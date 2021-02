Interview Erfolgsregisseur Milo Rau: «Eine Operninszenierung in St.Gallen würde ich noch so gerne machen» Welchen Preis er noch nicht bekommen hat? Das ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten, als alle Preise aufzuzählen, mit denen er bereits ausgezeichnet wurde: Der St.Galler Milo Rau ist einer der erfolgreichsten Theatermacher Europas. Und Filmemacher: Für seine neue Doku-Fiction «Das neue Evangelium» wurde er jetzt für den Schweizer Filmpreis nominiert. Trotzdem träumt er davon, in St.Gallen zu inszenieren. Julia Nehmiz 01.02.2021, 12.00 Uhr

Regisseur Milo Rau.

Bild: Jörg Carstensen/dpa (Berlin, 17. Oktober 2017)

An den Solothurner Filmtagen feierte sein neuer Film «Das neue Evangelium» Schweizer Premiere. Parallel probt Regisseur Milo Rau am Grand Théâtre de Genève, er inszeniert dort seine erste Oper, Mozarts «La Clemenza di Tito». Dass sein Film für den Schweizer Filmpreis nominiert ist, freut ihn – auch wenn er schon einmal für diesen Preis nominiert war. Der St.Galler Theatermacher leitet seit 2018 das belgische Theater NT Gent. Mit seinen Produktionen feiert er europaweit Erfolge – doch einmal wieder in St.Gallen zu inszenieren, würde ihn sehr reizen.

Glückwunsch zur Nominierung für den Schweizer Filmpreis! Was bedeutet das für Sie?

Milo Rau: Man weiss nie, wie das so ist mit einer Nominierung. Beim letzten Mal mit dem Film «Das Kongo Tribunal» hat es nicht geklappt, der Film wurde in der Endrunde noch geschlagen von einem anderen Film. Aber so eine Nominierung ist ein erster wichtiger Schritt. Ob man dann gewinnt, ist Glücksache. Jeder der nominierten Filme hätte den Schweizer Filmpreis verdient, finde ich.

Szene aus Milo Raus neuem Film «Das neue Evangelium», der jetzt für den Schweizer Filmpreis nominiert wurde. Bild: Filmstill

«Das neue Evangelium» war auch für den Prix de Soleure an den Solothurner Filmtagen nominiert. Sind Sie enttäuscht, dass Sie den Preis nicht bekommen haben?

Schon 2010 war ich für diesen Preis nominiert, damals mit dem Film «Die letzten Tage der Ceausescus», gewonnen haben immer andere Filme. Ich bin also vorsichtig geworden, was Nominierungen angeht, freue mich aber immer

Allein die Nominierung kann ja eine Karriere vorantreiben. Wie war das bei Ihnen?

Klar, das gibt natürlich einen Vertrauensvorschuss für weitere Projekte. Das ist aber vor allem am Anfang der Karriere wichtig. Die ersten Preise, die man erhält, sind die entscheidenden. Doch ich finde auch jetzt die Nominierung auch jetzt toll!

Das Plakat zu Milo Raus neuem Film, der im März in den Schweizer Kinos starten soll. Bild: PD

Ihr neuer Film ist in der Sparte Dokumentarfilm nominiert. Aber ein richtiger Dokfilm ist «Das neue Evangelium» ja nicht.

Ich nutze gerne die Zwischenräume und bewege mich zwischen Theater, Film, Aktivismus und Kunst. In einer deutschen Kritik stand, «Das neue Evangelium» sei die Zukunft des Kinos, weil die Genres vermischt werden. Na ja, das ist für einige inakzeptabel, andere finden es super.

Wie waren denn die Rückmeldungen in Solothurn auf Ihren Film?

Beim Regisseur melden sich ja meistens nur die Leute, denen der Film gefallen hat. Aber wenn man auf die Kritiken in Deutschland guckt, muss man schon sagen: Der Film hat extrem eingeschlagen. Es ist ein sehr emotionales, zugleich vielschichtiges Werk. Das Schicksal der Menschen nimmt einen mit. Dabei ist der Film brechtianisch erzählt, wir zeigen ja gleichzeitig zu den grossen Jesus-Szenen das Making-of – wie Dinge scheitern, wie im Evangelium ja auch.

Wie kam es denn dazu, dass Sie das Evangelium verfilmten?

Zufall. Als ich von der italienischen Stadt Matera eingeladen wurde, weil die Stadt europäische Kulturhauptstadt 2019 war, habe ich innert Minuten zugesagt. Und mir war sofort klar, wenn ich etwas mache, dann einen Jesus-Film. Ich bin ja Pasolini-Fan, er und Mel Gibson haben in Matera ihre Jesus-Filme gedreht. Pasolinis Jesus spielt bei mir Johannes den Täufer, die heilige Maria von Gibson spielt bei mir ebenfalls die Mutter des Messias. Bei meinen ersten Recherchen in Matera habe ich die Flüchtlingslager entdeckt. Wenn die Welthauptstadt des Jesus-Films umzingelt ist von Mafia und Migranten, die wie Sklaven auf den Tomatenfeldern schuften, dann musste ich das zum Thema machen. Und so habe ich Jesus mit dem kamerunischen Aktivisten Yvan Sagnet besetzt, auch die Apostel sind Migranten. So hat sich das überblendet, Bibel und Heute.

Trailer zu Milo Raus Doku-Fiction «Das neue Evangelium».

Bislang kann Ihr Film wegen Corona nicht in den Kinos laufen. In Deutschland kann man ihn stattdessen im Streaming sehen.

Diese riskante Strategie ist total aufgegangen. «Das neue Evangelium» haben wir gemeinsam mit 100 Kinos online veröffentlicht, um sie zu unterstützen – kein Netflix und Amazon. In der Schweiz soll der Film Mitte März starten, wir hoffen, dass die Kinos dann wieder öffnen dürfen.

Corona hält die Kulturwelt seit einem Jahr im Pandemiegriff. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Das Projekt «Antigone im Amazonas» mussten wir bereits zum dritten Mal verschieben. Ende März wäre ich eigentlich nach Brasilien geflogen. Man versucht sich ja bis zum Schluss einzureden, dass es doch klappt. Jetzt haben wir das Projekt um zwei Jahre verschoben. Doch dafür kann man viele Dinge angehen, für die sonst keine Zeit wäre. Wir haben den Theaterabend «Familie» verfilmt und die «School of Resistance» online gegründet. Und man beginnt, Dinge zu hinterfragen, die man als selbstverständlich hingenommen hat. Warum muss man immer abends Theater spielen, warum immer drinnen, warum spielen wir nicht einfach draussen, morgens vor der Arbeit? Gleichzeitig wird einem auch schmerzlich bewusst, was alles fehlt.

Milo Rau auf einer Probe zur Mozartoper «La Clemenza di Tito» am Grand Théâtre de Genève. Die Premiere am 19. Februar 2021 wird live vom Fernsehen übertragen. Bild: PD

Jetzt inszenieren Sie in Genf Ihre erste Oper. Was reizt Sie am Musiktheater?

Das ist das Gegenteil von dem, was sonst meinen Arbeitsprozess ausmacht. Im Autorentheater sitze ich vor einem leeren Blatt, wir entwickeln alles selber. Hier habe ich ein Libretto, die Musik, einen Dirigenten – ich muss mich extrem gut vorbereiten. Vor meiner ersten Probe habe ich Blut geschwitzt. Aber ich mag ja Neues! Ich mag es, Neuling zu sein, immer wieder von vorne anzufangen. Und mich reizt es, in diesem riesigen Apparat Opernhaus zu arbeiten.

Es könnten also weitere Opern folgen?

Warum nicht? Wagner würde mich wirklich interessieren. Oder eine Barockoper, ich liebe Barockopern.

Kann «La Clemenza di Tito» in Genf überhaupt Premiere feiern?

Ja, aber ohne Publikum. Die Premiere am 19. Februar wird live vom Fernsehen übertragen. Ob die Vorstellungen im März vor Publikum stattfinden können, weiss niemand. Später tourt die Inszenierung durch Europa, wird gezeigt an den Wiener Festwochen, in Luxemburg, Antwerpen. Vorausgesetzt, die Coronalage erlaubt das.



2011 erarbeitete Milo Rau mit dem Schauspielensemble des Theaters St.Gallen das Projekt «City of Change». Bild: PD

Besteht irgendwann einmal auch die Chance, einen Milo-Rau-Abend in St.Gallen zu sehen?

Jederzeit! Ich warte nur auf eine Einladung! Seit der St.Galler Inszenierung «City of Change» vor zehn Jahren war nichts mehr von mir hier zu sehen. Das Problem: Es gibt in St.Gallen keinen Ort, an dem grosse Theatergastspiele gezeigt werden können. Deswegen sind meine Schweizer Gastspielstationen Zürich, Bern, Basel oder Lausanne. Doch eine Neuproduktion am Theater oder eine Operninszenierung bei den St.Galler Festspielen würde ich noch so gerne machen.

«La Clemenza di Tito» feiert in der Inszenierung von Milo Rau am 19. Februar 2021 im Grand Théâtre de Genève Premiere – RTS überträgt live. Im März wird sein Kinofilm «Das neue Evangelium» in der Schweiz starten.