nicht statt.

Könnte es in einem Worst-Case-Szenario auch zu Kündigungen kommen?

Daran denke ich definitiv nicht. Dadurch würde zu viel zerstört. Da würden wir vorher auf andere Rettungsschirme zurückgreifen.