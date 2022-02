Der Germanist Mario Andreotti im Interview.

Interview «Es entstehen massenhaft Texte, die nicht geschrieben werden mussten»: Der Ostschweizer Germanist Mario Andreotti erklärt erfolgreich moderne Literatur In seinem Standardwerk «Die Struktur der modernen Literatur» erklärt Mario Andreotti anhand vieler Textbeispiele die neuen literarischen Techniken und Formen des 20. und 21. Jahrhunderts – vom Montageroman bis zur digitalen Lyrik. Für die sechste Auflage wurde der Band vollständig aktualisiert und um weitere Kapitel ergänzt. Rolf App Jetzt kommentieren 28.02.2022, 12.00 Uhr

Der Germanist Mario Andreotti lebt in Eggersriet. Bild: Michel Canonica

Im breiten, unübersichtlichen Fluss der Literatur kann jene Orientierung nur nützlich sein, die der Ostschweizer Mario Andreotti in seinem für ein breites, literarisch interessiertes Publikum geschriebenen Buch «Die Struktur der modernen Literatur» bietet. Am 1. März wird in St.Gallen die sechste, stark erweiterte und aktualisierte Auflage vorgestellt. Ein paar Fragen dazu vorab.

Mario Andreotti, vor genau hundert Jahren ist «Ulysses» von James Joyce erschienen. Welche Bedeutung hatte – und hat – dieses Werk für die moderne Literatur?

Mario Andreotti: Im «Ulysses» von James Joyce durchwandert der gänzlich unheroische «Held» Leopold Bloom als eine Art moderner Odysseus während eines ganzen Tages Dublin und sammelt dabei die unterschiedlichsten Eindrücke. Das ist ein Schlüsselwerk des modernen Romans mit seinen vom Film beeinflussten Ausdrucksformen wie Montage, Collage, innerem Monolog und Bewusstseinsstrom.

Und wo stehen wir heute?

Ende der 1960er-Jahre wird die von Joyce mitbegründete Moderne von der sogenannten Postmoderne und einem wieder linearen Erzählen (etwa in Patrick Süskinds «Das Parfum») abgelöst, kehrt dann aber ab Mitte der 1990er-Jahre zum Beispiel in Ruth Schweikerts «Ohio» und Charles Lewinskys «Andersen» zurück. Daneben wirken postmoderne Tendenzen fort, und es entwickelt sich eine ausgeprägte Eventkultur.

Eventkultur: Was bedeutet das?

Die Literatur öffnet sich auf die Gesellschaft hin. Sie zeigt sich an Literaturtagen und -festivals, präsentiert sich an ungewöhnlichen Orten und in Gestalt von Slam-Poetry und Rap und bespielt ein breites Spektrum an Formen, vom konventionellen Kriminalroman bis zur digitalen Lyrik.

Sie haben das Stichwort «digital» genannt. Welchen Einfluss übt das Internet aus?

Erstens verlagert sich die Literatur selber ins Internet und sucht dort experimentell nach immer neuen Formen. Der Leser wird zum Mitgestalter, ja Mitschöpfer, der Autor selber verschwindet mehr und mehr. Allerdings ist es relativ anstrengend, längere Texte am Monitor zu lesen, und diese Texte erreichen meist auch nicht die ästhetische Qualität traditionell publizierter Literatur. Zweitens wandert auch ein Teil der Literaturvermittlung ins Internet ab. Immer mehr Autoren brauchen weder Verlag noch Buchhandel, sondern bieten ihre Bücher als E-Books auf Plattformen verschiedener Dienstleister an.

Und was wird aus den Schriftstellern in der Eventkultur?

Ganz selbstverständlich präsentieren sich junge Autorinnen und Autoren in Talkshows oder geben Einblick in ihr Privatleben – und stellen sich damit vor ihr Werk. Beispiele für diese Art der Selbstinszenierung bieten etwa die Auftritte von Zoë Jenny in der «Schweizer Illustrierten» oder auch Sibylle Berg, die parallel zu ihrem Bestseller «GRM. Brainfuck» passende Kapuzenpullover, T-Shirts und Tassen lanciert hat.

Sie zitieren Elfriede Jelinek, die Ihnen geschrieben hat, für sie gebe es nur eine strenge Regel für das Schreiben: Man müsse einem Text ansehen, dass er «geschrieben werden musste». Begegnen Sie oft solchen Texten?

Wenn ich ehrlich bin: Nein. Und daran tragen nicht nur die Autoren Schuld, sondern der ganze Literaturbetrieb. In ihm herrscht ein ungeschriebenes Gesetz: Dass ein Autor, will er – oder sie – nicht in Vergessenheit geraten, alle zwei Jahre ein Buch veröffentlichen muss. So entsteht massenhaft Wiedererkennbares in Variationen: Eben Texte, die nicht geschrieben werden mussten. Dazu kommt, dass die Vielschreiberei das ästhetische Mittelmass fördert.

Mario Andreotti: Die Struktur der mondernen Literatur. Haupt, 405 S., Fr. 29.90. Bild: PD

Trotzdem wird es vielleicht Bücher geben, die Sie in den letzten Jahren überzeugt haben.

Aber gewiss. Ich nenne nur einige wenige: Urs Widmers «Top Dogs», Monika Marons «Animal triste», Monica Cantienis «Grünschnabel», Wolfgang Bleiers «Die Arbeitskräfte», Arno Camenischs «Der letzte Schnee», Anna Sterns «das alles hier, jetzt».

Buchvorstellung in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur (GdSL): Dienstag, 1. März, 18.30 Uhr Raum für Literatur, St.Leonhardstr. 40, St.Gallen; Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten an: mario.andreotti@hispeed.ch oder Tel. 071 877 23 86

