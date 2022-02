Das Theater St.Gallen sucht eine neue Leitung für das Schauspiel

Interview «Frischer Wind tut auch dem Publikum gut»: Das Theater St.Gallen will die Leitung der Sparte Schauspiel neu besetzen Als künftiger Gesamtverantwortlicher Direktor des Theaters St.Gallen hat Jan Henric Bogen eine erste Leitungsstelle in seinem Team ausgeschrieben. Gesucht wird auf die Spielzeit 2023/24 «eine künstlerische Leitung Schauspiel (m/w/d)», wie heute früh publik gemacht wurde: eine Nachfolge für Schauspieldirektor Jonas Knecht. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 07.02.2022, 17.00 Uhr

«2023 bietet die Chance, das Theater neu zu entdecken»: Jan Henric Bogen, derzeit Leiter des Musiktheaters und ab 2023 Gesamtverantwortlicher Direktor des Theaters St.Gallen, sucht eine neue Leitung für die Sparte Schauspiel. Bild: Reto Martin

Erst kürzlich zum Gesamtverantwortlichen Direktor ab 2023 gewählt, hat Jan Henric Bogen nun eine erste grosse Aufgabe in dieser neuen Funktion. Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Schauspieldirektor Jonas Knecht, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Bogen will die Zäsur zur Spielzeit 2023/24 für einen künstlerischen Neustart nutzen: Neben dem Leitungswechsel steht dann auch die Rückkehr in den sanierten Paillard-Bau an.

Wie sieht das Anforderungsprofil für die neue Leitung der Sparte Schauspiel aus?

Jan Henric Bogen: Das ist in der Ausschreibung bewusst relativ offen formuliert. Die Person kann aus den Bereichen Regie oder Dramaturgie kommen, sie sollte möglichst Leitungserfahrung mitbringen, darf aber jung sein. Was Themen und Formen angeht, sollte sie aufgeschlossen sein und die Werte mittragen, die wir am Theater St. Gallen ins Zentrum der Arbeit stellen wollen: Diversität, Nachhaltigkeit und Partizipation.

Werden diese Werte auch eine Rolle im Auswahlverfahren spielen?

Ja. Zum einen werde ich ein Gremium aus drei bis vier Personen bilden, das unter meiner Leitung die Bewerbungen sichtet und diskutiert. Da wird jemand dabei sein mit mehr Schauspielexpertise, als ich sie habe, aber auch ein Vertreter aus der Stadt mit einem speziellen Blick auf Inklusion: Ich habe den Autor Christoph Keller angefragt, und er hat mir bereits zugesagt. Zum anderen betont die Ausschreibung die erwünschte Vielfalt.

Derzeit leiten vier Männer das Theater St.Gallen. Darf man auf eine Frau hoffen?

Ich möchte auch ein in dieser Hinsicht diverseres Team zusammenstellen, aber es ist meiner Meinung nach nicht richtig, von vorneherein das Geschlecht zum Ausschlusskriterium zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es am Ende eine Frau wäre. Doch die Entscheidung soll aufgrund der Qualifikation fallen.

Noch bis 2023 Schauspieldirektor am Theater St.Gallen: Jonas Knecht. Bild: Arthur Gamsa

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 28. Februar. Ist das nicht ziemlich knapp?

Wir suchen ja nicht auf der grünen Wiese. Es gibt Interessenten für diese Position, und es gibt Leute, deren Arbeit ich spannend finde; einige Kennenlerngespräche haben bereits stattgefunden. Dennoch ist Transparenz wichtig, also war klar, dass die Stelle ausgeschrieben wird. Jetzt bin ich gespannt auf die Bewerbungen. Sollten es sehr viele sein, so muss man eine Vorauswahl treffen. Ich möchte den Prozess noch in dieser Spielzeit abschliessen.

Wird das bestehende Schauspielensemble einbezogen?

Die beiden Ensemblevertreter habe ich vor der Neuausschreibung über mein Vorgehen informiert. Sie werden die Möglichkeit zu einem Hearing mit den zwei Kandidaten der Endrunde haben. Darüber hinaus wird das Ensemble nicht in den Prozess involviert. Es ist besser, Personen beizuziehen, die nicht ans Haus gebunden sind. Sie haben eine weitere Perspektive. Und ich möchte die Möglichkeit, den Prozess verantwortungsbewusst zu leiten, in den Händen behalten. Der Anspruch, sich die Chefin oder der Chef aussuchen zu können, gibt es ausserhalb des Theaters kaum. Im Verwaltungsrat, dem Wahlgremium, sind übrigens zwei Personalvertreter stimmberechtigt.

In welche Richtung soll sich das Schauspiel entwickeln?

Ich möchte nicht zum Mikromanager werden und dezidiert die Arbeit einer Sparte vorbestimmen. Dafür suche ich ja gerade starke Partner an meiner Seite. Mein Wunsch ist, dass wir wegkommen vom Silodenken in abgeschotteten Sparten, dass wir thematische Annäherungen finden. Was nicht heisst, dass alle das Gleiche machen.

Was bedeutet der Wechsel für die Ensemblemitglieder?

Sicher wird es auch da Veränderungen geben, doch das gehört zum Theaterleben. Frischer Wind ist wichtig und tut auch dem Publikum gut. 2023 bietet die Chance, neu anzufangen, das Theater neu zu entdecken. Diese Chance möchte ich wahrnehmen.

