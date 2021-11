Marí Alessandrini ist zu Gast am Filmfestival Pantalla Latina

Interview «Es geht darum, Tabuzonen zu betreten»: Warum Regisseurin Marí Alessandrini mehr weibliche Präsenz in Filmproduktionen fordert Am 25. November startet in St.Gallen das lateinamerikanische Filmfestival Pantalla Latina. Gezeigt wird unter anderem der Spielfilm «Zahorí» der argentinisch-schweizerischen Regisseurin Marí Alessandrini. Im Interview spricht sie über Vorurteile, Westernfilme und das Leben in der Wüste – und verrät, warum sie für ihren Traum, Regisseurin zu werden, kämpfen musste. Claudio Weder Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit 26 Jahren verliess Marí Alessandrini ihre Heimat Argentinien, um in Europa Film zu studieren. Bild: PD

Die diesjährige Ausgabe des lateinamerikanischen Filmfestivals Pantalla Latina in St. Gallen (siehe Box) rückt Frauen in den Fokus. Es geht um Themen wie Emanzipation, Kampf gegen Vorurteile, Mutterschaft oder die Entdeckung der Weiblichkeit. Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm «Zahorí» von Marí Alessandrini, in dem es um die Emanzipation der 13-jährigen Mora geht.

Mora lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder in der Pampa Patagoniens und träumt davon, eine «Gaucha», ein südamerikanisches Cowgirl, zu werden. Sie rebelliert gegen die Schule und ihre Eltern, setzt sich über Vorurteile und klassische Rollenbilder hinweg. Unterstützung erhält sie von Nazareno, einem alten Indigenen.

Wie Mora musste auch Regisseurin Alessandrini für ihren Traum kämpfen. Die 42-Jährige wuchs in Argentinien auf, begann ihre künstlerische Karriere als Fotografin und Zirkusartistin. Heute wohnt sie in Genf, wo sie Film studiert hat.

Seine Weltpremiere feierte «Zahorí» am diesjährigen Filmfestival in Locarno. Video: Youtube

Beim Pantalla Latina stehen Frauen im Fokus. Wie wichtig ist die weibliche Präsenz bei Filmproduktionen – vor und hinter der Kamera?



Marí Alessandrini: Frauen werden seit jeher unterdrückt, vergrämt oder zum Schweigen gebracht. Daher ist es wichtig, dass Frauen in Filmen sichtbar werden. Aber auch als Regisseurinnen sind sie unerlässlich. Es geht darum, einen neuen und anderen Blickwinkel auf die alltäglichen Dinge des Lebens einzunehmen – und Tabuzonen zu betreten.



Frauen stehen im Fokus Vom 25. bis 28. November findet im Kino Scala in St. Gallen das 13. lateinamerikanische Filmfestival Pantalla Latina statt. Gezeigt werden 13 Filme und 16 Kurzfilme aus insgesamt 12 Ländern. Anlässlich des 50. Jahrestags der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz ist das Festival in Lila getaucht: Die Produktionen thematisieren den Weg der Frauen zur Befreiung und Emanzipation. Neben den Kinofilmen besteht die Möglichkeit, zu lateinamerikanischen Rhythmen zu tanzen, Köstlichkeiten zu geniessen und mit den anwesenden Regisseurinnen und Regisseuren über ihre Filme zu diskutieren. (wec)



Warum sind Frauen in lateinamerikanischen Filmen unterrepräsentiert?



Frauen sind in Filmen generell unterrepräsentiert – vor allem Frauen der Unter- oder Mittelschicht sowie Einheimische. In Lateinamerika haben Frauen kaum Zugang zu guter Bildung. Der Unterschied zwischen den sozialen Schichten ist enorm, das Patriarchat ist weit verbreitet. In den Berufen fehlt Diversität, Manager- sowie künstlerische Positionen sind fast nur von Männern besetzt – ein Glück, dass es in einigen Ländern wie Argentinien starke feministische Bewegungen gibt.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und der rebellischen Hauptfigur Ihres Filmes?



Genauso wie Mora fühle ich mich tief mit der Natur verbunden. Als Kind wollte ich an Bubenspielen teilnehmen. Die Ungleichheit zwischen Mädchen und Buben habe ich nie verstanden. Die Schulzeit erlebte ich als schwierig und traumatisierend. Ich wollte oft fliehen. Auf dem Schulweg ging es mir meist besser. Dort lernte ich die wichtigsten Dinge fürs Leben. Der Film ist aber auch von meinem Leben als Erwachsene inspiriert. Ich kann mich in Moras Eltern oder in Nazareno wiederfinden.

Mora hilft ihrem Freund Nazareno, sein Pferd Zahorí zu finden, das eines Nacht verschwindet. Es steht symbolisch für Moras Sehnsüchte. Bild: PD

Um ihren Traum zu verwirklichen, muss Mora gegen viele Vorurteile ankämpfen, Wie war das bei Ihnen?

Jeder Traum oder innere Wunsch war verbunden mit einer Reise, einem Kampf oder einer Veränderung. Ich wollte einfach so sein, wie ich fühlte, dass ich bin. Regisseurin zu werden gehörte auch dazu. Das rieb sich aber mit den Erwartungen meiner Eltern, der Schule und des sozialen Umfelds. Das Reisen half mir, meine Ängste aber auch gesellschaftliche Vorurteile zu überwinden.

Sie bezeichnen Ihren Film als umgekehrten Western. Wie meinen Sie das?



Zunächst geografisch, weil der Film im «Wilden Westen» Südamerikas spielt. Aber auch in Bezug auf die Handlung: Die Eroberung des Westens wird in «Zahorí» ersetzt durch die Emanzipation eines jungen weissen Mädchens, die eine Freundschaft zu einem Indigenen pflegt.



Dass der Film in der Patagonischen Wüste spielt, hat wohl auch damit zu tun, dass Sie in Bariloche, einer Stadt nahe der Wüste, aufgewachsen sind.



Ja. Seit meiner Kindheit verfolgt mich die Wüste. Als Teenagerin fotografierte ich viel in dieser Region. Später reiste ich oft durch die kleinen, abgelegenen Dörfer, um künstlerische Darbietungen zu präsentieren. So lernte ich die Leute und die Region kennen.



In «Zahorí» geht es um eine doppelte Reise: Erzählt wird Moras Weg vom Mädchen zur Frau, und Nazarenos Weg vom Leben in den Tod (Bild). Bild: PD

Welche Erinnerungen haben Sie an diese Reisen?



Ich erinnere mich an Dinge wie Lebensfülle, die Kraft der Natur, faszinierende und zugleich beängstigende Sternennächte, an die Lebensschule der Eingeborenen. Auf der anderen Seite an die Trockenheit, die Einsamkeit sowie die Gewalt, die man als weisse Frau erlebt. Ich verkleidete mich als Mann, schlief im Zelt, wurde vom Wetter überrascht. Aber immer fühlte ich mich nach meinen Reisen kluger und lebendiger.

Besonders berührt hat mich die Begegnung mit einem alten Indigenen – er zeigte mir den Heimweg, nachdem ich mich, es war schon Nacht und ich hatte kein Wasser mehr, in der Wüste verlaufen hatte. Seither interessiere ich mich für die Menschen, die dort leben – vor allem die älteren, einsamen, aber auch die Kinder.

«Zahori», Donnerstag, 25. November, 20 Uhr, Kino Scala St. Gallen.