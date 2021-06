Autobiografie-Festival in Heiden mit 14 Autorinnen und Autoren

Interview «Eine Autobiografie ist ein Egotrip»: In Alfred Messerlis Kursen lernt man, das eigene Leben aufzuschreiben Der 67-jährige Zürcher Kulturwissenschafter ist Mitorganisator eines Autobiografie-Festivals in Heiden. Er empfiehlt seinen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern, auch über tägliche Routinen wie das Bügeln zu schreiben.

Christina Genova 30.06.2021, 05.00 Uhr

Warum jemand sein Leben in Worte fasst und aufschreibt, ist sehr individuell.

Das Spezialgebiet Alfred Messerlis ist literarische Volkskunde. Der Kulturwissenschafter ist einer der Organisatoren von «Aus dem Leben lesen», einem Festival für autobiografisches Schreiben, das am 2. und 3. Juli in Heiden stattfindet. 14 Laienschriftstellerinnen und -schriftsteller lesen aus ihren Texten und erhalten ein Feedback von Georg Kohler, emeritierter Philosophieprofessor der Universität Zürich, und von der Schriftstellerin Annette Hug. Messerli selbst unterrichtet autobiografisches Schreiben an der Senioren-Universität Zürich.



In den letzten Jahren ist ein wachsendes Interesse an Autobiografien festzustellen. Woher kommt das?



Alfred Messerli: In den letzten zehn Jahren setzte sich bei immer mehr Menschen die Überzeugung durch, dass nicht nur Berühmtheiten eine Autobiografie schreiben dürfen, sondern jeder und jede. Dahinter steckt der Wunsch, sich selbst zu befragen. Wie bin ich geworden, was ich bin? Ein Paradigmenwechsel war Rosmarie Buris Bestseller «Dumm und dick» von 1990, die darin Mobbing, Diätwahn und ihre schwierige Kindheit thematisiert. Es ist ein Beispiel für ein einfaches und normales Leben, das erzählenswert ist. Buri wurde für viele zum Vorbild.



Stimmt der Eindruck, dass sich rund um das Schreiben von Autobiografien ein eigenes Geschäftsfeld entwickelt hat?



Es ist schon so, dass sich nicht jeder die Betreuung und das Coaching einer Autobiografie leisten kann. Ein Semester an der Senioren-Universität Zürich, wo ich einen Autobiografie-Schreibkurs anbiete, kostet 2000 Franken. Es gibt auch andere Anbieter wie die Edition Unik, die vom ehemaligen Expo-Direktor Martin Heller gegründet wurde. Auf der Plattform meet-my-life.net können Autobiografien für einen einmaligen Beitrag von 39.50 Franken veröffentlicht werden.



Welche Menschen schreiben ihre Lebensgeschichte auf?

Es sind vor allem kulturell interessierte Leute aus dem Mittelstand, die meisten sind über 60 Jahre alt. Arbeiterinnen und Arbeiter sind nur vereinzelt darunter, knapp ein Drittel sind Hochschulabsolventen, etwa ein Drittel hat eine Berufslehre gemacht und sich danach stetig weitergebildet.

Was motiviert sie dazu?

Das ist sehr individuell. Es gibt den therapeutischen Aspekt – Menschen, die ihre Familiengeschichte oder Traumata aufarbeiten wollen. Es gibt aber auch das pure Glück, wie bei der Autorin Maja Brenner, die ins Schaffhauser Dorf ihrer Kindheit in den 1950er-Jahren zurückkehrt. Viele geben an, ihr Leben für ihre Grosskinder festhalten zu wollen. Doch wenn ich nachfrage, hat niemand etwas gegen ein grösseres Publikum.



Worauf muss man beim Aufschreiben der eigenen Lebensgeschichte achten?

Autobiografien beruhen auf Erinnerungen. Und ich als Held meiner Erinnerungen komme immer relativ gut weg. Ich leite deshalb meine Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer dazu an, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen – Wahrhaftigkeit ist wichtig. Eine Lebensgeschichte muss ausserdem emotional etwas auslösen. Ein Leben hat Höhe- und Tiefpunkte, dazwischen herrscht Routine – sie ist der unbekannte Kontinent, sie hat aber auch ein Anrecht in unserem Leben. In meinen Kursen sage ich deshalb gerne: Jetzt reden wir übers Bügeln.



Was fasziniert Sie persönlich an Autobiografien?

Einerseits ist eine Autobiografie ein Egotrip, den man durchziehen muss. Andererseits ist es eine eminent soziale Tat, das Publikum an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen – Erfahrungen wie sie sonst nur über Literatur möglich sind, einzutauchen in das Denken und Fühlen anderer Menschen, in ganz andere Leben.



Wann schreiben Sie Ihre eigene Autobiografie?

Ich weiss nicht, ob ich das kann oder will. Jetzt, wo ich pensioniert bin, und weniger Verantwortung trage, kommen immer mehr Erinnerungen auf. Einzelne Episoden schreibe ich zwar auf, aber ob ich dies zu einer Lebensgeschichte zusammenkriegen würde? Ich bewundere alle, die das können.



Das Festival findet im Hotel Linde in Heiden statt. Gäste haben einen Unkostenbeitrag zu bezahlen; dieser beträgt für die beiden Tage (2. und 3. Juli) 130 Franken und für einen Tag 80 Franken. Reservationen per E-Mail an die Organisatoren Alfred Messerli (messerli@isek.uzh.ch) und Gustav Schneiter (gustav.schneiter@live.com).