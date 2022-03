Interview «Es gibt eine künstlerische Halbwertszeit»: Der künftige St.Galler Theaterdirektor Jan Henric Bogen wechselt das gesamte Direktorium aus Jan Henric Bogen will auf seinen Stellenantritt 2023 als neuer Direktor des Theaters St.Gallen hin einen radikalen Neuanfang. Konzertdirektor Florian Scheiber, Tanzchef Kinsun Chan und Schauspieldirektor Jonas Knecht werden nicht Teil der neuen, achtköpfigen Geschäftsleitung sein. Christina Genova Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Jan Henric Bogen, designierter Gesamtdirektor des Theaters St.Gallen, wechselt das gesamte Führungsteam aus. Bild: Reto Martin

Seit Ende November ist bekannt, dass Jan Henric Bogen, jetziger Leiter der Sparte Musiktheater am Theater St.Gallen, ab der Spielzeit 2023/24 dessen neuer, gesamtverantwortlicher Direktor wird. Anders als sein Vorgänger, der langjährige, geschäftsführende Direktor Werner Signer, wird er zukünftig mit mehr Macht ausgestattet sein und die übrigen Spartendirektoren unter sich haben. In einer Medienmitteilung konkretisiert das Theater nun, wie die neue Organisationsstruktur aussehen wird. Geplant ist unter anderem eine achtköpfige Geschäftsleitung, welche das Haus «kollaborativ und transparent» führen soll. Die bisherigen Spartendirektoren werden nicht mehr Teil des Direktoriums sein. Im Interview gibt Jan Henric Bogen Auskunft zu den Neuerungen.

Ab Herbst 2023 werden Konzertdirektor Florian Scheiber, Tanzchef Kinsun Chan und Schauspieldirektor Jonas Knecht nicht mehr Teil Ihres Teams sein. Warum dieser radikale Neuanfang?

Jan Henric Bogen: Es ist ein Neuanfang, ja, aber auch eine einmalige Chance, künstlerisch neu zu beginnen. Im Tanz, der zu einer eigenen Sparte aufgewertet wird, braucht es einen Neuanfang, um dessen neuer Stellung gerecht zu werden. Dass der Vertrag von Jonas Knecht nicht verlängert wird, habe nicht ich entschieden, das ist schon länger bekannt. In der Person des jetzigen Chefdirigenten Modestas Pitrenas gibt es auch eine Konstanz. Er wird in Zukunft auch als Konzertdirektor amten. Ich möchte Pitrenas als Figur stärken. Er hat bei Orchester und Publikum einen guten Namen und das Potenzial, charismatisch in die Stadt hineinzuwirken.

Waren Sie denn mit der Arbeit der bisherigen Direktoren nicht zufrieden?

Konzertdirektor Florian Scheiber hat die Konzerte in St.Gallen lange Zeit mitgeprägt, dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung. Aber es gibt eine Halbwertszeit in künstlerischen Fragen. Ich möchte im Konzertbereich einen Neuanfang, um frisch über Formate und Inhalte nachdenken zu können, und eine klare künstlerische Rolle mit dem Chefdirigenten im Fokus. Der Neupositionierung des Tanzes ist ein Leitungswechsel ebenfalls zuträglich, um Sauerstoff hineinzubekommen und den Tanz international aufzuwerten.

Neu wird auch die Dramaturgie eine wichtige Rolle übernehmen. Sie wird ebenfalls Teil der neuen Geschäftsleitung sein. Was hat es damit auf sich?

Bisher waren die Dramaturginnen und Dramaturgen den verschiedenen Sparten zugeordnet und haben nebeneinanderher gedacht. In Zukunft sollen sie von den Sparten losgelöst in einem Pool zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Querschnittskompetenzen werden immer wichtiger: So kommt kaum eine Schauspielproduktion ohne Musik aus. Die Dramaturgie soll als «Think-Tank» funktionieren, Themen fokussieren und die künstlerische Handschrift des Hauses prägen.

Ihre neue Organisationsstruktur sieht «kollaborative Verantwortungskreise» vor. Dazu gehört ein innerer Kreis mit einer achtköpfigen Geschäftsleitung. Wie wird deren Arbeit konkret aussehen?

Acht Leute sind ein guter Kreis, um sich auszutauschen und Meinungsfindung zu betreiben. In diesem innersten Kreis werden wir Entscheidungen demokratisch fällen. Als gesamtverantwortlicher Direktor muss ich aber die Möglichkeit haben, im Zweifelsfall einen Entschluss herbeizuführen. Am Ende muss jemand sagen: So sieht es jetzt aus. Da müssen wir einen Modus Vivendi finden, wie am Theater Basel, wo ein ähnliches Leitungsmodell existiert. Ich hoffe natürlich, dass wir uns nicht von einem Konfliktfall in den nächsten begeben werden. Ausserdem werde ich mich bei kurzfristigen Abstimmungen bilateral mit der Finanzdirektion (CFO) absprechen.

Wird der zukünftige Finanzdirektor oder die zukünftige Finanzdirektorin zu Ihrer rechten Hand?

Das wäre zu viel gesagt. Aber wir werden gemeinsam zeichnungsberechtigt sein und die Buchhaltung nach dem Vier-Augen-Prinzip führen. Ohne einen CFO läge definitiv zu viel Macht bei mir. Ausserdem ermöglicht mir diese neue Managementposition, neben meiner Funktion als gesamtverantwortlicher Direktor weiterhin das Musiktheater zu leiten.

Haben Sie sich für das neue Organigramm von Externen beraten lassen?

Wir haben keine Unternehmensberatung in Anspruch genommen. Das Organigramm wurde intern und mit dem Verwaltungsrat entworfen. Es ist eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur, die ich meinem Bewerbungsschreiben beigelegt hatte und die bereits eine achtköpfige Geschäftsleitung als inneren Kreis vorsah. Es ist eine Veränderung mit Augenmass: Bezogen auf das heutige Geschäftsleitungsmodell ist es keine komplett neue Struktur, sondern vergleichbar mit dem, was man schon heute lebt.

Warum leiten Sie die Reorganisation jetzt schon ein, obwohl Sie erst 2023 Ihren Posten als Direktor antreten?

Wir müssen jetzt schon gewisse Entscheidungen treffen. Aus Gründen der Transparenz wollen wir klar kommunizieren, wohin die Reise geht, nicht mit einer Salamitaktik. Es wird von mir erwartet, die Zeit jetzt zu nutzen, und nicht erst 2023 umzustrukturieren. Auch weil wir am Theater zwei bis drei Spielzeiten im Voraus planen. Ich möchte im erneuerten Haus mit einem erneuerten Team starten und diese neue Energie nutzen – hoffentlich in einem postpandemischen Zeitalter. Es muss neue Impulse geben, damit die Leute das Gefühl bekommen, es ist etwas los im Theater St.Gallen, es lohnt sich, dorthin zu gehen.

Wie haben Sie die Mitarbeitenden informiert, und wie haben diese auf die Neuerungen reagiert?

Die Mitarbeitenden wurden vor dem Versand der Medienmitteilung informiert. Es steht ihnen ein Gesprächsangebot zur Verfügung, am Dienstagabend werde ich vor der Orchesterprobe zu den Musikerinnen und Musikern sprechen. Ich will einen internen Dialog, um unsere Kernwerte Partizipation, Diversität und Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen. Bereits eingeführt ist eine Mitarbeitersprechstunde, die jeweils mittwochs um 14 Uhr stattfindet. Das Angebot wird rege genutzt. Aufgrund der bisher geführten Gespräche habe ich den Eindruck, dass ein grosses Verständnis da ist für das, was passiert. Ich habe keine Panik gespürt. Ein Stück weit sind es normale Theatervorgänge.

Mit der organisatorischen Neuausrichtung wollen Sie die Rolle des Theaters St.Gallen im gesellschaftlichen Diskurs stärken. Wie soll das funktionieren?

Wenn wir uns als grösster Kulturbetrieb der Region thematisch fokussieren, können wir Themen setzen und uns in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Das Theater soll keine Antworten geben, sondern Räume schaffen, um Fragen zu stellen. Deshalb braucht es die Dramaturgie als Think-Tank, um zu überlegen, welche Werte wir verhandeln und welche Signale wir mit unseren Produktionen an unser Publikum senden wollen.

